«Билеты можно заучить, а навыки придут только с опытом»: как сдать на права в Челябинской области и что для этого нужно

Рассказываем, как сдать на права на Южном Урале. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Получение водительских прав представляется настоящим квестом для человека, который этого ни разу не делал. Но, оказывается, все намного проще. Как сдать все нужные экзамены и какие документы следует собрать заранее? Собрали понятную и подробную инструкцию вместе с Госавтоинспекцией Челябинской области

Как сдать на права

Конечно, чтобы сдать экзамены и получить водительское удостоверение, очень важно выбрать хорошую автошколу и опытного инструктора. Мы уже рассказывали о том, как это сделать. С точки зрения закона, требование к ней всего одна – автошкола должна иметь действующую образовательную лицензию и заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Иначе вас попросту не допустят к экзаменам в Госавтоинспекции.

Почти везде сейчас можно выбрать не только очное, но и смешанное обучение – теория будет онлайн, а практика уже с инструктором. После этого нужно сдать в автошколе внутренний экзамен (и теорию, и практику). Если все пройдет успешно, вам выдадут свидетельство о профессии водителя.

Автошкола должна иметь действующую образовательную лицензию и заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

После чего уже в составе организованной группы – списки подает автошкола или самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию (в случае отсутствия в подразделении Госавтоинспекции возможности проведения экзаменов, оказание государственной услуги осуществляется в подразделении Госавтоинспекции, имеющих возможность принимать экзамены) и сдать экзамен, чтобы получить водительское удостоверение соответствующей категории. Теоретический экзамен проходят в экзаменационном классе Госавтоинспекции. При успешной сдаче теоретического экзамена положительный результат за экзамен считается действующим в течение полугода.

– Процент сдачи «теоретического» экзамена в нашем регионе высокий – 49% с первого раза. Сложнее будущим водителям даются практические экзамены, поскольку они сдаются в условиях реального дорожного движения. Билеты можно заучить, а навыкам вождения обучают в автошколе и они приобретаются с опытом, – рассказывает начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления Госавтоинспекции Челябинской области Александр Цветцих.

К слову, за первые шесть месяцев 2026 года в Челябинской области первый раз водительские права получили 9 656 человек.

Процент сдачи «теоретического» экзамена в нашем регионе высокий. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

За попытку списать – срок

Очень важно напомнить, что экзамены нужно сдавать честно. Попытки обмануть сотрудников Госавтоинспекции не заканчивается ничем хорошим – за это грозит серьезная ответственность.

Как раз недавно в Магнитогорске попался один нарушитель. 49-летний мужчина из Нагайбакского района пришел впервые сдавать теоретический экзамен. А с собой захватил специальное электронное устройство для скрытой передачи информации, которое взял в аренду. Его нашли уже в классе, мужчина прятал его под одеждой.

В итоге нарушителя отстранили от сдачи экзамена и отвезли в отдел полиции. Ведь за приобретение и хранение так называемых «гаджетов для гарантированной сдачи» экзамена предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до 4 лет. Да и попытаться сдать экзамен заново можно будет только через год.

За соблюдением всех правил наблюдают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Если вы сдали теоретический экзамен, следующим будет практический. Мотоциклисты сдают его на автодроме, а водители другого транспорта (категории В и С, D, E, CE, BE) показывают свои навыки уже в городе, часть экзамена может пройти на автодроме.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

За нарушения начисляются штрафные баллы. Если набрать 7 баллов, экзамен завершат и назначат пересдачу. Но все может закончиться и раньше, если человек совершит грубое нарушение – например, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество либо не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество.

Если сдать с первого раза не получилось, не нужно расстраиваться. Первые три попытки пересдачи можно использовать не ранее чем через неделю и в течение двух месяцев. Следующие попытки – через полгода.

Какие документы нужны, чтобы получить права

Для получения водительского удостоверения недостаточно только сдать все экзамены. Важно собрать пакет документов – он небольшой, и сделать это можно быстро. В Госавтоинспекцию нужно будет подать паспорт, медицинскую справку и свидетельство об окончании автошколы. Если кандидату меньше 18 лет, понадобится письменное согласие родителей или законных представителей (для сдачи теоретического экзамена).

В медицинской справке должны обязательно стоять все отметки. Если ее выдали в другом городе или даже регионе, то Госавтоинспекция проведет регламентированную проверку по ней – сделают запрос в эту больницу.

Медкомиссию (по итогам которой и выдают справку) проходят перед обучением в автошколе. Так врачи проверяют, нет ли противопоказаний к управлению транспортом. Будущему водителю нужно будет посетить терапевта, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, психиатра и нарколога. Для осмотра у последних двух врачей стоит обратиться в диспансеры по месту жительства или пребывания.

Очень важно, что действует эта справка год. Если не сдадите экзамены за это время, медкомиссию нужно будет проходить заново.

Также до получения прав нужно будет оплатить госпошлину. Сделать это можно через портал «Госуслуги» при подаче заявления. За выдачу национального водительского удостоверения нужно будет заплатить госпошлину 4 тысячи рублей. За международное водительское удостоверение – 3,2 тысячи.

Теоретический экзамен проходят в экзаменационном классе Госавтоинспекции. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Для жителей других стран или если нужна замена прав

Если у вас уже есть водительское удостоверение, но другой страны, можно получить и наше, российское.

После проведения теоретического экзамена в Госавтоинспекции гражданам государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального (Казахстан и Киргизия), имеющим иностранные национальные водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами всех категорий и подкатегорий и выданные компетентными органами данных государств).

Если граждане Белоруссии – без экзаменов с госпошлиной, но с подтверждением о наличии действующего водительского удостоверения.

А вот водители из других стран проходят обучение заново (кроме имеющих категорию А,В, сдают только теоретический экзамен в Госавтоинспекции), получают свидетельство по профессии водителя и только потом сдают теоретический и практический экзамены.

Но и российское национальное водительское удостоверение не вечно – через 10 лет его нужно заменить. Сделать это можно удобно и быстро через портал «Госуслуги». В нижней части экрана нажмите иконку «Услуги», в списке выберите «Получение прав». Заполните заявление, выберите отделение Госавтоинспекции и время посещения. Оплатить госпошлину можно онлайн, когда появится кнопка оплаты, или в терминале любого банка (онлайн банка). После этого нужно отправиться в Госавтоинспекцию, взяв с собой паспорт, старое водительское удостоверение и справку о прохождении медкомиссии. Там вам и выдадут новые водительские права.

К слову, получить права новой категории – например, если вы хотите стать водителем трамвая или троллейбуса, достаточно просто. Нужно пройти обучение, сдать внутренний практический экзамен в автошколе, получить свидетельство по профессии. А в Госавтоинспекции нужно сдать только теоретический экзамен.

Дети пассажиры_Инструктор по вождению

Важно

Минимальный возраст для получения водительского удостоверения зависит от категории транспортных средств. С 16 лет – для мопедов и легких мотоциклов (подкатегория А1). С 18 лет – для мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей. С 21 года – для автобусов, трамваев и троллейбусов.

При этом учиться в автошколе на категории В и С и сдавать экзамены можно с 17 лет, но получить само водительское удостоверение можно будет только в 18 лет.

А для категорий с прицепами требуются не только обучение и экзамен, но и не менее года стажа вождения по основной категории без прицепа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.