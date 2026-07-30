Режим беспилотной опасности объявлен в Кургане и области Фото: архив КП.

Днем 30 июля 2026 года в Курганской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС региона, а также правительство. Власти просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Однако нужно быть внимательными и соблюдать общие для всех меры безопасности.

Режим беспилотной опасности в Кургане и Курганской области 30 июля 2026

О введении режима беспилотной опасности РСЧС Курганской области сообщило 30 июля 2026 года в 12:36. Там жителей попросили найти укрытие без окон и находиться там до отмены. При этом горожан предупредили, что могут быть проблемы со связью и скоростью мобильного интернета.

В правительстве Курганской области напомнили, что при получении сигналов о беспилотной или ракетной опасности не нужно поддаваться панике. Главное - сохранять спокойствие.

Если вы вдруг заметили подозрительный объект в небе, нельзя предпринимать никаких самостоятельных действий, а также нельзя снимать и публиковать кадры в социальных сетях.

Если вдруг БПЛА находится рядом, нужно спрятаться в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале или убежище. Если находитесь на улице, спрячьтесь за деревьями или в кустарнике. Если вы заметили подозрительный объект или услышали характерные звуки, необходимо сообщить об этом по номеру 112. Оператору следует спокойно и четко назвать свои данные, указать место, где был замечен объект, описать его и, по возможности, направление движения. Также важно сообщить, есть ли поблизости люди, жилые дома или инфраструктура. Чем точнее будет информация, тем быстрее службы смогут оценить ситуацию и принять меры.

– Возможны попытки распространения фейковых фото и видео об атаке с целью посеять панику. За распространение недостоверное информации администраторы телеграм-каналов, сообществ в социальных сетях и представителям СМИ грозит уголовная и административная ответственность. Доверяйте официальной информации, – сообщили в правительстве Курганской области.

Что означает режим беспилотной опасности, который ввели в Кургане и Курганской области 30 июля 2026

Режим «Беспилотная опасность» вводят в тех случаях, когда есть риск атаки беспилотных летательных аппаратов. Это не сигнал к панике, а предупреждение, что жителям важно быть внимательнее и следить за официальной информацией.

Как поясняют специалисты, такой режим означает повышенную бдительность, но не требует останавливать обычную жизнь. Жителям Курганской области рекомендуют сохранять спокойствие, продолжать повседневные дела, однако внимательно относиться к происходящему вокруг, особенно на улице, возле зданий, во дворах, на открытых пространствах и в местах скопления людей.

Отдельное внимание стоит обращать на подозрительные объекты в небе и на земле. Речь идет о низколетящих аппаратах, необычных звуках — жужжании, гуле или равномерном механическом шуме. Насторожить должны и обломки неизвестного происхождения: детали с проводами, антеннами, лопастями или аккумуляторами.

В условиях такого режима возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Это делается в целях безопасности. Поэтому жителям советуют заранее зарядить телефоны, обсудить план действий с близкими.

Когда отменят режим беспилотной опасности в Кургане и Курганской области 30 июля 2026

В последний раз беспилотную опасность в Курганской области объявляли 25 июля. Режим начал действовать с 10:30, а отбой объявили в 14:45.

30 июля 2026 года беспилотную опасность на территории Кургана и Курганской области объявили в 12:36. Пока режим не отменяли.

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