Мальчик дышал через рану на шее: подросток катался на мотоцикле и налетел на проволоку. Его чудом спасли врачи

Операции проводили в Челябинской областной детской больнице. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Настоящее чудо сотворили челябинские хирурги. Они спасли мальчика со страшными ранами. Подросток катался на мотоцикле и буквально влетел в натянутую проволоку. Она рассекла шею до позвоночника, серьезно повредив трахею и пищевод. К счастью, сонная артерия и вены остались целыми.

Когда его привели в Челябинскую областную детскую больницу, мальчишка был без сознания и в крайне тяжелом состоянии, а дышал и вовсе через рану на шее.

Сначала мальчику восстановили дыхание при помощи специальной трубки. Врачи признаются, что это стало решающим моментом в спасении жизни маленького пациента.

Следующие 12 часов команда хирургов готовила мальчика к операции. На следующий день ему провели пластику пищевода – устранили слюнотечение. Оперировали его трое опытных хирургов, среди них был даже главный детский хирург Челябинской области.

А вот следующий этап, пластику раздробленной трахеи, проводили вместе с опытным торакальным хирургом ГКБ №8 Василием Фастаковским. Врачи удалили два кольца трахеи и сшили ее вместе. К счастью, все прошло успешно.

В Челябинской областной больнице пациент пробыл всего 12 дней. А потом его направили в столичную Морозовскую больницу. Там его дополнительно обследовали, удалили из трахеи трубку, которая помогала ему дышать и начали работать над восстановлением голоса.

Сейчас мальчику уже лучше. Теперь он понемногу возвращается к обычной жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.