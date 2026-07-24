Температура подскочит до +35: в Курганской области ввели ограничения из-за аномальной жары

Жара надолго задержится в Зауралье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области продолжается аномальная жара. Из-за нее 24 июля ограничили движение на всех федеральных трассах.

С 8:00 до 20:00 запрещен проезд грузовиков.

— Ограничение вводится в целях сохранности дорожного покрытия, — пояснили в региональном филиале ФКУ «Уралуправтодор».

Аналогичный запрет объявляли накануне днём. Есть все шансы на то, что в ближайшую неделю он будет повторяться.

По данным областного Гидрометцентра, в пятницу температура воздуха поднимется до +32. В субботу и воскресенье будет уже +34.

Предварительный прогноз на следующие дни не сулит ослабления зноя. К 28 июля температура поднимется до +35. Изнурительная жара будет сопровождаться безветрием. Временами возможны дожди, но лишь кратковременные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.