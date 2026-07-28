Аварийные помещения не используются: детей объединяют в большие группы или просят родителей не отправлять их в садик. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Родители воспитанников челябинского детского сада № 472 (корпус 2) на улице Чичерина пожаловались на аварийное состояние здания. Кровля дошкольного учреждения протекает так, что любой дождь превращается для детей и воспитателей в настоящее испытание. И так продолжается уже больше года.

— После каждого дождя помещения детского сада затапливаются, однако проблема до настоящего времени не устранена. Вместо проведения необходимых капитальных работ выполняются временные косметические ремонты, не устраняющие причины происходящего, — сообщают родители.

Из-за постоянных протечек часть помещений просто нельзя использовать, считают родители. Местами по стенам уже пошла плесень: родители боятся, что она может спровоцировать у детей аллергию и болезни дыхательных путей.

В челябинском детсаду №472 стены покрылись плесенью из-за протечек кровли Источник: предоставлено читателями

Чтобы разместить всех детей, руководство садика вынуждено объединять разные группы, что приводит к тесноте. Более того — вместе оказываются воспитанники обычных групп и ребята, нуждающиеся в коррекционных занятиях, например, малыши с нарушениями слуха. Воспитатели пытаются смягчить положение тем, что просят родителей временно не приводить детей в садик — но не у всех есть возможность оставить их дома среди недели.

— Мы относимся с уважением ко всем детям независимо от особенностей их развития, однако убеждены, что каждый ребенок имеет право на получение дошкольного образования в условиях, соответствующих его возрастным и образовательным потребностям, а также на пребывание в безопасной и психологически благоприятной образовательной среде, — утверждают родители.

Недавние сильные ливни привели к тому, что садик «поплыл». Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Ситуация усугубляется тем, что впереди осень, а за ней — зима. Уже сейчас крыша течет, буквально после каждого дождя — а когда пойдет снег и начнутся перепады температур, ситуация может осложниться еще больше, считают родители.

Инициативная группа родителей воспитанников детсада №472 обратилась в прокуратуру, Роспотребнадзор, правительство региона, а также подготовила обращение в администрацию президента РФ (есть в распоряжении редакции).

— Мы убеждены, что обеспечение безопасности детей не может зависеть исключительно от возможностей местного бюджета или затягивания административных процедур. Защита прав несовершеннолетних должна являться безусловным приоритетом органов государственной власти всех уровней, — говорится в обращении.

Жалуются родители и на состояние коммуникаций и санузлов в садике. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

КП-Челябинск направила запросы в администрацию Челябинска и в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Мы опубликуем ответы, как только они окажутся в распоряжении редакции.

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