«Откачка проводилась ежедневно до последних дней»: как Челябинская область преодолевает последствия дождевых паводков

Фото: Минэкологии Челябинской области

В Челябинской области вызванный дождями паводок ослаб, но не закончился. По последним данным, подтопленными остаются приусадебные участки в Верхнем Уфалее, Воздвиженке и Воскресенском. Власти региона контролируют ситуацию, оказывают помощь населению, пострадавшему от большой воды.

Тем временем, даже челябинцы ощутили подъем уровня рек и озер. После проливных дождей и увеличения сброса воды в Шершневском водохранилище в черте города затопленными оказались территории рядом с рекой Миасс. Это набережная в центре и дорожная развязка под мостом на улице Северо-Крымской.

Как Челябинская область преодолевает последствия стихии, как идет работа с населением, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.

После сильных ливней вы были в числе первых, кто по поручению губернатора Алексея Текслера прибыл в пострадавшие муниципалитеты: Верхний Уфалей, Кыштым, Златоуст, Миасс. Насколько масштабными оказались там последствия стихии?

— Надо сказать, что наши соседи, Свердловская область очень сильно пострадала от летних дождевых паводков. Учитывая, что север области у нас граничит с ней, там также прошли очень сильные дожди. Надо сказать, что в районе Уфалея выпала за двое суток полуторамесячная норма осадков. Произошло очень сильное поднятие тех рек, которые у нас в Уфалее, собственно, сходятся: река Уфалейка и река Генералка. Поднялись оба водохранилища на этих реках, причем на Генеральское водохранилище поднялось очень сильно с переливом через плотину. В результате произошло подтопление того участка местности, где происходит слияние рек Уфалейка и Генералка. Достаточно масштабные площади были подтоплены.

Я приехал, пообщался с местными жителями. Местные жители говорят, что на их памяти никогда такого не было. Да, река поднималась, по весне огороды подтапливало. Но чтобы поднятие уровня воды было вот таким, как в прошедшие две недели — такого не было еще никогда. Подтопило огороды, подвальные помещения домов. В некоторых домах вода зашла и выше пола.

Самое резкое поднятие уровня воды произошло ночью. В 4 часа утра был создан оперативный штаб. В два часа дня я по поручению губернатора выехал в Уфалей для того, чтобы на месте скоординировать силы и средства, которые были привлечены к помощи людям, определиться с теми мерами, которые могут быть приняты для того, чтобы с этими последствиями справиться.

У нас сейчас в регионе действует режим повышенной готовности. Что он означает для нас, для всех?

— Ну, надо сказать, что он не во всем регионе действует, а в отдельных муниципалитетах. Именно там, где, собственно, уже произошли неблагоприятные события или есть угроза их наступления. Для населения этот режим в принципе ничего не означает. Этот режим используется для повышения готовности тех сил и средств, которые призваны реагировать на подобного рода ситуации. Режим повышенной готовности нужен, чтобы наши спасательные формирования были максимально готовы быстро выдвинуться, чтобы помочь людям.

Насколько масштабен был разлив водоемов и рек, сколько территорий, домовладений пострадали?

— Ну, если мы говорим про Уфалей, то был подтоплен 131 земельный участок. Было подтоплено 69 жилых домов в той или иной степени, где-то больше, где-то меньше: где-то в домах вода доходила до 40 см. В принципе, надо сказать, что в той местности дома стоят на достаточно высоком фундаменте, поэтому большинство домов не пострадало в части именно жилого помещения.

Было эвакуировано 69 человек, в том числе 31 ребенок. Некоторые эвакуации и на лодках проводились из-за достаточно высокого поднятия воды. Три человека были направлены в пункты временного размещения. Остальные люди к родственникам, к знакомым предпочли заехать.

Я проверил эти пункты, с людьми пообщался. Было предоставлено медицинское обслуживание, трехразовое питание. Никаких претензий у людей по поводу размещения, по поводу той помощи, которая была оказана в моменте, не было.

Сейчас ситуация абсолютно нормализовалась. Уровень воды в реках существенно ниже, чем критические отметки. Уровни водохранилища также ниже тех уровней, когда может произойти перелив через плотину. Подтопленных жилых помещений у нас нет. Участки в целом от воды освободились. Может где-то в низменности, где высокие грунтовые воды, земля напиталась водой и может еще не до конца ушла. Но в целом подтопления такого уже нет. Кроме того, у нас установилась относительно сухая погода, по сравнению с тем, что было. И жара опять же способствует и испарению в том числе.

Сразу после того, как стали понятны масштабы бедствия, губернатор дал получение оказать жителям всю необходимую помощь. В частности, в кратчайшие сроки обеспечить подвоз питьевой воды. Что было с водой?

— Питьевая вода в такие моменты, наверное, становится краеугольным камнем. Потому что питание проще обеспечить, чем, собственно, питьевой режим. И губернатор прекрасно знает все эти моменты. Уже неоднократно под его руководством, в том числе, напрямую такие мероприятия проводились. В первую очередь, он поставил задачу обеспечить людей и питанием, и водой. И по его поручению подключились наши крупные производители бутилированной воды. Подключились крупные предприятия, которые расположены, в том числе, и в Верхнеуфалейском городском округе. С помощью волонтеров, которые были направлены партией «Единая Россия», мы организовали доставку продуктов питания и воды тем людям, которые находились в зоне подтопления. Более 10 тонн воды было направлено. Люди получали ее с благодарностью.

А сколько на руки полагалось?

— Не было никаких ограничений. Пятилитровку надо — давали пятилитровку. Надо две — давали две. Люди тоже понимают, какой смысл ее набирать. Сколько надо было, столько и давали. Подвоз был организован постоянно. Необходимости запасаться не было.

Каждое утро у нас спасатели проходили по тем участкам, которые подтоплены. Во-первых, проверяли текущий уровень подтопления, одновременно спрашивали у людей, что им нужно. Предлагали воду. Дальше уже днем проходили волонтеры от «Единой России». На постоянной основе эта работа была организована.

Не могу не спросить про состояние гидротехнических сооружений. Все мы помним инциденты, когда у нас и дамбу прорывало на водохранилище. В этот раз все контролируемо было? Сброс воды на плотинах уменьшился или пока остается прежним?

— Я уже вскользь сказал, что существенно поднялись уровни водохранилищ в Уфалее. Если мы возьмем Генеральское водохранилище, то вода поднялась на полтора метра выше уровня плотины. Эта масса и хлынула в реку переливом через плотину. Я думаю, что это, в принципе, и есть проверка состояния гидротехнического сооружения. Если уровень воды поднялся существенно выше расчетной отметки и плотина выдержала, значит определенный запас надежности есть. Сейчас, опять же, в моменте поднимать и сбрасывать воду из двух водохранилищ, там, где две реки сливаются в одну, при том, что там были подтопления, такой возможности не было. Поэтому максимально накапливали воду в водохранилище.

По мере снижения уровня воды в реке и снижения зоны подтопления постепенно поднимали и шандоры водохранилища, увеличивая сброс. Сейчас сброс в нормальном режиме проходит, проблем с этим нет. Водохранилищ, как таковых, у нас достаточно много. Мы тоже знаем, что в Златоустовском городском округе садовые участки подтопило. Чтобы обеспечить уровень безопасности водохранилищ, приходится поднимать и увеличивать сброс, тем самым происходит подтопление поймы реки ниже водохранилища. Специалисты, которые занимаются обслуживанием водохранилища, ежечасно ведут контроль идет по мерным линейкам. Понимание того, как это все функционирует, безусловно, есть.

Как продвигается оценка масштабов ущерба?

— Всегда в таких случаях в муниципалитетах создаются оценочные комиссии, которые смотрят и оценивают тот ущерб, который причинен имуществу граждан. Мы понимаем, что из бюджета нет, безусловно, возможности охватить абсолютно все и оценить все. Во-первых, долго не все можно оценить. Как оценить, например, клумбу с цветами, которая оказалась затоплена? Для человека она может быть бесценной, а с точки зрения оценщика она может вообще ничего не стоить. Материальная помощь гражданам оказывается, исходя из возможностей бюджета и соразмерности произошедшей ситуации. Но мы настоятельно рекомендуем людям в первую очередь страховать свое имущество, особенно то, которое находится в зонах возможного подтопления. Как бы то ни было, это определенная уверенность, в том, что у вас будет полноценное возмещение, несмотря на чрезвычайные ситуации.

Откачка воды еще продолжается?

— Да, безусловно. В Верхний Уфалей по поручению губернатора были доставлены мотопомпы, тепловые пушки, чтобы просушивать подвальные помещения. И с этими мотопомпами спасатели от дома к дому передвигались и из погребов эту воду откачивали. Поначалу не очень успешно, потому что ее откачиваешь, она обратно тут же набирается. Но по мере того, как уровни рек снижались, эту работу можно было проводить уже более успешно. Откачка, буквально, до последних дней проводилась ежедневно.

В Челябинской области формируется отряд БАРС для защиты объектов от беспилотников. Расскажите об этой истории подробнее, зачем он создается?

— Думаю, всем уже очевидно, исходя из последних новостей. Президентом была поставлена задача во всех регионах, которые подвергаются атакам беспилотных воздушных судов противника, организовать защиту на основе формирования территориальных отрядов БАРС. Они формируются, из тех, кто у нас находится в мобилизационном людском резерве. Это люди, которые заключают специальный контракт с Министерством обороны и, находясь в резерве, на случай возникновения какой-то потребности, могут быть призваны на сборы для несения службы и выполнения тех или иных задач. Надо сказать, что это не обычный контракт на военнослужащих, как традиционно мы это понимаем. Это именно специальный контракт, когда человек, вступая в мобилизационный людской резерв, подписывает договор, где черным по белому указано о том, что он, во-первых, может призываться для прохождения сборов не более чем 6 месяцев в году. Первый контракт подписывается сроком на 3 года.

Вторым отличительным моментом указано, что местом прохождения службы может быть только территория Челябинской области. Человека не могут отправить ни на СВО, ни даже в другой регион: только территория Челябинской области. Эту норму специально внесли, для того, чтобы у людей такое понимание было.

Резервистом может стать практически любой желающий гражданин. Если мы говорим про солдат, то это люди до 52 лет. Если мы говорим про офицеров, младшие офицеры до 57, старшие офицеры до 62 лет. Для этого, в принципе, не обязательно даже опыт срочной военной службы иметь. Достаточно быть здоровым человеком. И если вы имеете какой-то опыт обращения с оружием, может быть, работали в каких-то специальных ведомствах, правоохранительных органах, то, пожалуйста, можете поступать в мобилизационный людской резерв и помогать в защите нашего неба. Там нет никаких заоблачных требований к здоровью, но медкомиссию, конечно, нужно пройти.

А денежные вознаграждения выплачиваются? Вы назвали цифру 6 месяцев — их человек проведет вне работы, вне дома?

– Это вне работы, вне дома. За сам факт заключения контракта и пребывания в мобилизационном людском резерве он также получает выплату небольшую, 3 с копейками тысяч рублей для солдат и 5 с небольшим для офицеров То есть человек включился в резерв и продолжает жить своей жизнью, ходить на работу. После того, как произошел призыв для прохождения сборов, уже другие цифры начинают действовать. Во-первых, за человеком сохраняется рабочее место, где он работал, сохраняется средняя заработная плата, которую он получал на этом рабочем месте, именно средняя, так как отпускные рассчитываются по такой же схеме и дополнительно от Министерства обороны осуществляются выплаты, в зависимости от тех должностей, на которых он находится, и воинского звания. Это от 25 тысяч рублей солдатам и до 57 тысяч рублей офицерам дополнительно к той средней заработной плате, которую человек продолжит получать, находясь на сборах.

Как выстраивается взаимоотношения с работодателем на этот период, он же теряет сотрудника? Договор с ним заключается?

– Человек, получив повестку из военкомата о призыве на сборы, с этими документами, приходит к работодателю. На основании этих документов работодатель, сохраняя за ним и рабочее место, и среднюю заработную плату, обязан это все сделать. И работодатель, в принципе, тоже здесь особо ничего не теряет, потому что за ту среднюю заработную плату, которую он будет выплачивать этому человеку, он получит возмещение от Министерства обороны. Безусловно, с временным лагом, 2-3 месяца. Но эти средства ему будут возмещены Министерством обороны. Поэтому здесь и для работодателя нет никаких поводов для того, чтобы начать говорить о каких-то убытках.

На данный момент резервисты БАРС уже выполняют свою задачу?

— Да, у нас первые группы уже приступили к боевому дежурству, с 1 июня дежурство уже началось. Сейчас идет обучение на полигоне. Уже вторая смена, которая придет на смену тем группам, которые уже 2 месяца дежурили. Пока предполагается, что первая группа за 2 недели прошла обучение на полигоне, 2 месяца у них сборы и дежурство на тех объектах, которые должны быть защищены. Вторая смена, которая приходит на замену первой, 2 недели проведет на полигоне и 1,5 месяца будут дежурить на предприятиях. В дальнейшем срок нахождения на предприятиях планируем снижать так, чтобы люди надолго из дома не отлучались.

Если есть желание у кого-то сейчас из наших слушателей стать резервистом отряда БАРС, куда звонить, куда обращаться?

– В ближайший военкомат нужно обратиться. Все военкомы ориентированы, они все знают, это их задача максимально содействовать тому, чтобы люди пришли и заключили контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве. Там помогут максимально быстро все необходимые документы подготовить и войти в этот резерв.