«Перелез в вольер к рыси и искал свою девушку»: неадекватный незнакомец ворвался в приют диких животных и агрессивно требовал оставить его в покое

Мужчина своим недаекватным поведением перепугал рысь и сотрудников приюта. Кадр с видео: Карен Даллакян, vk.ru

Полное безрассудство или неадекватный порыв – иначе поступок незваного гостя в челябинском приюте для диких животных «Спаси меня» сотрудники объяснить не могут. Среди бела дня странный мужчина ворвался на территорию и, не обращая никакого внимания на крики, полез прямо в вольер к рыси. При этом вел себя незнакомец, мягко говоря, тревожно – агрессивно и совершенно непредсказуемо. О происшествии рассказал руководитель приюта, ветеринар Карен Даллакян.

– В субботу на территории приюта произошел крайне неприятный и опасный случай. Днем к нам проник посторонний, который находился в явно неадекватном состоянии. Он целенаправленно подошел к вольеру с рысью Марысей и, не задумываясь о последствиях, перелез через ограждение.

Что двигало мужчиной до сих пор остается загадкой. Сотрудники приюта пытались понять, как он вообще оказался на территории и зачем полез к дикому зверю, но диалога не получилось. Мужчина был настроен агрессивно, на вопросы не реагировал и лишь что-то несвязно бормотал и отмахивался от людей.

Мужчина ворвался в вольер к рыси в приюте для диких животных

На кадрах видно, что между мужчиной и рысью всего несколько метров. Неадекватный незнакомец тянет руки к прутьям, тычет пальцами в сторону дикого животного. Марыся, заметив чужака, сразу насторожилась, зашипела и начала нервно бить хвостом.

– Слышь, мужик, сюда иди. Ты слышишь меня? Как ты здесь оказался? Ты что к животным пристаешь? – обращается к нему один из сотрудников.

– Слышу вас. Не трогай меня, я говорю. Брат, я уеду сейчас, – еле бормочет мужчина.

Ситуация стала по-настоящему угрожающей, увести незнакомца своими силами не получилось. Тогда пришлось нажать на тревожную кнопку и вызвать в приют сотрудников ЧОПа и полицию. Им получилось разговорить мужчину. Его объяснение оказалось не менее неожиданным, чем его поступок: он представился сварщиком, приехавшим из Узбекистана, и заявил, что ищет свою девушку. Чем именно рысь напомнила ему возлюбленную, и зачем он ворвался в приют – история умалчивает.

В итоге любителя диких животных доставили в отдел полиции и составили на него протокол. За свое поведение мужчине придется оплатить 500 рублей штрафа.

Однако в приюте не скрывают возмущений. Такое наказание считают несоразмерным риску. Как рассказал Карен Даллакян, рысь Марыся пережила сильный стресс после случившегося.

– Все животные, которые живут у нас в приюте, привыкли к доброжелательному отношению сотрудников. Чтобы привить доверие к человеку, диким животным-инвалидам нужны годы, потому что из-за своих травм они уже никогда не смогут вернуться в дикую природу. Штраф в 500 рублей кажется несоразмерным риску, который этот человек создал для животного и всех, кто работает в приюте.

Марыся попала в приют после того, как попала в капкан в лесу. Пострадавшую рысь нашел егерь. В то время животное уже было на грани жизни и смерти. Так рысь оказалась на операционном столе в клинике Карена Даллакяна. Спасти лапу не удалось. С тех пор она окончательно поправилась и живет в приюте.

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