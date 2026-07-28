Детский сад для растущего Западного

Сейчас детский сад посещают 60 мальчиков и девочек Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Долгожданный детский сад в Белом хуторе начал принимать первых малышей. Сейчас его посещают 60 мальчиков и девочек. Всего же учреждение готово принять 278 детей. Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков и представители администрации города посетили новый детсад и обсудили вопросы развития поселков Западного и Пригородного.

Долгожданное открытие

Напомним, новый детсад на улице Береговой был введен в эксплуатацию еще 26 ноября 2025 года. Передача в муниципальную собственность и оформление документов из-за бюрократических проволочек затянулись на долгие месяцы, но, к счастью, все вопросы удалось решить.

Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков и представители администрации города посетили новый детсад Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Проблема с местами в детсадах здесь стоит особенно остро, поскольку поселок Западный, частью которого является Белый хутор, заметно вырос за последние годы.

По словам заместителя главы Центрального района Евгения Малеева, сегодня в Западном проживают около 50 тысяч человек, еще примерно 10 тысяч – в Пригородном. Эти цифры постоянно меняются: поселки продолжают застраиваться, заселяются новые дома, а вместе с этим растет потребность в детских садах, школах и других социальных объектах.

– Нам регулярно писали жители поселка Западного – и в личных сообщениях, и через обращения. Говорили о том, что здесь мало детских садов, не хватает мест для детей. Эту проблему мы видели в ходе предыдущего посещения микрорайона, в мае. Вместе с коллегами искали варианты решения. И вот сегодня мы видим, что открылся замечательный детский сад, – рассказал председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков.

Новый корпус, расположенный на улице Береговой, 11, является подразделением детского сада № 51, который находится на Береговой, 9. Учреждение рассчитано на 278 детей. Сейчас садик только начинает выходить на полную загрузку. В режиме адаптации его посещают около 60 малышей. Родители уже заключили 188 договоров.

– Работы предстоит еще много. Мы всех детей примем, и родители будут довольны, – рассказала заведующая детским садом Виктория Чикина.

В садике есть группы для детей разных возрастов: ясельная (от полутора до трех лет), младшая группа (для детей от трех до четырех лет) и старшая (от четырех до пяти), подготовительная. Места для самых маленьких сейчас нужны больше всего.

– Очень хорошо, что здесь предусмотрены ясельные группы. Они сегодня пользуются большим спросом у мам, которые рано выходят на работу, – отметил Сергей Буяков.

Виктория Чикина руководит обоими детскими садами Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Вложили всю душу

В новом здании созданы условия для детей разного возраста. Малышам, которые только начинают привыкать к детскому саду, оборудовали отдельные группы, спальни и игровые зоны. Как отмечают в садике, первые дни для ребенка самые важные: ему нужно привыкнуть к воспитателям, другим детям и новому распорядку.

Для ребят постарше есть музыкальный и спортивный залы площадью около 100 квадратных метров. По словам сотрудников, такие просторные помещения есть далеко не в каждом дошкольном учреждении.

Почти в каждой группе есть доска для занятий. На ней воспитатели проводят игры, рисуют вместе с детьми, знакомят их с буквами и цифрами. Старшие воспитанники начинают готовиться к школе, а самые маленькие через игру учатся общаться, запоминать новое и выполнять первые задания.

В новом детсаду созданы условия для детей разного возраста Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

День в детском саду начинается в восемь утра с зарядки. Через полчаса детей ждут на завтрак, затем – прогулки, игры и занятия. Воспитатели говорят, что именно привычный распорядок помогает малышам быстрее освоиться в новой обстановке.

Каждая группа получила свое название: «Малинки», «Вишенки» и другие «ягодные» названия, их придумывали всем коллективом.

– Мы посмотрели, как все сделано внутри, какие группы. Виктория Юрьевна Чикина руководит обоими детскими садами, и видно, что она делает это с любовью, – сказал Сергей Буяков.

Каждая группа оформлена по-своему. Кроме игровых комнат и спален, для детей оборудовали отдельные прогулочные площадки. Во дворе уже установлены веранды, где малыши смогут проводить время в теплое время года.

Заместитель главы Центрального района Евгений Малеев рассказал, что после открытия детского сада работа по развитию территории продолжится.

Во дворе уже установлены веранды, где малыши смогут проводить время Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

–Мы послушаем планы застройщиков по развитию детских учреждений. Будем корректировать их, чтобы это были не просто проекты, а реализованные объекты, – сказал Евгений Малеев.

Сейчас садик продолжает принимать детей. По мере того, как новые воспитанники будут проходить адаптацию, группы будут заполняться. Полностью на проектную мощность детский сад должен выйти осенью, - тогда депутаты планируют посетить его снова.

Решают коллективно

Стратегические сессии в Западном и Пригородном проходят уже не первый раз. Обсуждают решение вопросов, которые жители поднимают чаще всего: дороги, содержание поселков, социальная инфраструктура и новые объекты, которые нужны растущим районам.

– Состояние этих поселков мы обсуждаем уже не впервые. На предыдущих сессиях, в том числе, обсуждали запуск этого садика. Там были очень сложные юридические вопросы, но их удалось решить, – отметил Сергей Буяков.

По словам участников встречи, на таких сессиях успешно удается разбирать проблемы, которые требуют участия сразу нескольких структур.

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