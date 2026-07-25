В правительстве Курганской области предупредили о возможном снижении скорости интернета. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области 25 июля в 10:27 объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил официальный канал РСЧС Курганской области, а также правительство региона. Рассказываем все, что известно на данный момент о беспилотной опасности.

Режим беспилотной опасности в Кургане 25 июля 2026

О введении в Курганской области режима беспилотной опасности региональные власти сообщили 25 июля в 10:27. В канале РСЧС региона говорится, что дежурные службы и силовые ведомства переведены в режим повышенной готовности. В областном правительстве также предупредили граждан о возможных временных сбоях в работе сотовой связи и интернета.

Что означает режим беспилотной опасности, который ввели в Кургане 25 июля 2026

Режим беспилотной опасности вводится в случаях, когда дрон замечен в соседнем регионе или вблизи границ области. Непосредственной угрозы для населения на данный момент нет — мера носит превентивный характер и призвана заблаговременно подготовить граждан и оперативные службы к возможным инцидентам. В таких ситуациях усиливаются защитные меры: мобильный интернет могут временно отключать для создания помех вражеским устройствам, а аэропорты — закрывать.

Утром 25 июля аналогичный режим был объявлен в Челябинской области. Жителей региона призывают не поддаваться панике и соблюдать осторожность.

Что делать при угрозе атаки БПЛА

Жителям рекомендуется укрыться в помещениях без окон и находиться там до получения официальной информации об отмене режима. В качестве укрытия подойдут капитальные строения с бетонными стенами и крышей, подвалы и убежища.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. При обнаружении подозрительного объекта в небе запрещается предпринимать самостоятельные действия, пытаться сбить дрон или приближаться к нему. Необходимо держаться на безопасном расстоянии, скрыться из зоны видимости, зафиксировать время и место появления объекта и сообщить об этом по телефону «112» или «102».

Когда отменят беспилотную опасность в Кургане 25 июля

В последний раз режим беспилотной опасности вводился в Курганской области 8 июля в 11:31. Спустя три часа он был отменен.

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