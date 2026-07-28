«Шум города превращается в шум моря»: в Челябинске показали театральный эскиз внутри водонапорной башни

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Четырехэтажная водонапорная башня на улице Воровского в Челябинске на один вечер стала театральной сценой. В арт-резиденции «Башня.1911» театр «Манекен» показал эскиз спектакля «На 74 ступени выше». Постановку специально создали под это необычное пространство.

– Мы с актерами поняли, что это пространство акустического звучания. Здесь нужно строить все через звук. Мы прислушались к стенам, к воздуху, к деталям этого пространства. Это не театр в чистом виде. Мы сочетали технологии театра с технологиями современного искусства. Получился своеобразный эксперимент, – рассказал режиссер Игорь Бармасов корреспонденту 1obl.ru.

Особенность постановки в том, что зрители не сидят на одном месте. Вместе с артистами они перемещаются по этажам башни – поднимаются по лестнице, слушают звуки пространства и становятся частью происходящего. Спектакль начинается на первом этаже, затем действие постепенно уходит выше – на второй, третий и четвертый уровни здания.

В постановке нет линейной структуры, четкого и понятного сюжета. Зрители будто переносятся из 2026 года в 1911-й – время, когда появилось само здание. Перед ними возникают обрывки чужих воспоминаний: молчаливый мужчина, случайная гостья, голоса прошлого и люди, которые словно остались жить внутри этих стен.

Например, на первом этаже зрители видят мужчину в исполнении Павла Корчевского. Под звуки романса он садится за стол и начинает вырезать деревянные фигурки. Его одиночество неожиданно нарушает девушка (Катерина Ламыкина), которая заходит внутрь и с любопытством осматривается:

– Ой, а у вас открыто. А я так давно хотела здесь побывать, посмотреть, что же тут внутри! Так интересно! Ой, а какие высокие потолки!

После этого героиня поднимается выше по лестнице, считая ступени. Для зрителей проходят считанные минуты, а в истории героев – неизвестно сколько времени.

Название «На 74 ступени выше» связано с количеством ступеней внутри башни. Одновременно спектакль могут увидеть около 20 человек. Больше не позволяет вместимость здания.

– В первые дни в башне я заметил, что стоит прикрыть хотя бы одну створку двери – и здесь сразу меняется акустическая система. Ты закрываешь дверь – вдруг шум города перестает быть слышен. И тогда я стал слышать, как город за стенами превращается в шум моря. Так я оказался в маяке, – рассказал режиссер.

Башня, по словам создателей, буквально диктовала условия спектакля.

– Я привел ребят и сказал: «Так, все, я один не могу подчиняться башне, она сильная». И мы стали вместе ее изучать. Она очень капризная в каком-то смысле: есть места, где она не любит, чтобы говорили. Она просто диктует: «Вот здесь ничего не надо говорить». Это был уникальный опыт, – поделился Бармасов.

Арт-резиденция «Башня.1911» открыла второй сезон под названием «Отголоски». В рамках спецпроекта «Местные» здесь будут показывать работы челябинских авторов. Следующей с проектом в башню заедет художница Надежда Котова-Крушинская. Ее работа тоже будет связана со звуком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.