Полностью признал вину: блогера и политтехнолога Шумакова будут судить за вымогательство вместе с иноагентом

Сергей Шумаков признал вину. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Признательные показания дал блогер, журналист и политтехнолог Сергей Шумаков. Его обвиняют в том, что на пару с иноагентом они вымогали деньги у предпринимателя Сергея Вайнштейна. Недавно следствие подошло к концу, а прокуратура передала уголовное дело в суд.

По версии следствия, Шумаков и Кротенко* требовали передать им 300 тысяч. Конечно же, бизнесмен мог отказаться, тогда напарники обещали опубликовать в телеграм-канале информацию, которая бы опозорила его, опорочила честь и достоинство, а также подорвало репутацию.

Представитель Вайнштейна пришел на встречу с Шумаковым в кафе на улице Лесопарковой. Он передал журналисту требуемые 300 тысяч рублей. Предполагается, что эти деньги он должен был передать дальше Кротенко*.

Шумакова задержали в феврале 2026 года. Полгода он уже провел в СИЗО. Теперь будет ждать суда.

– Вину в совершении преступления он признал в полном объеме. Соучастник объявлен в международный розыск, – рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сергею Шумакову 41 год. Большую часть своей жизни он посвятил работе в СМИ Челябинска. Возглавлял местную редакцию, вел анонимные политические каналы и занимался пиаром. На протяжении пяти лет работал в Черногории как блогер и политтехнолог, затем вернулся обратно. Сергей – многодетный отец, находится во втором браке.

*Лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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