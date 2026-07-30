Фото: ОНФ Курганской области.

Жительница Курганской области Анастасия Подольцева больше года изготавливает антидроновые одеяла для участников спецоперации. За это время она сшила и отправила на передовую более 300 изделий, которые спасают бойцов от вражеских тепловизоров. Эффективность одеял лично подтвердил боец с позывным «Варяг» — он показал одно из них в видеообращении с передовой. Ролик в соцсетях разместил региональный ОНФ.

Фото: ОНФ Курганской области.

– Секрет эффективности – в постоянной обратной связи: бойцы с передовой подсказывают волонтерам, что доработать, чтобы одеяла полноценно укрывали их и сохраняли жизнь, – рассказали в пресс-службе организации.

Изделия уже проверены в бою и получили высокую оценку военных. По словам «Варяга», ночью это лучшая маскировка от вражеской разведки.

Волонтеры Кургана шьют антидроновые одеяла для бойцов СВО

— Его обычно, когда готовишь позицию – ставишь палки, его поверх накрываешь, чтобы прослойка была между одеялом и телом. Сантиметров 15-20. Соответственно, одеяло не пропускает тепло и тебя в тепловизоре не видно, — говорит боец.

Антидроновое одеяло — это многослойная конструкция, которая отражает тепловое излучение и делает человека или технику невидимыми для дронов противника. Бойцы СВО используют их как плащи-невидимки. Волонтеры шьют одеяла с петлями по краям — их можно соединять между собой, укрывая блиндажи или технику. На изготовление одного изделия уходит около получаса.

Фото: ОНФ Курганской области.

Производство одеял организовала инициативная группа «МаскСети_Куртамыш_Регион45», которую координирует Татьяна Неустроева. В штабе ежедневно собираются несколько десятков женщин, которые плетут маскировочные сети и шьют антидроновые пончо. Все посылки отправляются адресно через Народный фронт Курганской области — бойцы получают их лично в руки.

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