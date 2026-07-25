Южноуральцам рекомендуется оставаться дома и не подходить к окнам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 25 июля 2026 года, в 08:04 на территории Челябинской области введен режим «Беспилотная опасность».

Жителям региона рекомендуется оставаться дома и не подходить к окнам либо пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, советуют укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Возможны временные перебои в работе мобильного интернета и связи. Граждан призывают сохранять спокойствие и продолжать жить обычной жизнью, но при этом быть бдительными и адекватно оценивать окружающую обстановку.

Запрещена съемка беспилотных воздушных судов и работы средств противовоздушной обороны. Также не рекомендуется публиковать фото и видео работы ПВО в сети.

При обнаружении беспилотника или его частей необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренных служб «112».

Власти призывают доверять только официальным источникам информации.

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