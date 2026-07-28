В челябинском ЖК подъезды теперь узнают жильцов в лицо

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

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По статистике, на поиски ключей перед входом человек тратит около двух дней в году, однако жильцам ЖК «Притяжение» в поселке Западный эта проблема больше не грозит. Теперь, чтобы открыть калитку во двор или дверь подъезда, достаточно одного взгляда.

Встроенная в домофон камера фиксирует лицо и отправляет запрос на сервер распознавания. Система сверяет изображение с базой данных жильцов, и при совпадении дверь разблокируется. Весь процесс занимает не более трех секунд.

— Для жильцов эта опция упрощает вход, чтобы каждый раз не доставать ключи, смартфон, не нажимать кнопки. Предварительно нужно отсканировать лицо в приложении «Ростелеком Ключ» и система внесет вас в базу для корректной работы, — поясняет директор по работе с массовым сегментом Челябинского филиала «Ростелекома» Елена Маршалюк.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

В Челябинске цифровое нововведение в пилотном режиме работает около года пока только в ЖК «Притяжение», и обратная связь от новоселов положительная.

— Очень удобно, когда возвращаешься с полными сумками. Не страшно, что руки заняты, не отвлекаешься на поиск ключей. Подходишь к домофону — и он тебя узнает, — рассказывает жительница комплекса Ольга Кирьянова.

Сегодня аналогичные решения успешно тестируют и в других городах Урала: Екатеринбурге, Перми и Ханты-Мансийске.

ЖК «Притяжение». Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

Кстати, умные домофоны — лишь часть экосистемы цифровых сервисов для дома «Ростелеком Ключ». В нее входят видеонаблюдение за двором и придомовой территорией, интеллектуальные шлагбаумы, приборы учета с автоматической передачей показаний, датчики задымления, а также недавно запущенные «умные парковки» для мониторинга свободных мест по камерам. В новых челябинских ЖК такие сервисы закладывают еще на этапе строительства. В существующих домах — после решения общего собрания жильцов. Сегодня умными технологиями от «Ростелекома» пользуются более 60 тысяч жителей многоквартирных домов Южного Урала.

Реклама. ПАО «Ростелеком». chelyabinsk.rt.ru