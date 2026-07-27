Выпил на пляже и пошел купаться: мужчина утонул на пляже «Бабьи пески» в Кургане

Фото: пресс-служба МЧС Курганской области.

Пьяный заплыв оказался последним в жизни для 49-летнего мужчины из Кургана. Он отдыхал на пляже «Бабьи пески», выпил и пошел купаться. А потом не справился, начал захлебываться и утонул.

Его тело из реки Тобол вытащили другие отдыхающие. Помочь мужчине уже было нельзя.

О трагедии рассказали в пресс-службе МЧС Курганской области. Сотрудники напоминают, что купание может быть смертельно опасным, если вы пьяны, делаете это ночью, в плохую погоду или в несанкционированном месте.

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