«В гости к Алешеньке прилетели?» Фанатов кыштымского карлика заворожил оранжевый объект над озером Анбаш. Вот что ответил астрофизик

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря, обсуждая увиденное. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях завирусилось видео с неопознанным летающим объектом, якобы снятое в Кыштыме Челябинской области. На кадрах видно, как ярко-оранжевый объект висит высоко в небе над водоемом и не двигается. Согласно местным преданиям, там, неподалеку от озера Анбаш расположена «посадочная площадка» для НЛО. По легенде, именно в этих местах в 1996 году и обнаружили легендарного кыштымского карлика Алешеньку.

Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать увиденное и выдвигать свои версии происходящего. Одни считают, что это оптический обман, а другие, хоть и в шутку, но настаивают на инопланетном происхождении объекта:

— В гости к Алешеньке прилетали!

— Часов в 10 вечера было? Несколько дней назад? Луна красная была, плюс облачность, вот и получился объект непонятной формы, висящий в одном месте!

Ранее в городских пабликах Кыштыма появилась информация о том, что на озеро собираются приехать уральские уфологи. Однако их встреча состоялась чуть больше месяца назад – 26 июня. В своей группе они даже анонсировали найденные на дне водоема аномалии и обещали рассказать об этом в одном из следующих видео.

— Несколько лет мы шли к проведению исследования дна озера Анбаш. Ведь там, возможно, находится затонувший летательный объект пришельцев. Кто знает, вдруг именно на нем и прилетел Алешенька из глубин Космоса, — сообщается на странице Алешенька Fest ВК.

На снятое в Кыштыме видео над озером уфологи тоже быстро отреагировали и собирают о нем информацию:

— Недавно над Кыштымом в районе озера Анбаш пролетел неопознанный объект. Вы что-нибудь видели?

Редакция КП-Челябинск связалась с жителями Кыштыма, чтобы выяснить, действительно ли над озером был замечен неопознанный летающий объект. К вопросу они отнеслись скептически. По их словам, ничего странного в последнее время у водоема не происходило.

— Мы только объявление видели, что вода в озере непригодна для купания. Якобы в нем какие-то бактерии, поэтому там купаться нельзя — и все, никаких НЛО — смеется житель города Владислав Л.

Астрофизик, доцент ЧелГУ Сергей Замоздра прокомментировал видео с парящим над озером в Кыштыме объектом. По его словам, это точно не НЛО и уж тем более не космический объект. Происхождение у него более чем земное.

— Вот же балбесы. Так и напишите! Нет, это ничего такого, никакое не НЛО. Это небесный китайский фонарик — обычная свечка с бумажкой, — рассказал КП-Челябинск Сергей Замоздра.

Напомним, в этом году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как в Челябинской области обнаружили кыштымского карлика, которого также прозвали гуманоидом Алешенькой.

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