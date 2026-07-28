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Происшествия28 июля 2026 9:55

Обманули семьи на 15 млн: сотрудники ФСБ задержали застройщика за продажу недостроенных домов

ФСБ Челябинской области задержала экс-застройщика Алихманова за мошенничество
Дарья МАРКОВА
Людям обещали построить частные дома.

Людям обещали построить частные дома.

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Роскошные каркасные дома обещали челябинцам, но в итоге оставляли недострои, плесень и горы строительного мусора. Такие жалобы обманутые люди писали на компанию «ИрсиДом» в полицию.

В ГУ МВД Челябинской области возбудили уголовное дело. Во время его расследования сотрудники УФСБ региона выявили дополнительные эпизоды по делу о мошенничестве.

По версии следствия, предприниматель Саид Алихманов в 2023-2024 годах занимался строительством каркасных домов. Он заключал с ними контракты, клиенты вносили предоплату. А потом начиналось самое интересное…

– Условия подряда застройщиком исполнялись частично либо не завершались. Ущерб от противоправной деятельности составил 15 млн рублей, – рассказали в пресс-службе УФСБ Челябинской области.

Алихманова задержали сотрудники ФСБ. Суд отправил его в СИЗО. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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