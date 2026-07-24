Спортсменов тянет по воде специальный канат. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинском вейк-парке «Дамба» стартовал чемпионат России по вейкборду.

В этом экстремальном спорте можно увидеть сходства и с серфингом, и с катанием на скейтборде, и даже с лыжным слаломом.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

На воде Шершневского водохранилища атлеты соревнуются в дисциплине вейкборд-электротяга. Помериться силами собрались полсотни спортсменов из 12 регионов. Возрастного разделения нет: в соревнованиях вместе участвуют и юные дарования, и те, кому уже за 60.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Награды разыгрывают среди мужчин и женщин. Впервые официальный статус получила дисциплина для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Некоторые из них тренируются уже многие годы, но до настоящего момента могли участвовать лишь в неофициальных стартах.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Отдельные состязания в Челябинске проходят среди мастеров вейкскейта и в дисциплине «фигуры» (фигурами называют трамплины, которые выступают из воды и служат для выполнения трюков).

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

В первый день турнира состоялись квалификационные заезды и отбор финалистов. Спортсмены мчались по воде, поднимая веера брызг, и взмывали в воздух в головокружительных прыжках – отправиться в полет помогали специальные канаты, которые тянут за собой доску.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

— Спортивная дисциплина вейкборд-электротяга появилась в 1990 году, — рассказал гендиректор вейк-парка «Дамба» и организатор чемпионата Константин Соломин. — Изначально за катером катались, потом придумали стационарные канатно-буксировочные установки с электродвигателем и стали тренироваться с ними. Это позволило расширить диапазон трюков за счет возможности кататься по фигурам. В Челябинской области наша спортивная дисциплина представлена с 2006 года. Но крупные соревнования проводятся на кольцевых установках. В 2023 году в нашем регионе появилась такая. Теперь мы проводим одни из крупнейших соревнований в стране. Лучшие спортсмены будут бороться за попадание в сборную страны для участия в чемпионате Европы в следующем году.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

— На каждом соревнования по вейкборду, хоть мы все и соперники, мы никому не желаем зла, всех поддерживаем, подбадриваем, болеем и на самом деле расстраиваемся, когда у кого-то что-то не получается, — объяснила Мария Горяева, которая привезла на состязания учеников из Миасса.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Юные спортсмены готовятся к предстоящему первенству России. Чемпионат стал для лучших учеников подготовительным этапом к предстоящим соревнованиям.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

— Я не помню свою жизнь без вейкборда, — призналась Мария Горяева. — С самого раннего детства мои родители приучали меня к этому виду спорта. Когда я была маленькое, я с берега наблюдала за тем, как вейкбордисты катаются. В шесть лет меня папа в первый раз поставил на вейкборд. В восемь лет я пошла в секцию. И до сих пор продолжаю тренироваться и выступать на соревнованиях. Не могу представить свою жизнь без вейкборда. Это уже как частичка меня и моя отдушина.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Раньше Мария каталась еще и на сноуборде, даже входила в национальную сборную по этому виду спорта. А сейчас целиком посвятила всю себя вейкборду. Летом она проводит тренировки в Миассе, а зимой, когда южноуральская погода не располагает к пребыванию на пляже, уезжает в Таиланд.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

На субботу 25 июля намечены финальные заезды, в тот же день состоятся торжественная церемония закрытия и награждение победителей.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Посмотреть на необычные соревнования, подивиться трюкам и поболеть за спортсменов могут все желающие – вход на соревнования свободный.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

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