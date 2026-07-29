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Общество29 июля 2026 2:00

Поле для скандала: в Златоусте трибуны для болельщиков оказались на крыше гостиницы, теперь владелец требует их снести

Бизнесмен через суд требует снести трибуны центрального стадиона в Златоусте
Ольга ЩАПИНА
Судьба восточных трибун решается в суде.

Судьба восточных трибун решается в суде.

Крыша гостиницы или трибуны центрального стадиона? Решить этот спор несколько лет пытаются руководители сооружения и бизнесмен Златоуста. Часть спортивного комплекса, которая принадлежала заводу, в 2000-е была продана частному лицу, и теперь там находится гостиница. Но трибуны на крыше остались. Теперь бизнесмен требует через суд снести постройки на его здании, а руководство стадиона настаивает, что продажа была незаконной и помещения нужно вернуть администрации.

Позиция спортсменов

На фотографиях картина действительно выглядит абсурдно: прямо на крыше гостиницы должны сидеть болельщики. С просьбой поднять проблему в редакцию КП-Челябинск обратился директор спортивной школы олимпийского резерва №8 и главный тренер женской ватерпольной команды «Уралочка» Михаил Накоряков.

— Спортивная школа пытается доказать в суде, что «здание гостиницы», о котором упоминается в иске, никогда не строилось и не существовало, — эмоционально описывает ситуацию Михаил Накоряков. — Это «фантомный» объект, существующий только на бумаге и легализованный дельцами в ЕГРН как отдельный объект недвижимости. В реальности же по этому адресу расположены восточные трибуны и подтрибунные помещения спортивного комплекса.

Сам стадион отремонтирован, но трибуны разрушены.

Сам стадион отремонтирован, но трибуны разрушены.

Центральный стадион «Металлург» был построен в 1960-х годах Златоустовским металлургическим заводом с советским размахом: большое поле, тир, спортплощадки, раздевалки, кафе и трибуны на 10 тысяч жителей. В 2000-е предприятие передало все это богатство городу. Однако часть помещений оказалась в частных руках и с документами о купле-продажи. Михаил Накоряков рассказал, что помимо подтрибунного здания в частной собственности находится спортивный павильон, и муниципалитет вынужден его арендовать для школы бокса. Также на тренировочном футбольном поле построена газовая котельная подстанция.

Купил здание вместе с трибунами

Мы дозвонились до владельца гостиницы, экс-депутата городского собрания Вадима Сидякина. От комментария под запись он отказался, сославшись на то, что «журналисты все равно все переврут».

— Никакой ситуации нет, — коротко ответил КП-Челябинск предприниматель. — Я более 20 лет владею этим объектом. По факту трибун там нет. Я владею землей, на которой стоит здание. У меня даже есть письмо от администрации, где они говорят, что эта часть трибун не используется, а им достаточно того, что есть.

Ответ от администрации Вадим Сидякин предоставить отказался. Из картотеки Арбитражного суда Челябинской области следует, что Вадим Сидякин и Александра Евдокимова подали иск к спортивной школе олимпийского резерва № 8 «Уралочка» и администрации Златоуста и просят обязать демонтировать трибуны с крыши здания и восстановить внешнее покрытие кровли.

Под трибунами находится частная гостиница.

Под трибунами находится частная гостиница.

Разбирательства начались в начале 2026 года, однако заседания постоянно откладываются. Суд привлек в качестве третьего лица прокуратуру Челябинской области. Следующее заседание назначено на август.

Это не первое судебное разбирательство. В 2025 году прокуратура и администрация Златоуста потребовали убрать с восточных трибун металлические листы, которые установил владелец гостиницы. В решении Златоустовского городского суда описаны доводы Сидякина во время допроса в одном из судебных заседаний.

— Дополнительно суду пояснил, что на протяжении 20 лет является собственником земельного участка и здания, в состав которого входят трибуны, — говорится в решении. — И купили это здание с трибунами. Прежде чем выносить решение, необходимо спросить у администрации: готова ли она взять эти трибуны, ремонтировать их, ремонтировать крышу, платить миллионы за аренду земли, за аренду конструкций на здании, в то время как у города дотационный бюджет. В интернете видно: везде полупустые трибуны при проведении спортивных мероприятий.

Михаил Накоряков не согласен с тем, что мест на трибунах хватает. Именитый тренер вспоминает, что когда-то все 10 тысяч мест были заполнены. На центральном стадионе собирались болельщики ФК «Металлург», приезжали звезды эстрады.

— Вообще стадион был круговой, — говорит директор стадиона. — Со временем сломали детскую трибуну, которая была деревянной. А восточная трибуна специально была сделана основательной, капитальной, чтобы проводить культурно-спортивные мероприятия. Теперь тысячи горожан не могут попасть на стадион. Недавно приезжала команда сборной России, на головах друг у друга сидели, так как пришли три тысячи человек, а вместимость всего полторы тысячи.

Собственник закрыл трибуны металлическими листами, но суд заставил их убрать.

Собственник закрыл трибуны металлическими листами, но суд заставил их убрать.

Администрация предлагает договориться

Директор спортшколы Михаил Накоряков и собственник гостиницы Вадим Сидякин настроены категорично: первый требует вернуть помещениям под трибунами спортивное назначение, второй — снести трибуны с его крыши. Но администрация Златоуста предлагает договориться. Нам рассказали, что видят решение в заключении сервитута — это юридический документ, который дает право пользоваться чужой собственностью законно.

— Трибуны над зданием гостиницы «Металлург» находятся в непригодном для эксплуатации состоянии и не используются, — ответили на запрос КП-Челябинск в администрации Златоуста. — Ситуация возникла из-за необходимости ремонта кровли гостиницы. Пока решения о ремонте и финансировании самих трибун нет. Решением вопроса с трибунами над гостиницей может стать оформление сервитута на использование верхней части здания для размещения конструкций трибун над кровлей. Управление по физической культуре и спорту прорабатывают различные варианты.

Сам стадион «Металлург» за последние два года сильно изменился. В 2024 году здесь заменили покрытие футбольного поля, отремонтировали фасад административного здания. В 2025 году капитально отремонтировали корт. О советском прошлом напоминают лишь руины восточных трибун. Не найдя общего языка, стороны рискуют превратить стадион в вечный памятник собственной неуступчивости.

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