Обманули семьи на 15 млн: сотрудники ФСБ задержали застройщика за продажу недостроенных домов

Людям обещали построить частные дома. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Роскошные каркасные дома обещали челябинцам, но в итоге оставляли недострои, плесень и горы строительного мусора. Такие жалобы обманутые люди писали на компанию «ИрсиДом» в полицию.

В ГУ МВД Челябинской области возбудили уголовное дело. Во время его расследования сотрудники УФСБ региона выявили дополнительные эпизоды по делу о мошенничестве.

По версии следствия, предприниматель Саид Алихманов в 2023-2024 годах занимался строительством каркасных домов. Он заключал с ними контракты, клиенты вносили предоплату. А потом начиналось самое интересное…

– Условия подряда застройщиком исполнялись частично либо не завершались. Ущерб от противоправной деятельности составил 15 млн рублей, – рассказали в пресс-службе УФСБ Челябинской области.

Алихманова задержали сотрудники ФСБ. Суд отправил его в СИЗО. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.