Кавалеры стали феями и эльфами: больше сотни челябинцев со спаниелями собрались на необычный зоопикник

Собаки приняли участие в показе мод и дегустации натуральных лакомств. Фото: Ольга Афонина, Валерия Забелина.

Обладатели роскошных ушей и пушистых лап оказались в центре внимания этим летом. В Челябинске прошел первый зоопикник для собак породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Сопровождали питомцев на праздник большие семьи — с детьми, родителями, бабушками и дедушками. Итого: 25 кавалеров и больше сотни людей. Даже сильная жара не испортила настроение — собаки резвились, а хозяева веселились. По словам организаторов, идея родилась спонтанно, когда для мероприятия появилась просторная площадка в одном из коттеджных поселков Чурилово.

Зоопикник помогал организовывать один из старейших монопородных заводчиков кавалеров в Челябинске. Фото: Ольга Афонина.

— Хотелось, чтобы люди познакомились со своими собаками. Как показал опыт, это не диванные собачки, они легкообучаемы, хорошо выступают на многих соревнованиях. Мы хотели побудить людей начать заниматься со своими собаками, — рассказывает соорганизатор зоопикника «Познакомься с Кавалером» Алина Голованева.

Фото: Ольга Афонина

Фото: Ольга Афонина

Эта порода — одна из самых популярных в Челябинске. По приблизительным подсчетам организаторов, в городе живет не меньше 500, а возможно, и около 1000 породистых кавалеров. Однако не все владельцы участвуют в выставках, состоят в клубах и занимаются со своими питомцами.

— Мы старались максимально распространить информацию, — признается соорганизатор, заводчик Анна Кондрашина. — Но кто активен, тот и откликнулся.

Фото: Ольга Афонина

Фото: Ольга Афонина

Фото: Ольга Афонина

В программе — и веселые старты, и консультации хендлеров, и даже показательные выступления по танцам с собаками. Инструктор Кристина Репич организовала зону с поисковыми игрушками собственного производства — в них можно прятать лакомства, которые затем питомцу интересно искать:

— Такие игры нагружают собак ментально, повышают уверенность за счет положительного получения нового опыта, улучшают доверительные отношения с владельцем, успокаивают, ну и в целом занимают собаку на какое-то время.

Фото: Ольга Афонина

Фото: Ольга Афонина

Фото: Ольга Афонина

Одна из самых популярных зон на пикнике оказалась у грумера Екатерины Клещенцовой. Владельцы кавалеров буквально засыпали ее вопросами, как ухаживать за шерстью, когтями и ушами. По ее словам, эта порода требует регулярного и довольно кропотливого ухода: без ежедневного расчесывания шерсть быстро сваливается в колтуны, а когти без должного внимания могут спровоцировать травму.

— Кто-то не знал, как подобрать косметику, кто-то впервые узнал про то, что для разной шерсти собаки нужны разные расчески. Короткие когти это не только про красоту и эстетику, но и про здоровье. Когти очень важно стричь своевременно, так как если сосуд станет слишком длинным, а коготь будет касаться пола, вес собаки будет неправильно распределяться, а это чревато различными болезнями (артритом, грыжами), — объясняла Екатерина.

Фото: Ольга Афонина

Мастер-класс по поиску запахов. Фото: Ольга Афонина

Фото: Ольга Афонина, Валерия Забелина.

Какой пикник без угощения? На празднике для пушистых участников устроили дегустацию лакомств. Пока собаки оценивали натуральные деликатесы, владельцы обсуждали вкусы своих питомцев и удивлялись, что угощения для собак сертифицируются строже, чем продукты для людей.

— Мы проходили проверку по 50 параметрам — сложнее, чем для человека. Больше четырех месяцев на это ушло, — рассказывает основательница челябинского бренда лакомств Алина Голованева.

По словам организаторов, это одна из самых популярных пород в городе. Фото: Валерия Забелина

Участники подготовились к показу на 5+. Фото: Валерия Забелина

Собаки могли попробовать себя не только в веселых стартах, но и в поиске запахов - ноузворке. Фото: Ольга Афонина

Кульминацией праздника стало дефиле — участники нарядились в фей, эльфов, а одна собака сыграла короля. Подарки получили все — организаторы постарались никого не обидеть. Каждый участник ушел с призом и хорошим настроением.

В итоге получился не просто пикник, а настоящий семейный выходной: кто-то пришел знакомиться с породой, кто-то — делиться опытом, а кто-то — просто наслаждаться летом в кругу близких и пушистых. Организаторы уже думают о продолжении — если будет запрос, обязательно повторят.

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