Ночное небо над Челябинской областью озарит «Оленья луна»: рассказываем, когда смотреть

Когда смотреть на луну и почему она становится оранжевой, рассказал эксперт. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 28 на 30 июля жители Челябинской области смогут наблюдать полнолуние, которое в народе называют «Оленьей луной». Максимальная фаза наступит 29 июля в 19:36 по уральскому времени, но увидеть яркий диск можно будет в течение всей ночи. Луна появится низко над горизонтом и окрасится в золотистый или медный оттенок — это создаст эффект необычного свечения на летнем небе.

Название «Оленья луна» пришло из календарей коренных народов Северной Америки. Так июльское полнолуние назвали в честь молодых оленей, у которых в середине лета начинают активно расти и ветвиться рога. В других культурах у этого явления есть и другие имена: грозовая, сенная, травяная, ягодная луна — они связаны с сезонными работами и природными явлениями конца июля.

— Я думаю, нам ближе название «ягодная» или «травяная», потому что в это время начинается активный сбор ягод и заготовка сена. А «грозовая» — потому что конец июля часто сопровождается дождями и грозами. Но с точки зрения астрономии это обычное полнолуние, просто солнце полностью освещает диск луны, и мы его хорошо видим с Земли. Луна — холодное тело, она не излучает свет, а отражает солнечный, — рассказала КП-Челябинск директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло.

В момент восхода луна будет находиться низко над горизонтом, из-за чего может казаться крупнее и приобретать оранжевый или медный оттенок. Это связано с тем, что свет проходит через плотные слои атмосферы, и короткие волны рассеиваются, оставляя теплые тона. Когда луна поднимется выше, цвет станет привычным желтым. Однако, продолжает эксперт, высоко над горизонтом она летом не поднимается — это особенность сезона.

Эффект увеличенного диска в момент восхода — вопрос, на который наука пока не дала окончательного ответа. Это может быть связано с оптическими иллюзиями или особенностями восприятия человеческого глаза. В астрономическом смысле по-настоящему большая луна видна только в момент суперлуния — когда спутник находится на максимально близком расстоянии к Земле. В эту ночь такого не ожидается.

— Полнолуние мы наблюдаем не несколько часов, а в течение пары дней, затем диск начинает убывать, но для глаза это становится заметно только через 3–4 дня, — поясняет Жанна Буйло. — Почему явление не происходит каждый год в одно и то же число? Потому что луна движется вокруг Земли неравномерно. Время между полнолуниями — примерно 29,5 суток, это синодический месяц. Поэтому даты всегда разные, даже для последнего полнолуния июля.

Жителям региона, которые захотят увидеть «Оленью луну», астрономы советуют выбирать открытые пространства с хорошим обзором на юго-восток. Лучше всего наблюдать за небом в вечерние часы и в предрассветное время. Явление будет видно невооружённым глазом при ясной погоде. Следующее полнолуние, уже августовское, ожидается в конце следующего месяца — оно будет связано с началом сезона «осетровой луны».

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