«Отпускайте сотрудников пораньше»: губернатор Курганской области призвал сократить рабочий день из-за жары

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Сильная жара в Курганской области не отступает, и, по прогнозам синоптиков, продержится до конца недели. На фоне изнуряющей погоды губернатор региона Вадим Шумков предложил смягчить условия трудаа для работников и выступил с инициативой сократить рабочий день правительства.

— Попросил глав правительства ввести до конца недели для сотрудников, которые трудятся в некондиционируемых и невентилируемых помещениях, сокращенный день.

Особенно это касается тех, кто работает в кабинетах на верхних этажах, где температура обычно всегда выше.

Глава региона также обратился к руководителям частных компаний и предприятий с призываом поддержать эту меру и последовать примеру властей. Он отметил, что работодателям стоит отпускать сотрудников раньше в самые жаркие дни, поскольку это поможет снизить риски для здоровья. По мнению Вадима Шумкова, такие меры не нанесут серьезного ущерба бизнесу.

— Отпускайте своих сотрудников пораньше в эти дни. От вас сильно не убудет за эти час-два. Но риски получить инсульт или инфаркт вашими работниками точно сократите и продлите дни их жизни, сохранив тем самым им здоровье и для их близких, и для вашего общего дела.

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