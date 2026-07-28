Убийцу сдал брошенный 23 года назад окурок: как пассажир расправился с учительницей-таксисткой и скрыл это

Кадр с видео: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Брошенный окурок через 23 года доказал вину насильника и убийцы учительницы, которая подрабатывала частным извозом. Больше двух десятилетий дело оставалось нераскрытым, но один из следователей зацепился за интересные детали, нашел подозреваемого и выведал у него жуткие обстоятельства трагичного вечера при помощи полиграфа.

Признался на полиграфе

Голодные 90-е не отпускали людей и в начале 2000-х. Люди крутились как могли, подрабатывали. Вот и учительница начальных классов из Магнитогорска вечерами таксовала на своей машине. Одна из таких поездок закончилась трагедией. Растерзанное тело 47-летней учительницы с проводом на шее нашли недалеко от ее автомобиля.

Но того, кто с ней это сделал, тогда найти не смогли. Не помог и небогатый набор улик: отпечатки пальцев разных людей из машины (их исследование тогда ничего не показало) и окурок. Тогда расследование уголовного дела приостановили, а через 23 года его материалы решил изучить следователь по особо важным делам СУ Следственного комитета Челябинской области Антон Казанцев. Он словно чувствовал, что разгадка рядом, и решил возобновить работу над делом.

Следователь по особо важным делам СУ Следственного комитета Челябинской области Антон Казанцев. Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Следователь решил воссоздать всю картинку преступления – а это было непросто, ведь прошло столько лет. Пригодные отпечатки пальцев проверили эксперты. И это дало свои результаты – в единой базе было несколько человек, кто точно ехал в той машине. Но радоваться было рано, ведь учительница таксовала и кого только не перевозила. Отпечатки пальцев могли принадлежать и обычным пассажирам.

Вместе с сотрудниками МВД Магнитогорска Антон Казанцев собрал характеристики всех, кто «наследил» в машине. Так они и вышли на подозрительного мужчину. После того лета он уже был судим за хранение наркотиков, применение насилия к женщине и кражи. Не в его пользу говорило и то, что жил он в 2001 году неподалеку от места, где все произошло.

Следователь решил задерживать магнитогорца. А сразу после этого пригласил его на полиграф.

– В ходе допроса следователем формулировались вопросы на основе детального анализа материалов уголовного дела. В результате под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания, – рассказали в Следственном комитете Челябинской области.

Неожиданная улика и свидетель

Оказалось, что в тот летний вечер 2001 года мужчина выпил и сел в такси. Когда они почти доехали до его дома, он набросился на женщину-водителя и надругался над ней. При этом мужчина понимал весь ужас того, что он творит. Ведь испугавшись того, что она все расскажет в милиции, он достал электропровод… Это были последние мгновения учительницы-таксистки.

– Она остановилась и говорит: «Выходи». Я говорю: «Отвезите меня домой», схватил ее, чтобы просто остановить. У нас борьба и я схватил что-то там и начал придушивать, – вспоминал через 23 года преступник.

Все это преступник рассказал сам. Но от показаний он мог отказаться в любой момент, а данные полиграфа не являются доказательствами для суда.

Поэтому следователь Антон Казанцев пошел дальше и решил провести генетическую судебную экспертизу изъятого из машины окурка сигареты. И тут произошло чудо: окурок, действительно, принадлежал убийце.

Этим следователь не ограничился, он проверил людей, с которыми преступник общался в то время. На допросе один из них признался, что друг просил его угнать машину убитой учительницы.

Суд признал мужчину виновным во всех зверствах, которые он совершил, и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

– Муж и сын убитой признались, что уже и не надеялись, что преступник будет найден и осужден, – добавили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

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