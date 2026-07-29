Поле для скандала: в Златоусте трибуны для болельщиков оказались на крыше гостиницы, теперь владелец требует их снести

Судьба восточных трибун решается в суде.

Крыша гостиницы или трибуны центрального стадиона? Решить этот спор несколько лет пытаются руководители сооружения и бизнесмен Златоуста. Часть спортивного комплекса, которая принадлежала заводу, в 2000-е была продана частному лицу, и теперь там находится гостиница. Но трибуны на крыше остались. Теперь бизнесмен требует через суд снести постройки на его здании, а руководство стадиона настаивает, что продажа была незаконной и помещения нужно вернуть администрации.

Позиция спортсменов

На фотографиях картина действительно выглядит абсурдно: прямо на крыше гостиницы должны сидеть болельщики. С просьбой поднять проблему в редакцию КП-Челябинск обратился директор спортивной школы олимпийского резерва №8 и главный тренер женской ватерпольной команды «Уралочка» Михаил Накоряков.

— Спортивная школа пытается доказать в суде, что «здание гостиницы», о котором упоминается в иске, никогда не строилось и не существовало, — эмоционально описывает ситуацию Михаил Накоряков. — Это «фантомный» объект, существующий только на бумаге и легализованный дельцами в ЕГРН как отдельный объект недвижимости. В реальности же по этому адресу расположены восточные трибуны и подтрибунные помещения спортивного комплекса.

Сам стадион отремонтирован, но трибуны разрушены.

Центральный стадион «Металлург» был построен в 1960-х годах Златоустовским металлургическим заводом с советским размахом: большое поле, тир, спортплощадки, раздевалки, кафе и трибуны на 10 тысяч жителей. В 2000-е предприятие передало все это богатство городу. Однако часть помещений оказалась в частных руках и с документами о купле-продажи. Михаил Накоряков рассказал, что помимо подтрибунного здания в частной собственности находится спортивный павильон, и муниципалитет вынужден его арендовать для школы бокса. Также на тренировочном футбольном поле построена газовая котельная подстанция.

Купил здание вместе с трибунами

Мы дозвонились до владельца гостиницы, экс-депутата городского собрания Вадима Сидякина. От комментария под запись он отказался, сославшись на то, что «журналисты все равно все переврут».

— Никакой ситуации нет, — коротко ответил КП-Челябинск предприниматель. — Я более 20 лет владею этим объектом. По факту трибун там нет. Я владею землей, на которой стоит здание. У меня даже есть письмо от администрации, где они говорят, что эта часть трибун не используется, а им достаточно того, что есть.

Ответ от администрации Вадим Сидякин предоставить отказался. Из картотеки Арбитражного суда Челябинской области следует, что Вадим Сидякин и Александра Евдокимова подали иск к спортивной школе олимпийского резерва № 8 «Уралочка» и администрации Златоуста и просят обязать демонтировать трибуны с крыши здания и восстановить внешнее покрытие кровли.

Под трибунами находится частная гостиница.

Разбирательства начались в начале 2026 года, однако заседания постоянно откладываются. Суд привлек в качестве третьего лица прокуратуру Челябинской области. Следующее заседание назначено на август.

Это не первое судебное разбирательство. В 2025 году прокуратура и администрация Златоуста потребовали убрать с восточных трибун металлические листы, которые установил владелец гостиницы. В решении Златоустовского городского суда описаны доводы Сидякина во время допроса в одном из судебных заседаний.

— Дополнительно суду пояснил, что на протяжении 20 лет является собственником земельного участка и здания, в состав которого входят трибуны, — говорится в решении. — И купили это здание с трибунами. Прежде чем выносить решение, необходимо спросить у администрации: готова ли она взять эти трибуны, ремонтировать их, ремонтировать крышу, платить миллионы за аренду земли, за аренду конструкций на здании, в то время как у города дотационный бюджет. В интернете видно: везде полупустые трибуны при проведении спортивных мероприятий.

Михаил Накоряков не согласен с тем, что мест на трибунах хватает. Именитый тренер вспоминает, что когда-то все 10 тысяч мест были заполнены. На центральном стадионе собирались болельщики ФК «Металлург», приезжали звезды эстрады.

— Вообще стадион был круговой, — говорит директор стадиона. — Со временем сломали детскую трибуну, которая была деревянной. А восточная трибуна специально была сделана основательной, капитальной, чтобы проводить культурно-спортивные мероприятия. Теперь тысячи горожан не могут попасть на стадион. Недавно приезжала команда сборной России, на головах друг у друга сидели, так как пришли три тысячи человек, а вместимость всего полторы тысячи.

Собственник закрыл трибуны металлическими листами, но суд заставил их убрать.

Администрация предлагает договориться

Директор спортшколы Михаил Накоряков и собственник гостиницы Вадим Сидякин настроены категорично: первый требует вернуть помещениям под трибунами спортивное назначение, второй — снести трибуны с его крыши. Но администрация Златоуста предлагает договориться. Нам рассказали, что видят решение в заключении сервитута — это юридический документ, который дает право пользоваться чужой собственностью законно.

— Трибуны над зданием гостиницы «Металлург» находятся в непригодном для эксплуатации состоянии и не используются, — ответили на запрос КП-Челябинск в администрации Златоуста. — Ситуация возникла из-за необходимости ремонта кровли гостиницы. Пока решения о ремонте и финансировании самих трибун нет. Решением вопроса с трибунами над гостиницей может стать оформление сервитута на использование верхней части здания для размещения конструкций трибун над кровлей. Управление по физической культуре и спорту прорабатывают различные варианты.

Сам стадион «Металлург» за последние два года сильно изменился. В 2024 году здесь заменили покрытие футбольного поля, отремонтировали фасад административного здания. В 2025 году капитально отремонтировали корт. О советском прошлом напоминают лишь руины восточных трибун. Не найдя общего языка, стороны рискуют превратить стадион в вечный памятник собственной неуступчивости.

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