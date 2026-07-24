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Общество24 июля 2026 7:07

София и Михаил – в моде, а Светлана и Никита – нет: в Курганской области назвали самые популярные и самые редкие детские имена

В Курганской области родители дали новорожденным имена Лучезар и Милина
Анастасия ТРОФИМОВА
«Зачем называть дочку Светой, когда можно Таисьей?» - подумали новоиспеченные родители

«Зачем называть дочку Светой, когда можно Таисьей?» - подумали новоиспеченные родители

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области назвали самые оригинальные имена для новорожденных, которые родители придумали в июне.

Как сообщает мtдиахолдинг «Область45», редкими оказались как необычные имена, так и привычные, просто вышедшие из моды.

Например, в Зауралье теперь живут младенцы Лучезар и Филипп. А еще в списке мальчишеских имен, зарегистрированных лишь единично, - Захар, Степан, Григорий и Никита.

Мальчиков в первом месяце года родилось больше, чем девочек. Новорожденным дочкам родители-оригиналы дали имена Августина, Таисья, Милина и Регина. Очень редкими оказались имена Лидия и Светлана.

Самые популярные имена для детей в июне – София, Михаил и Тимофей.

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