Отметить свой главный праздник в Саду Победы собрались несколько сотен ветеранов флота. Фото: администрация Тракторозаводского района

Челябинск — один из самых удаленных от морей и океанов городов России: тысячи километров отделяют наш город от морских просторов. Несмотря на это, многие сотни наших земляков, невзирая на расстояния, могут полноправно заявить: «Я - моряк!». Для них Военно-морской флот — не просто статья в энциклопедии или сюжет в теленовостях. Для них это важная часть жизни и предмет огромной гордости, передающейся из поколения в поколение.

Фото: администрация Тракторозаводского района

Вот уже десять лет как у челябинских моряков есть свой надежный причал — памятник «Защитникам морских рубежей» в Саду Победы в Тракторозаводском районе. Десять лет каждое последнее воскресенье июля сюда приходят сотни людей в тельняшках и бескозырках или черных морпеховских беретах — каждый из них в этот день друг другу брат. В одном строю стоят несколько поколений моряков: от участников самых масштабных в мировой истории морских учений «Океан-70» до бойцов специальной военной операции. Так было и на праздничном сборе в честь Дня Военно-морского флота в минувшее воскресенье, 26 июля.

Фото: Анатолий Карасев

Военно-морской флот — самый элитный род войск из массовых и самый массовый из элитных: с ним связаны многие сотни тысяч россиян. Одни хранят память о годах своей флотской службы, другие — продолжают выполнять задачи по охране морских рубежей Отечества. Посвященные морякам мемориалы стоят в каждом крупном городе России.

Но монумент в челябинском Саду Победы — уникален. В основе его — настоящая реликвия советского флота: якорь с подводной лодки К-110, на которой снимали легендарный фильм про подводников Великой Отечественной войны «Командир счастливой "Щуки"».

Памятник «Защитникам морских рубежей» в Саду Победы, 2024 г. Фото: Валентин Журавлев

— Этот якорь мы чудом спасли из металлолома, когда лодку готовили к утилизации. Немало пришлось постараться, чтобы доставить его с северов сюда, в Челябинск, — рассказывает Валентин Журавлев, руководитель инициативной группы челябинских ветеранов ВМФ. — Со временем мы решили, что одним памятником дело не ограничится. Мы сами построили маяк, привезли с флота образцы минно-торпедного вооружения, установили фотостенды. Все для того, чтобы наши земляки знали — в Челябинске есть моряки!

Глава Тракторозаводского района Татьяна Букреева вручила Валентину Журавлеву благодарственное письмо. Фото: Анатолий Карасев

Средства на сооружение памятника, доставку в Челябинск якоря, торпед и мин ветераны ВМФ собирали самостоятельно. Помощь проекту оказывали также городские и областные депутаты и неравнодушные местные предприниматели.

Морские пехотинцы, среди которых есть и участники СВО. Фото: администрация Тракторозаводского района

Глава Тракторозаводского района Татьяна Букреева возложила цветы к памятнику морякам. Фото: Анатолий Карасев

Ветеранов поздравила с праздником глава Тракторозаводского района Челябинска Татьяна Букреева:

— Этот праздник символизирует мужество и преданность Отечеству. Сегодня ветераны Военно-морского флота своим примером воспитывают подрастающее поколение. И сегодня наши ребята с гордостью продолжают ваш ратный путь.

Благодарственным письмом отметили участника СВО, морского пехотинца Игоря Кинта. Фото: Анатолий Карасев

В этом году у российских моряков юбилей — 330 лет назад император Петр Великий издал указ: «Морским судам быть!». Юбилейные медали ветеранам вручал на церемонии старший мичман Анатолий Рудаков:

— Я отдал флоту 18 лет своей жизни и этот праздник для меня — святой. Не только для меня, но и для многих других моих земляков, которые приходят сюда каждый год. Это — намоленное место: люди сами построили этот памятник, сделали удивительную среду вокруг. Не во всяких приморских городах можно увидеть такое! Люди приезжают со всех концов страны, от Петербурга до Владивостока, видят наш памятник и искренне восхищаются тем, что мы сделали!

Анатолий Рудаков (второй справа) каждый год приходит в Сад Победы поздравить челябинских моряков. Фото: Анатолий Карасев

Какой праздник без гармониста! Фото: Анатолий Карасев

Ни один День Военно-морского флота не обходится без песни! Из года в год праздничное настроение моряков поддерживает знаменитый челябинский певец, заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев:

— Удивительно: Челябинск так далеко от морских просторов, но здесь так много людей, связанных с этой стихией! Подводники, морские пехотинцы, матросы и офицеры, служившие на надводных кораблях, люди со всех флотов: Северного, Балтиийского, Черноморского, Тихоокеанского, моряки-пограничники, летчики морской авиации... И каждый год я стараюсь порадовать их прекрасными песнями — эти песни широкие, сильные, могучие, как само море: оно может быть ласковым, спокойным, и вдруг разыграться в мощный шторм! Это очень русское чувство — и люди, которые здесь собираются, это ощущают особенно.

Заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев с автором публикации. Фото: Анатолий Карасев

После церемонии в Саду Победы челябинские ветераны ВМФ отправились в автопробег по улицам города. Из каждого автомобиля гордо реял Андреевский флаг — символ мощи и несокрушимости российского флота, мужества и храбрости русских моряков.

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