Детский сад для растущего Западного

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Долгожданный детский сад в Белом хуторе начал принимать первых малышей. Сейчас его посещают 60 мальчиков и девочек. Всего же учреждение готово принять 278 детей. Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков и представители администрации города посетили новый детсад и обсудили вопросы развития поселков Западного и Пригородного.
Напомним, новый детсад на улице Береговой был введен в эксплуатацию еще 26 ноября 2025 года. Передача в муниципальную собственность и оформление документов из-за бюрократических проволочек затянулись на долгие месяцы, но, к счастью, все вопросы удалось решить.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Проблема с местами в детсадах здесь стоит особенно остро, поскольку поселок Западный, частью которого является Белый хутор, заметно вырос за последние годы.
По словам заместителя главы Центрального района Евгения Малеева, сегодня в Западном проживают около 50 тысяч человек, еще примерно 10 тысяч – в Пригородном. Эти цифры постоянно меняются: поселки продолжают застраиваться, заселяются новые дома, а вместе с этим растет потребность в детских садах, школах и других социальных объектах.
– Нам регулярно писали жители поселка Западного – и в личных сообщениях, и через обращения. Говорили о том, что здесь мало детских садов, не хватает мест для детей. Эту проблему мы видели в ходе предыдущего посещения микрорайона, в мае. Вместе с коллегами искали варианты решения. И вот сегодня мы видим, что открылся замечательный детский сад, – рассказал председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков.
Новый корпус, расположенный на улице Береговой, 11, является подразделением детского сада № 51, который находится на Береговой, 9. Учреждение рассчитано на 278 детей. Сейчас садик только начинает выходить на полную загрузку. В режиме адаптации его посещают около 60 малышей. Родители уже заключили 188 договоров.
– Работы предстоит еще много. Мы всех детей примем, и родители будут довольны, – рассказала заведующая детским садом Виктория Чикина.
В садике есть группы для детей разных возрастов: ясельная (от полутора до трех лет), младшая группа (для детей от трех до четырех лет) и старшая (от четырех до пяти), подготовительная. Места для самых маленьких сейчас нужны больше всего.
– Очень хорошо, что здесь предусмотрены ясельные группы. Они сегодня пользуются большим спросом у мам, которые рано выходят на работу, – отметил Сергей Буяков.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
В новом здании созданы условия для детей разного возраста. Малышам, которые только начинают привыкать к детскому саду, оборудовали отдельные группы, спальни и игровые зоны. Как отмечают в садике, первые дни для ребенка самые важные: ему нужно привыкнуть к воспитателям, другим детям и новому распорядку.
Для ребят постарше есть музыкальный и спортивный залы площадью около 100 квадратных метров. По словам сотрудников, такие просторные помещения есть далеко не в каждом дошкольном учреждении.
Почти в каждой группе есть доска для занятий. На ней воспитатели проводят игры, рисуют вместе с детьми, знакомят их с буквами и цифрами. Старшие воспитанники начинают готовиться к школе, а самые маленькие через игру учатся общаться, запоминать новое и выполнять первые задания.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
День в детском саду начинается в восемь утра с зарядки. Через полчаса детей ждут на завтрак, затем – прогулки, игры и занятия. Воспитатели говорят, что именно привычный распорядок помогает малышам быстрее освоиться в новой обстановке.
Каждая группа получила свое название: «Малинки», «Вишенки» и другие «ягодные» названия, их придумывали всем коллективом.
– Мы посмотрели, как все сделано внутри, какие группы. Виктория Юрьевна Чикина руководит обоими детскими садами, и видно, что она делает это с любовью, – сказал Сергей Буяков.
Каждая группа оформлена по-своему. Кроме игровых комнат и спален, для детей оборудовали отдельные прогулочные площадки. Во дворе уже установлены веранды, где малыши смогут проводить время в теплое время года.
Заместитель главы Центрального района Евгений Малеев рассказал, что после открытия детского сада работа по развитию территории продолжится.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
–Мы послушаем планы застройщиков по развитию детских учреждений. Будем корректировать их, чтобы это были не просто проекты, а реализованные объекты, – сказал Евгений Малеев.
Сейчас садик продолжает принимать детей. По мере того, как новые воспитанники будут проходить адаптацию, группы будут заполняться. Полностью на проектную мощность детский сад должен выйти осенью, - тогда депутаты планируют посетить его снова.
Стратегические сессии в Западном и Пригородном проходят уже не первый раз. Обсуждают решение вопросов, которые жители поднимают чаще всего: дороги, содержание поселков, социальная инфраструктура и новые объекты, которые нужны растущим районам.
– Состояние этих поселков мы обсуждаем уже не впервые. На предыдущих сессиях, в том числе, обсуждали запуск этого садика. Там были очень сложные юридические вопросы, но их удалось решить, – отметил Сергей Буяков.
По словам участников встречи, на таких сессиях успешно удается разбирать проблемы, которые требуют участия сразу нескольких структур.
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