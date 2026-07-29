Начинал с кастрюль и банок: юный музыкант из Кургана покорил шоу Малахова и сыграл с известным гитаристом Зинчуком

Фото: Телеканал Россия / smotrim.ru

Семилетний Роберт Ботников из Кургана после участия в программе Андрея Малахова о самых талантливых детях России прославился на всю страну, пишет медиахолдинг «Область 45». На шоу юный музыкант рассказал, что мечтает собрать собственную рок-группу. А начиналось все с обычных кухонных кастрюль.

Отец Роберта Антон Ботников вспоминает, что способности сына проявились очень рано. Уже в три года мальчик пытался извлекать ритмы из всего, что попадалось под руку.

— То, что у Роберта есть склонность к музыке, мы поняли довольно рано. Где-то года в три Роберт уже при прослушивании музыки совершал какие-то действия, манипуляции с кастрюлями, банками, склянками, и пытался извлечь звуки из этих предметов, — поделился глава семьи.

Сам Роберт отлично помнит свой дебют. Когда папа включил композицию System of a Down, малыш тут же попытался подыграть на подручных инструментах.

— Я пытался подыграть, там у меня кастрюли были, коробки. Я из этого всего пытался создать музыку, — рассказывает юный музыкант.

А новогодний подарок — первая барабанная установка и преподаватель — стали началом профессионального пути Роберта уже в пять лет. Сейчас он увлекается тяжелой музыкой, пишет собственные композиции и знает все хиты культовых групп: Metallica, System of a Down, Nirvana, Red Hot Chili Peppers.

В семье мальчика все талантливые музыканты: отец виртуозно играет на гитаре, мать — выпускница музыкальной школы по классу фортепиано. Когда семья получила приглашение на передачу к Андрею Малахову, они отправились в Москву за рулем собственного авто. В столице Роберту выпала честь сыграть с легендарным гитаристом Виктором Зинчуком.

— С Виктором Зинчуком я сыграл. Он мне даже понравился больше, чем Малахов», — признается юный рокер.

Несмотря на шумный успех и поездку в столицу, мальчик не хочет переезжать из Кургана. Москва показалась ему слишком суетливой и шумной. В планах у Роберта — стать известным музыкантом, остаться в родном городе и приобрести автомобильSilvia S15. Родители полностью поддерживают его во всех начинаниях.

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