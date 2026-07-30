На маленьком плоту: спасатели нашли двух подростков в камышах на озере в Челябинской области

Судя по фотографиям обнаруженные подростки были вовсе не так уж плохи. Как говорил один местный классик, «уставшие, но довольные они возвращались домой». Фото: ПСС Челябинской области

На одном из озер Челябинской области накануне вечером, 29 июля, разыгралась настоящая драма. Двое подростков, парень и девушка 17-18 лет решили отправиться на прогулку вдвоем на самодельном плоту. С 8 вечера с ними не было никакой связи, и после того, как к 11 никто из них не вернулся домой, родные забили тревогу.

К поиску пары любителей водных приключений оперативно приступили сотрудники областной ПСС. Выяснилось, что плот с тинейджерами унесло течением на противоположный берег озера. Через два с лишним часа после звонка в экстренную службу, около часа ночи спасатели обнаружили подростков в камышах. Спасательных жилетов на них не было.

— Подростков доставили на берег на лодке и передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Судя по фотографиям, сделанным спасателями, домой парочка возвращалась в хорошем настроении — молодой человек даже показал в камеру символ «V» — знак победы.

Легкомысленная прогулка по ночному озеру рисковала обернуться большой бедой, отмечают спасатели. В ПСС призвали южноуральцев не выходить на воду без спасательных жилетов, особенно в ночное время — даже небольшое течение или ветер могут унести плавсредство далеко от берега, добраться до которого в случае аварии пассажирам без жилетов может быть и не под силу.

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