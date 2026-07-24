Ушла гулять, но домой не вернулась: родители заявили о пропаже 8-летней девочки. Ее тело нашли в реке

Кадр с видео: пресс-служба Следственного комитета Курганской области.

Ушла на прогулку, но домой больше не вернулась. О пропаже восьмилетней девочки рассказали сотрудникам полиции ее встревоженные родители. Все произошло в деревне Редькино Курганской области вечером 23 июля.

Ребенка сразу начали искать сотрудники полиции, МЧС и следственного комитета. К сожалению, найти удалось только ее тело. Его достали из реки Ик водолазы областной поисково-спасательной службы.

После этого курганский СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи допрашивают родителей девочки и выясняют, видел ли кто-то, что с ней произошло.

Следователи обращаются ко всем родителям и просят больше контролировать своих детей. Важно напомнить им правила безопасности и не отпускать купаться одних.

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