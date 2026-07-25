В ГКБ №1 Челябинска пациенту удалили 4/5 желудка без разрезов

Лапароскопические операции стали золотым стандартом в хирургии. Фото: Минздрав Челябинской области.

В онкологическом отделении городской клинической больницы №1 Челябинска помогли пациенту с диагнозом «рак желудка». В учреждении на поток поставили лапароскопические операции. Очередным пациентом стал 65-летний мужчина с тяжелым диагнозом, которому провели дистальную субтотальную резекцию — удалили около 4/5 органа с последующей реконструкцией пищеварительного тракта.

Операция длилась около четырех часов и проводилась через проколы в брюшной стенке без разрезов. Современное оборудование с 4K-разрешением обеспечило высокую четкость изображения. Для пациента такой способ максимально щадящий и малотравматичный. Уже на вторые сутки мужчина начал ходить, полная мобилизация занимает 5–7 дней.

— Были удалены четыре пятых части желудка, — рассказал о ходе операции заведующий онкологическим отделением ГКБ №1 Роберт Ибатуллин. — Для реконструкции была использована тонкая кишка. Формируется соустье – путь для пищи и обходные пути для отведения желчи, сока поджелудочной железы.

В ГКБ №1 лапароскопические операции на желудке проводят ежемесячно — более 30 в год, и в планах увеличить это число.

Операция длилась четыре часа. Фото: Минздрав Челябинской области.

— Внедрение и развитие таких технологий в нашей больнице – это не просто дань моде, а фундаментальный сдвиг в парадигме лечения, — подчеркнул значимость внедрения таких технологий Главный врач больницы Дмитрий Тарасов. — Это требует от врачей высочайшей квалификации и так называемого "вертикального взгляда" в экране монитора, но тот уровень онкологической безопасности и ранней реабилитации, который мы достигаем сегодня, оправдывает затраченные усилия.

Лапароскопия на сегодня признана золотым стандартом хирургии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.