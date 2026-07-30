Что скрывает степь? Орнитологи сняли редчайших животных для фильма о нетронутой природе Челябинской области

Южноуральцы больше двух месяцев ищут редких обитателей в степях Челябинской области. Фото: Евгений Попов.

Съемочная группа проекта «Живая степь» завершает основной этап экспедиций по Челябинской области, преодолев свыше 5000 километров. Фотографы и натуралисты Евгений Попов и Денис Кокшаров выиграли грант губернатора региона на создание полнометражного фильма о дикой природе Южного Урала. В центре внимания — нетронутые степные ландшафты, которые сохранились в Кизильском, Брединском, Варненском районах.

Работа над фильмом началась осенью прошлого года. А к съемкам команда приступила в июне. За два месяца команда побывала в самых отдаленных уголках области, где еще можно найти участки целинной степи. В ходе экспедиций удалось заснять множество редких животных, в том числе занесенных в Красную книгу России: степную тиркушку, журавля-красавку и савку — одну из редчайших уток Евразии, а также большого тушканчика и степную пищуху. Самым ценным кадром стал степной хорек, случайно попавший в объектив дистанционной камеры у норы сурков.

— В этом году Челябинская область пополнилась новым видом птицы, и это очень здорово. В начале июня в Копейске мы нашли краснокнижных караваек. А вчера я нашел этот же вид на варненских озерах. Птица молодая, а это значит, что вид у нас не залетный, а гнездящийся, — рассказал руководитель проекта Евгений Попов журналистам КП-Челябинск.

Большая белая цапля. Красная книга Челябинской области. Фото: Евгений Попов.

По словам специалиста, степь сегодня — большая редкость. Нетронутую, нераспаханную целину найти непросто:

— Мы ставили на Варненский, Кизильский и Брединский районы, но в процессе открыли и другие уголки, где степь сохранилась хотя бы фрагментарно.

Дорога далась нелегко: в пути случались и порванные колеса, и заклинивший подшипник ступицы, и вышедший из строя стартер. Однажды экспедиционный автомобиль окончательно сломался — коробка передач не подлежала восстановлению. Однако благодаря неравнодушным людям, которые помогли собрать средства на ремонт, машину удалось починить, и съемки продолжились.

Краснокнижная каравайка, которую заметили в регионе только вчера. Фото: Евгений Попов.

Впереди у команды — финальная неделя работы в степи, после чего начнется постпродакшн: монтаж, озвучка и доработка сценария. Закадровый голос для фильма запишет этно-музыкант Тюргэн Кам, а оригинальный саундтрек создаст ведущий тенор Челябинского оперного театра Алексей Пьянков. Премьера «Живой степи» запланирована на начало 2027 года.

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