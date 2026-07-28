«Мне 37, а я радовался, будто Деда Мороза увидел»: после встречи с Возиньей в Кабо-Верде футбольный болельщик замахнулся на новую цель

Алексей Петрух не собирается останавливаться на достигнутом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

История самого настойчивого футбольного болельщика закрутилась в турецком спортивном баре, а закончилась в африканском Кабо-Верде. Челябинец Алексей Петрух устроил себе приключение и стал звездой социальных сетей. Ради нескольких минут рядом с вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей он преодолел 6 тысяч километров, ночевал в аэропорту, искал футболиста по острову и едва не улетел в Америку. Ему все же удалось пожать голкиперу руку, взять автограф и даже обойти в своем турне мексиканца, который тоже собирался встретиться с Возиньей, но не успел. Счастливый авантюрист уже вернулся в родной город. В беседе с радио «Комсомольская правда – Челябинск» (95,3 FM) он поделился своими впечатлениями после поездки и рассказал, у кого из футболистов еще планирует взять автограф.

«Жена хотела выспаться, а я – в Африку»

Алексей вместе с женой и сыном отдыхали в Турции, когда проходил Чемпионат мира по футболу. Когда все достопримечательности были осмотрены, он решил переключить внимание на спорт. Ходил в бары и вместе с болельщиками со всего света смотрел матчи.

– Я в баре сначала был единственный, кто болел за Кабо-Верде. Особенно, когда была игра с Аргентиной. Только ближе к концу матча все начали болеть за кабовердийцев. Меня зацепила игра их сборной. А вратарь Возинья вообще влюбил весь в мир в себя. Он доказал, что все возможно. Человеку 40 лет – в этом возрасте люди заканчивают карьеру, а он смог прославиться своей игрой. Загорелась в голове мысль, что хочется пожать ему руку. Так и началась вся история, – вспоминает Алексей.

Эта мысль не отпускала несколько дней. Совсем скоро семья должна была возвращаться обратно в Челябинск, когда жена Алексея сделала ему неожиданное предложение.

– Она меня спрашивает, не хочу ли я куда-нибудь съездить, отдохнуть недельку, потому что она хотела выспаться. У меня сразу в голове идея: «Опа! Можно поехать в Кабо-Верде, пожать руку вратарю». Походил, подумал еще пару дней. Решил переспросить супругу, не против ли она. Снял видео, где она спокойно отпустила. Ночью я купил билет, утром показал ей. Она была немного в шоке, думала, что я шучу. А я-то не шутил.

Жена поставила Алексею одно условие: «раз уж летишь – делись бюджетом». Мужчина отдал супруге все деньги. Себе оставил немного. Билет из Стамбула в Кабо-Верде стоил 72 тысячи. На обратный билет денег не хватило.

– Денег хватило только на дорогу туда. Как обратно добраться, уже без разницы было. Потом, конечно, решил все финансовые вопросы. Добирался я до Кабо-Верде 11 часов, тяжелый путь был. Пришлось даже ночевать в аэропорту Стамбула, мечтал о душе. Прилетел туда, нашел самую дешевую гостиницу. Там проживание стоило 32 доллара (по нынешнему курсу – около 2,5 тысяч рублей. – Прим. ред.) – дешевле, чем у нас в Челябинске. Переночевал там, сходил в душ, о котором мечтал несколько дней. Планировал найти еще кого-то из футболистов сборной Кабо-Верде, чтобы пожать руку и им.

«Никто не верил, думали, я хайпую»

Все свое путешествие Алексей транслировал буквально в прямом эфире в социальных сетях. Признается, что до этого не планировал вести блог. Но видео, как «сумасшедший русский» выкинул билет Стамбул — Екатеринбург в мусорку и заявил, что поедет в Африку, стало вирусным и разлетелось по всему интернету, на Алексея начали подписываться сотни человек.

– Меня подписчики начали назначать послом, писали: «Давай за всю Россию пожми ему руку». Казахи присоединились, белорусы, узбеки. Все хотели, чтобы я выразил от их стран уважение. Местные русские, которые там живут, тоже начали подписываться на меня. Когда я прилетел в город Прая (столица Кабо-Верде – Прим. ред.), никто не верил. Они думали, что это шутка, что я хайпуюсь и никуда не полечу, никого искать не буду.

Тем временем, добраться до Возьиньи было нелегко – он в этот момент был в другом городе Кабо-Верде, Минделу. Два города разделяет остров Сантьягу. Добраться до Минделу из Праи нельзя ни на машине, ни на лодке.

– Я не знал, что там с авиасообщением все очень плохо, мягко говоря. Когда я туда прилетел, мне написала подписчица Анастасия, которая живет в Кабо-Верде. Попросила отправить ей фото паспорта, чтобы она купила мне билет. Я сначала подумал, что мошенница, но доверился и все-таки рискнул. Куда было деваться? Она сказала, что ближайший билет есть только на понедельник, но пообещала постараться купить на воскресенье. Это стало одним из ключевых факторов, благодаря которому я успел к Возинье.

Оказалось, что Алексей был не единственным иностранцем, который решил взять автограф у голкипера. В тот же момент в Кабо-Верде полетел блогер из Мексики, но встретиться с футболистом не успел. На следующий день после встречи с Алексеем Возинья улетел в Америку. Все решил случай, и, наверное, удача. Стечение целых обстоятельств и знакомство с новыми людьми помогли Алексею добиться своей цели. Правда, и он был на грани проигрыша, чуть не улетев в США.

– Я приехал в аэропорт в Прае, мне выдали два билета. Ничего не понял, думал, один, наверное, заберут. Прилетело два самолета – один такой большой, а второй – как кукурузник. Сотрудница аэропорта показала, что мне надо на большой. А на нем надпись «Бостон». Я снова к ней подошел, пытаюсь объяснить, что мне на остров. Она снова меня в Бостон отправляет. Там уже посадка началась. Я в третий раз к ней подошел, говорю, мне к Возинье. Тогда уже она показала на другой самолет.

Две минуты на встречу

На всем пути Алексею встречались хорошие люди, готовые помочь совершенно незнакомому человеку исполнить мечту. На набережной в Прае он познакомился с местным жителем Александром, который ни слова не понимал на русском, но был готов показывать мужчине город, чтоб тот не заблудился. Россияне, живущие в Кабо-Верде, помогли не только с билетом, но и с жильем. Другой, уже русский Александр, помог с машиной и снабдил Алексея всем необходимым в дорогу. Кто-то следил за публикациями Возиньи и присылал координаты, где в данный момент находится футболист. Даже местные показывали на пальцах, в какой стороне города искать голкипера.

– Мы вместе с русским Сашей приехали в район, который мне подсказали, ходили по всем ресторанам и кафе, спрашивали, видели ли они Возинью. Один человек показал нам направление. Это уже была ночь, нужно было идти в гору, через кусты. Подходим, а там много машин стоит, толпами разъезжаются. Мы спросили, тут ли он. Люди немного замешкались. Саша начал переводить им, рассказывать, что я специально из России приехал, чтобы за несколько стран пожать ему руку. Нас впустили. Так и состоялась встреча.

В тот момент Возинья был с родственниками. Его провожали в Америку. Опоздай Алексей хотя бы на 10 минут, скорее всего, ничего бы не получилось. Увидев, наконец, голкипера Алексей даже немного растерялся.

– Мне 37 лет, а я радовался как семилетний ребенок, как будто Деда Мороза увидел. Возинья был в шоке. Он, конечно, меня не ждал, хотя к этому моменту уже знал, что я его ищу. Времени было очень мало. Мы задержались там на две минуты, он просто расписался на футболке и паре мячей. Если бы я из Челябинска планировал эту поездку, я бы ему, конечно, и шкатулку малахитовую привез, и сувениры какие-то. Я же хотел его и всю сборную на рыбалку на Южный Урал пригласить. Но когда увидел его, обо всем забыл. Какая там рыбалка? Добраться бы и наказы от всех исполнить, кто присоединился к этой истории.

Кто следующий?

Поездка закончилась, и Алексей уже вернулся в Челябинск. Но впечатления переполняют до сих пор. Мужчина признается, что до сих пор журналисты берут у него интервью, а подписчики просят вновь и вновь рассказать подробности этого турне. А кто-то даже предложил заплатить 150 тысяч рублей за футболку с автографом. Но продавать ее мужчина не намерен. Многие спрашивают, планирует ли он еще «охоту» за автографами.

– Находясь в Прае, я искал еще одного футболиста Кабо-Верде – Беншимола Тавариша. Мы его искали с подписчиками, целый поисковый отряд организовали. Он там перемещался по всему острову, но, к сожалению, мы его не нашли. Оказалось, что он играет у нас в Тольятти, и скоро туда приедет. Возможно, я найду его там. В следующий раз еще хотелось бы пожать руку игроку сборной Норвегии – Эрлингу Холанну. Это моя следующая цель.

Шутит ли Алексей или говорит всерьез – история умалчивает. Но возможно мы когда-то об этом узнаем.

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