Артисты прибыли на выступление на лодках. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Не Волга, конечно, а Миасс, но все равно эффектно. Участники и гости челябинского фестиваля прибыли на лодках по реке в народных костюмах к концертной площадке под песню «Из-за острова на стрежень…».

25 июля на набережной в Челябинске открылся III Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». На площади у Торгового центра собрались более 300 исполнителей из разных регионов страны, а главной сценой события стал берег реки Миасс.

"Русское поле" в Челябинске 2026

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фестиваль был учрежден губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в 2024 году. На этот раз ведущим праздника выступил артист и шоумен Вячеслав Макаров.

На «Русское поле» приехали хоровые коллективы из Республик Мордовия и Удмуртия, Перми, Уфы, Белгорода, Магнитогорска и Челябинска. Среди них — Уральский государственный камерный хор, Академическая хоровая капелла Удмуртии, Государственный камерный хор Мордовии, Хоровая капелла Башкортостана имени Тагира Сайфуллина, Магнитогорская хоровая капелла имени С.Г. Эйдинова, камерный хор «Contento», Архиерейский мужской хор «Аксиос» и Челябинский камерный хор имени В. Михальченко.

Гости скрываются от жары под зонтами. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Слова песен транслируют на экране, чтобы можно было подпевать. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

После эффектного появления артисты исполнили любимые народные и патриотические песни: «Гляжу в озера синие», «Вдоль по Питерской», «Ой, мороз», «Эй, ухнем», «Валенки», «Калинка», «Полюшко-поле» и многие другие.

Фестиваль проводится в Челябинске в третий раз. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На фестиваль приехали народные коллективы со всей Челябинской области. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

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