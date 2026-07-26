Фото: Яна АНТОНОВА.

Юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» в этом году собрал тысячи гостей и разрушил собственные традиции: огонь впервые зажгли в первый день, фестиваль растянулся на три дня, а программа удивила даже старожилов: театр под открытым небом, 15 выпущенных краснокнижных соколов, старт легендарной пешей тропы и музыка до рассвета. Как это было — в нашем репортаже из степи, где встречаются древность и драйв.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Огню, кстати, сопутствовала аномальная жара: воздух раскалился до предела, и казалось, что сама природа подыгрывает новой традиции, усиливая ощущение первобытной силы. «Пламя» впервые зажгли не в конце, а в самом начале фестиваля — и это стало главным изменением, перевернувшим привычный ход событий.

— Это, наверное, и в головах людей, и в наших тоже было не совсем правильно, — рассказывает генеральный директор музея-заповедника Елена Кондрашина. — В этом году мы решили поменять эту традицию и сделать разожжение пламени Аркаима первым мероприятием. Ярким, которое запомнится многим, как минимум тем, кто присутствует на нем. И, естественно, оно откладывается в бумаге людей как физическое восприятие: они видят огонь, участвуют в его разложении, участвуют в огненных перформансах. Фестиваль обретает совершенно другой вайб, который проносится через все дни.

Елена Кондрашина Фото: Яна АНТОНОВА.

Даже беспощадная жара не остановила гостей от посещения мероприятия. Сложности с бензином, казалось, могли отпугнуть, но люди нашли выход: все чаще выбирали организованные автобусные туры. Их количество, по словам организаторов, даже превысило прошлогодние показатели — гости были готовы на все, лишь бы добраться до степи и оказаться в центре юбилейного праздника.

Нововведений в этом году оказалось так много, что организаторы, кажется, сами едва успевали за собственным размахом. Впервые в истории фестиваля сразу несколько крупных проектов объединились на одной территории.

Совместно с блогером из соседней Башкирии и основателем национального проекта «Южноуральская тропа» Раисом Габитовым была открыта точка отсчета пешего маршрута длиной в целых 1300 километров. Теперь каждый гость Аркаима может не только прикоснуться к древности, но и буквально встать на старт большого путешествия.

Еще одним трогательным событием стал совместный проект с реабилитационным центром хищных птиц «Холзан». В естественную среду выпустили 15 соколят-балабанов — краснокнижных птиц, которых в дикой природе остались буквально единицы. Сейчас они живут в вольере на территории заповедника, и каждый желающий может за ними понаблюдать.

В естественную среду выпустили 15 соколят-балабанов Фото: Яна АНТОНОВА.

— Для нас это важный момент: мы транслируем не только историческую линию, но и природно-рекреационную, которая накладывает на нас статус заповедника. Все гости фестиваля могут увидеть их в вольере, понаблюдать за ними. Они совершенно очаровательные птички, не такие уж прям маленькие. Можно прочувствовать вот эту связку природы и самого места, — отметила Елена Кондрашина.

Дары для загадывания желаний на горе любви Фото: Яна АНТОНОВА.

Также открытием этого года стала новая театрализованная экскурсия «Город Солнце». Пока она доступна только в дни фестиваля, и это делает ее еще более ценной.

По традиции на фестивале работали десятки реконструкторских площадок. Мастера показывали технологии и ремесла, а гости могли не только смотреть, но и пробовать свои силы — например, в выделке шкур или в боях на мечах в полном доспехе. Однако главным артефактом, вокруг которого в этом году выстроилась едва ли не вся программа, стала легендарная аркаимская колесница.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Она самая древняя в мире. Датируется 2026 годом до нашей эры, и если быть точными, ее возраст — 4052 года. В этом сезоне колесница превратилась не просто в музейный экспонат, а в полноценного героя перформансов, фотозон и даже математической загадки.

— Мы сыграли с мистикой цифр, — делится Елена Кондрашина. — Наша колесница датируется 2026 годом до нашей эры. Путем нехитрых математических отчетов ей — 4052 года. Она не совсем круглая, не совсем юбилейная, но это перевертываемость. До нее мы, скорее всего, не доживем — кроме тех, кто собирается жить максимально долго. Это самая древнейшая колесница в мире: до этого считалась древнейшей Микенская, но она моложе нашей на 500 лет. Можем сказать, что мы абсолютные законодатели моды на колесный транспорт.

Возраст аркаимской колесницы — 4052 года Фото: Яна АНТОНОВА.

Одна из реконструкторских площадок — деревообработка в каменном веке, где можно было своими глазами увидеть, как в древности создавалась лодка-долбленка — моноксил. Из большого бревна лиственной породы вырезали основу, ставили распорки, и получалась лодка, в которой уже можно было встать ногами или положить небольшую сумку. Правда, как пояснил мастер Петр Бронников, в бурном море на такой не выйдешь: киля у нее нет, и она сразу заваливается на волнах. Для спокойного озера или реки в самый раз. Древесину брали лиственных пород, без смолы, они легче по плотности, а после вырубки ее обрабатывали смолой, чтобы отталкивать воду.

Петр Бронников (слева) Фото: Яна АНТОНОВА.

Сам Петр представляет ассоциацию экспериментальной археологии и с 2018 года ездит по фестивалям. Бронников закончил ЧелГУ, сейчас участвует в археологических экспедициях. Среди его личных традиций — обязательно подняться на Шаманку. В этом году он уже встретил там рассвет, наблюдал за туманом и просто наслаждался моментом, ничего не загадывая.

— Самое главное, что я могу посоветовать каждому гостю, — поделился Петр, — это общаться. Общайтесь со всеми реконструкторами и мастерами, которых видите. Задавайте вопросы, докапывайтесь до деталей — вам обязательно ответят, и вы уйдете с новыми знаниями. Им важно, чтобы вы интересовались, и они расскажут вам все и даже больше, чем знают сами.

Фото: Яна АНТОНОВА.

В этом году организаторы впервые сделали серьезный акцент на музыку. По многочисленным просьбам гостей добавили больше живого звука, больше драйва. Среди приглашенных артистов — группа Cantadora из Екатеринбурга. На Аркаиме они не впервые, но в этот раз привезли программу, которой еще нет даже в студийных записях: это совершенно свежий материал, полный экспериментов с фолком и смелых жанровых миксов. А еще на сцене выступил этно-дуэт «Отец и сын» — Рудольф и Андрей Пермяковы, чья музыка стала одним из самых теплых открытий фестиваля.

Фото: Яна АНТОНОВА.

— Мы делаем «Пламя Аркаима» с учетом большого количества комментариев и пожеланий, которые оставляют гости из года в год, — говорит Елена Кондрашина. — Каждый раз стараемся улучшить, улучшить, улучшить. Планка каждый раз растет, нам уже становится сложно бороться с самими собой — как переплюнуть самих себя?

Впрочем, несмотря на все нововведения, у фестиваля осталось и неизменное — то, ради чего люди возвращаются сюда год за годом. Священные места: Шаманка, гора Любви, бескрайние степи, которые манят своей тишиной и простором.

Евгения Селиверстовская в этом году приехала во второй раз с семьей и привезла с собой подругу Анну Косторнову. Для Анны, которая оказалась здесь впервые, Аркаим стал открытием.

Евгения Селиверстовская и Анна Косторнова Фото: Яна АНТОНОВА.

— Мне здесь очень нравится. Спокойно, красиво. Виды бесконечных полей я люблю больше, чем лес или горы. Это какая-то своя магия, — делится Евгения. — Узнали, что Аркаим должен был быть затоплен, здесь хотели сделать водохранилище. Еще лань видели.

Многие, кстати, не ограничиваются фестивальной программой и идут купаться в Большую Караганку — реку, которая здесь же, рядом, как будто специально создана для того, чтобы освежиться после жаркого дня в степи. А еще приезжают целыми группами — компаниями, семьями, с детьми и друзьями.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Самым сильным и объединяющим моментом открытия стало возжжение пламени Аркаима на центральном костровище. И в этом пламени было все: и уважение к древности, и благодарность к настоящему, и надежда на то, что через год мы снова встретимся здесь, у костра.

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