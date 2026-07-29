Кадр с видео: Илья Анисимов.

Молодой парень буквально заползает в самолет по трапу: подтягивает все тело на руках и немного нервно улыбается. Такое шокирующее видео в своих социальных сетях опубликовал Илья Анисимов – блогер из Верхнего Уфалея. Его прозвали «хрустальным парнем» из-за редкого заболевания – очень хрупких косточек.

Почему никто не помог парню на инвалидной коляске? Извинились ли в авиакомпании? И почему он решил опубликовать такое провокационное видео? Илья Анисимов ответил на вопросы из комментариев.

Челябинский блогер-инвалид объяснил, почему ему пришлось заползать в самолет

«По мне и так видно, что я на коляске»

Из-за своего диагноза Илья толком нигде не бывал – только в родном Верхнем Уфалее Челябинской области и Кургане, куда часто ездил в больницу. Этот перелет был первым и, конечно же, волнительным для него. Он вместе с тренером Иваном летел из Екатеринбурга сначала до Москвы, а уже оттуда до Владивостока.

Оказалось, что сначала парни должны были лететь другой авиакомпанией – ее они предупредили за 72 часа о том, что Илья будет на инвалидной коляске, а значит ему понадобится помощь для погрузки в самолет. Но неожиданно рейс отменили, пришлось покупать билеты на другой.

– У нас уже не было времени, чтобы позвонить и сказать, что я буду на коляске. На стойке регистрации, я думаю, по мне и так видно, что я на коляске, и мы попросили помочь загрузиться на борт, – рассказывает, как все было, Илья.

Парню выдали специальную коляску, а его забрали в багаж. Ребята ждали сотрудника аэропорта и не переживали, пока не началась посадка. Ведь к ним так никто и не подошел. Пока все пассажиры стояли в очереди, Илья и Иван ждали помощи от сотрудников, но этого не произошло.

– Насколько мне известно, посадка на самолет людей с ограниченными возможностями здоровья идет отдельно и до посадки остальных пассажиров. Мы испугались, что из-за моей маломобильности мы можем не успеть, поэтому решили двигаться самостоятельно, – признается Илья.

Парни спустились на лифте к автобусу, подождали немного там. Доехали до трапа и простояли еще минут 10 – ждали, пока зайдут все пассажиры, чтобы никому не мешать.

«Для меня это привычный способ передвижения»

А потом Илья пересел с инвалидной коляски на ступени трапа и начал забираться, подтягиваясь на руках. Внутри их встретили удивленные бортпроводники. Одна из них предложила помочь дойти до нужного места, но друг Ильи ответил:

– Ему господь поможет!

Да, наверное, в такой ситуации без юмора никуда.

Парни спокойно добрались до Москвы. А уже в столичном аэропорту их посадили в следующий самолет по всем правилам. После этого Илья опубликовал видео в своем блоге о том, как они добирались. Реакция получилась ошеломляющей. Видео с тем, как он сам ползет по трапу собрало огромное количество просмотров и разлетелось по социальным сетям и СМИ.

Многие были в ужасе от произошедшего. А кто-то обвинил молодого блогера в хайпе – мол, он набирает просмотры, подставляя аэропорт и авиакомпанию. Но он заверяет, что это совсем не так.

– Когда мы снимали это видео, мы не думали, что поднимется такая шумиха, ведь для меня это обычный способ передвижения по всей стране. Мы просто снимаем свое путешествие. Никаких претензий к авиакомпании и аэропорту я не имею, – заверил Илья.

«Это недопустимо»

После публикации видео с Ильей связались представители авиакомпании «Уральские авиалинии». Они рассказали, что уже провели служебную проверку и отправили запрос в аэропорт, и извинились за произошедшее.

– Нам очень жаль, что с вами произошла такая ситуация. Организация подъема на борт маломобильных пассажиров – это обязанность аэропорта вылета (в данном случае Кольцово). К сожалению, их спецагент не подошел к вам вовремя у выхода на посадку, и вам пришлось самостоятельно подниматься по трапу. Это недопустимо, – признают в «Уральских авиалиниях».

А вот сотрудники аэропорта заверяют, что они предлагали пассажиру помощь. Правда, видимо, не совсем вовремя.

– Предварительно установлено, что при регистрации пассажирам была предложена специальная помощь. Пассажир и его сопровождающий запросили поддержку только на этапе посадки на рейс. К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров – в зал ожидания вылета. К моменту прибытия агента пассажиры самостоятельно вышли из здания аэровокзала и сели в перронный автобус, – объяснили нашим коллегам из КП-Екатеринбург в Кольцово.

В аэропорту пообещали провести проверку. Но только ей дело не ограничится, ведь к истории уже подключилась Уральская транспортная прокуратура.

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