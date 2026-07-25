«Дрессировали сутками»: мать погибшего бойца СВО из Копейска отдала мошенникам 6 миллионов рублей

Женщина потеряла деньги из-за доверчивости. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Копейске 66-летняя женщина, мать погибшего участника специальной военной операции, стала жертвой мошенников. Она передала курьеру 6 миллионов рублей — всю региональную выплату, полученную после гибели сына.

Обман начался со звонка. Неизвестный представился сотрудником правительства региона и сообщил, что в ближайшее время состоится торжественное вручение ордена и денежной компенсации. Злоумышленники владели личными данными женщины, поэтому у нее не возникло сомнений.

— Позвонили, как будто от губернатора, пригласили нас в администрацию Челябинска, — рассказала женщина. — Сказали, что будут вручать орден и денежные компенсации за орден за сына погибшего. Сломалось. Я дала последние две цифры ИНН.

Через 15–20 минут последовал новый звонок — уже от лжесотрудников портала «Госуслуги». Они сообщили, что первый звонок был мошенническим, и предложили соединить с «ФСБ». Далее женщине объяснили, что ее сбережения под угрозой, и потребовали срочно снять все наличные.

— Я говорю: «Конечно, надо защитить банковские счета». И согласилась снять 6 млн, — вспоминает пострадавшая.

В течение нескольких дней, по ее словам, мошенники полностью контролировали каждый шаг:

— Они меня сутками дрессировали: что я должна говорить, куда смотреть. Советовали давить на то, что я на костылях, мне тяжело еще раз прийти.

При походе в банк женщина следовала инструкциям злоумышленников. После того как она сняла деньги и села в такси, мошенники тут же потребовали отчет. Затем женщине сообщили, что купюры якобы «меченые», и прислали фотографию с надписью на банкноте. Ей приказали закрыться дома на два замка и не общаться ни с кем без разрешения:

— Нельзя было даже в магазин выйти. Я на два-три замка закрыта, должна сидеть в доме с мужем.

Подозрения у женщины возникли лишь под конец, когда голоса в трубке стали агрессивными и грубыми.

В полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.