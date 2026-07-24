Менял имена и кочевал по городам, оставляя за собой смертельный след: самого опасного душегуба СССР поймали на убийстве официантки спустя 40 лет

Спустя 40 лет следователи выяснили, кто виновен в смерти официантки. Фото: СУ СК России по Курганской области

Одного из самых опасных серийных убийц СССР будут судить в Кургане. На счету казахского душегуба, выросшего в цыганском таборе, – восемь жертв. Имя Романа Заставского наводило ужас и гремело в криминальных сводках в 80-х годах от Казахстана до Калужской области. В нулевых годах он входил в пятерку самых опасных преступников России, а об его расправе над швейцарским дальнобойщиком сняли фильм. К моменту, когда Заставский отбывал уже третий срок в колонии, следователи выяснили, что 42 года назад он убил официантку. В июне 2026 года его этапировали из Челябинской области в курганский следственный изолятор. Там он ожидает нового приговора. Вспоминаем хронику жуткого турне отморозка.

Знакомство в ресторане

2 мая 1984 года в Кургане пропала молодая женщина. Она была официанткой, но в тот день решила отдохнуть и развеяться с подругами в ресторане «Тобол». Тогда это было одно из престижных и модных мест города, где обычно собирались все сливки общества. В самый разгар вечера к компании подошел обаятельный мужчина и предложил познакомиться. Спустя время он предложил женщине выйти на улицу. Она согласилась. Это был последний раз, когда ее видели живой. Родные искали ее несколько дней, прежде чем обратились в милицию, но все было безуспешно. Спустя 9 дней, 11 мая, на стройке рядом с рестораном было найдено тело. Женщина лежала на животе в неестественной позе. Все говорило о том, что нападение случилось внезапно. На теле было множество гематом и ссадин, а нос оказался сломан. Следователи выяснили, что душегуб сначала надругался над официанткой, а затем задушил. Скрыть все следы он решил под строительным мусором.

Погибшую официантку нашли под строительным мусором. Фото: СУ СК России по Курганской области

Оперативники отрабатывали десятки версий, допрашивали посетителей и сотрудников ресторана. Но убийца словно растворился, он уже орудовал в другом городе. Дело попало в архив на долгие 40 лет. Раскрыть преступление удалось лишь сейчас. Современная генетическая экспертиза позволила установить совпадение ДНК с места трагедии с профилем Романа Заставского. В это время он находился в колонии Челябинской области. Ведь это было его не первое и далеко не последнее преступление.

Гастролер без семьи и дома

Сам образ жизни сделал Заставского гастролером. Он родился в селе Джамбул Казахской ССР. Детство и юность провел в цыганском таборе в многодетной семье. Учеба его не привлекала. Улица дала ему куда больше: умение выкручиваться, врать, цинично наживаться на других и не привязываться ни к людям, ни к местам. Позже специалисты государственного научного центра социальной и судебной психиатрии назовут его «дезорганизованным» серийным убийцей. Он никогда не планировал своих преступлений – действовал импульсивно, не продумывая тщательно детали, пользовался моментом.

При всей своей жестокости Заставский обладал природным обаянием, легко входил в доверие, умел расположить к себе и разговорить любого. Именно это и губило его жертв. Нигде Заставский не задерживался надолго. И не потому, что был осторожен – как раз, наоборот, заметать следы он не умел. Оставлял улики и свидетелей. Просто каждый раз успевал исчезнуть раньше, чем цепочка складывалась в единую картину.

Первое свое преступление он совершил еще в 15 лет. В 1977 году его осудили на три года за кражу. Пока он сидел, его семья уехала из Казахской ССР в Омскую область. Освободившись, Заставский отправился туда же. Но начинать жизнь с чистого листа не собирался. Именно там он окончательно влился в криминальный мир и вошел в небольшую банду, которая промышляла кражами в Омской области. В 1982 году во время очередного выезда «на дело» Заставский попытался ограбить мужчину, набросившись на него с ножом. Тот выжил и дал показания. Суд приговорил Заставского к восьми годам колонии в Пермской области. Но долго там он не засиделся, сбежал спустя год заключения. И почти сразу же после побега зверски надругался над девушкой в Березниках. Спустя год, в 1984 году, произошло то самое убийство официантки в ресторане «Тобол». Спустя еще один год «наследил» в Калужской области. Там он накинулся на женщину, надругавшись над ней. Расправиться с жертвой извергу не помешал даже ее маленький ребенок. Его объявили во всесоюзный розыск, а несколько дел объединили в одно, но поймать так и не могли. Он подался в бега, мотался по стране по поддельным паспортам. Известно, что одно время Заставский жил по документам на имя Степанова О., позже представлялся Комленко А. Успел пожить в Смоленской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Новгородской, Московской и Челябинской областях.

В конце 80-х одна из женщин даже родила Заставскому сына. Однако на ней он не женился, а потом и вовсе бросил новоиспеченную мать с ребенком. После бурного расцвета кооперативного движения Заставский быстро смекнул, где теперь можно поживиться. Он перешел на рэкет и вымогательство. Обладая харизмой и даром убеждения, заговаривал зубы, а потом безжалостно грабил, впутывал в совместные аферы или попросту обманом присваивал себе чужие деньги и имущество.

Самое жестокое массовое убийство душегуба

После распада Советского Союза в начале 90-х Заставский даже попытался зарабатывать на жизнь честным, насколько это возможно, трудом. Под именем Пааты Наполеоновича Месхия открыл свой бизнес и торговал меховыми шапками, ювелиркой, автомобилями. Однако дело не пошло. Не добившись успеха, изверг быстро вернулся к привычному ремеслу и решил сколотить свою банду вместе с двоюродным братом Федором Буденковым. За плечами того не было ни одной судимости, но за свою атлетически сложенную форму его прозвали костоломом. Отсутствие нормальной работы и хроническое безденежье сделали свое дело и Буденков согласился на предложение родственника встать на разбойную дорожку.

Вдвоем они отправились в Тамбовскую область, где жила любовница Заставского Ольга Лавринева. Девушка предоставила свою квартиру под штаб банды – там хранили оружие, отрабатывали планы будущих налетов. В то время Заставский находился в розыске, поэтому боялся сидеть за рулем. Водителем банды стал Владимир Куталин. В начале 1996 года в штаб-квартире Заставский случайно выстрелил из пистолета и ранил Куталина в пятку. Бандиты испугались, что если отвезут его в больницу, то могут привлечь совсем ненужное внимание милиции. Несколько дней они кололи ему обезболивающие и пытались самостоятельно вытащить пулю. В итоге его место пришлось занять Ольге.

Заставский планировал нападать на бизнесменов, которые, по его мнению, держали дома крупные суммы. Выбор пал на меховщика Александра Гриднева из Липецкой области. Именно у него Заставский когда-то брал в долг крупную партию норковых шапок, и, естественно, не собирался возвращать деньги. Он предложил Гридневу расплатиться за товар своим автомобилем. Однако получив отказ, затаил на скорняка злобу. Еще несколько раз Заставский вместе с любовницей приезжали в Липецкую область, чтобы тщательно изучить распорядок дня Гриднева, вплоть до времени, когда хозяин выпускал собаку из вольера. Он убедился, что Александр вместе с женой неплохо зарабатывает на бизнесе, ведь жили они в своем двухэтажном коттедже.

В одном из номеров «Липецкой газеты» описывались подробности самого жестокого убийства, совершенного душегубом. Первую попытку напасть на дом Гридневых Заставский, Буденков и Лавринева предприняли 6 марта 1996 года. Однако, заметив, что детей нет дома, Заставский не стал рисковать – испугался, что те могут внезапно вернуться и сорвать все дело.

Во второй раз они отправились к дому спустя 10 дней. 16 марта вся семья Гридневых была в сборе. Ольга осталась в «Жигулях», а в дом ворвались только Заставский и его двоюродный брат. Угрожая оружием Гридневу, они связали его и всех членов семьи, в том числе 9-летнего сына и 12-летнюю дочь. Когда глава семьи отказался показывать тайники с деньгами, в доме начался настоящий ад. Садисты зверски пытали всю семью. В ход пошел не только нож, но и раскаленный утюг. Когда стало ясно, что никакого тайника в доме нет, ярость бандитов достигла пределов. Заставский и Буденков хладнокровно расправились со всей семьей.

После этого они забрали 40 норковых шкурок, 20 шкурок соболя, 30 млн рублей и золотые украшения жены Гриднева.

На следующее утро они спешно покинули город и отправились в свою «штаб-квартиру» в Тамбове. По дороге они действовали с предельной осторожностью. При виде постов ГАИ Заставский высаживал Буденкова с частью награбленного в лесу, спокойно проезжал проверку, а потом подбирал подельника дальше по трассе. Вернувшись в Тамбов, Заставский раздал по 10 млн Лавриневой и Буденкову. После этого вся компания отправилась в город Кинель Самарской области, где их ждал раненный Владимир Куталин. На местном рынке Заставский успешно продал краденую пушнину и решил на время залечь на дно.

Он отправил любовницу поездом обратно в Тамбов, а сам вместе с двоюродным братом собирался отправиться в Казахстан. Но случилось удивительное. На железнодорожном вокзале в Кинели сотрудники милиции решили проверить документы. Заставский не смог внятно объяснить, что они делают в Самарской области. Милиционеры уже собирались досматривать машину и везти их в отдел, но в итоге отпустили бандитов. По некоторым данным, договориться удалось за 350 тысяч рублей.

Спустя несколько месяцев по показаниям свидетелей арестовали Ольгу Лавриневу. На допросах она рассказала, где находится Куталин. Тот, в свою очередь, дал показания против Заставского и Буденкова. Их даже задержали, но спустя пару часов отпустили… Следователь сделал липовый протокол, будто свидетели не опознали Заставского. Говорят, так долго ему удавалось выходить сухим из воды благодаря тесной связи с милицией.

– Кормил, и поил ментов, и их звания у себя дома обмывал, устраивал банные дни для гостей из управления, – рассказывал сотрудник Елецкого уголовного розыска Олег Родионов в интервью «Липецкой газете». – Ему ничего не стоило подарить участковому новую «девятку». Милиция его покрывала.

Любовницу душегуба Ольгу в 1998 году признали виновной в пособничестве убийству и приговорили к 10 годам колонии. Сам Заставский в это время скрывался в Челябинской области. Что же было с Буденковым, двоюродным братом изверга, – неизвестно. В какой-то момент их дороги разошлись. По версии следователей, он погиб во время криминальных разборок.

Убийство швейцарского дальнобойщика

После расправы с семьей Гридневых Роман Заставский уехал в Челябинскую область, где купил двухэтажный коттедж. Но с криминальным миром не покончил, лишь сменил профиль – переквалифицировался из убийцы в наркоторговца. Периодически ездил в Казахстан, где промышлял скотокрадством.

Свое последнее известное следствию убийство совершил в сентябре 1997 года. В одну из своих поездок на родину он заметил на стоянке возле трассы автомобиль с иностранными номерами. За рулем был Ретто Бантли из Швейцарии. Он работал представителем Nestle, доставлял по городам кофе и шоколад. Его грузовик сломался, и мужчина отстал от колонны. Заставский познакомился с ним и предложил свою помощь. Ему удалось втереться в доверие и обманом заманить иностранца на территорию заброшенного скотомогильника. Там он хладнокровно наставил на Ретто свой ТТ и, не моргнув глазом, расправился с ним.

Забрав товар, Заставский сжег грузовик. Обгоревший остов автомбиля Iveco обнаружили только спустя два месяца. Лишь в 2001 году, после своего ареста, Роман Заставский признался в содеянном, и показал на карте место, где припрятаны останки. Позже в Казахстан приехала съемочная группа из Швейцарии. Они сняли документальный фильм, посвященный гибели дальнобойщика. Он вышел в 2002 году.

Арест и приговор

Романа Заставского задержали 27 сентября 2000 года в Челябинске возле его собственного джипа. При аресте у него изъяли поддельные документы на имя Владимира Орловского. В тайниках под обшивкой автомобиля нашли пистолет ТТ с тремя обоймами. Также был конфискован джип Toyota стоимостью 100 тысяч долларов, массивная золотая печатка с тремя бриллиантами в девять карат (ее оценили в 25 тысяч долларов), мобильный телефон, на счету которого лежало 9,5 тысяч рублей (средняя зарплата по стране тогда составляла чуть больше 2 тысяч рублей). Официально нигде не работающий Заставский не смог объяснить источники своих доходов. Кольцо якобы подарил отец, а джип купил на деньги от продажи дома. Откуда взялся сам дом, объяснить отказался.

Суд было решено проводить в Липецкой области, где он расправился с семьей Гридневых. За все убийства 3 января 2002 года его приговорили всего лишь к 15 годам лишения свободы. К тому времени на смертную казнь уже действовал мораторий. Отбывать срок его отправили в «Елецкую крытку». Там Заставский вел себя примерно, работал на производстве. В 2004 году даже женился на женщине из цыганского табора, а спустя несколько месяцев дал интервью «Липецкой газете», в котором полностью отрицал причастность к убийству Гридневых. Признал вину лишь в краже меховых шкурок.

25 марта 2014 года Заставский вышел на свободу по УДО. Вернулся в Челябинск и снова взялся за старое – наркоторговлю. 18 октября 2018 года его вновь арестовали за незаконный сбыт наркотиков. В мае 2018 года Еткульский районный суд вынес ему приговор. Заставский получил 11 лет колонии. Позже он обратился в кассационный суд, который смягчил срок до 10 лет и 10 месяцев, признав, что не были учтены его раскаяние, помощь в расследовании, признание вины, состояние здоровья и наличие маленького ребенка.

В 2026 году самому неуловимому и жестокому убийце СССР исполнилось 63 года. Он продолжал отбывать наказание в колонии Челябинской области. В июне СУ СК России по Курганской области завершили расследование убийства официантки в ресторане «Тобол», произошедшее в 1984 году.

– В 2026 году вновь проанализированы материалы уголовного дела и сохранившиеся вещественные доказательства. По результатам генетической судебной экспертизы обнаружено совпадение ДНК. Для проведения дальнейших следственных действий мужчина был этапирован в следственный изолятор УФСИН России по Курганской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в суд, – сообщили в ведомстве.

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