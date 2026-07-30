«Ребенок ходит под себя, а родители обвиняют друг друга»: как покупка питбайка может изменить жизнь семьи? Мнение врача

Многие дети после аварий переносят тяжелые операции. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С последствиями опасных подарков детям приходится работать врачам. Поездки на питбайках, мотоциклах и квадроциклах могут закончиться для подростков жуткими авариями. О том, как такие ДТП меняют жизни семье, на круглом столе в Госавтоинспекции Челябинской области рассказал Олег Стариков – заведующий отделением травматологии и ортопедии Челябинской областной детской больницы.

– Пострадавшего буквально «разматывает». Характер травмы – кому как повезет. Он может быть изолированным или сочетанным. Черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа с образованием гематом внутри черепа с последующим развитием увечий, осложненные травмы позвоночника. А травмы верхних и нижних конечностей, как правило, многоуровневые – фаршмак, образно говоря, долго собирать, – рассказывает Олег Стариков.

Зачастую после аварий на мототранспорте у ребятишек сочетанная травма – когда их сразу несколько разных. Поэтому до больницы, к сожалению, доживают далеко не все.

– Если пострадавшему повезет, начинаются тяжелейшие многочасовые операции. После этого реанимация, перевод в профильное отделение, где постепенно происходит осмысление и у пострадавшего, и у родителей, когда ребенок ходит под себя, в судно. К концу лечения, когда родители забирают ребенка домой, все выходит на новый уровень. Некоторые семьи рушатся, выясняют, кто купил этот мопед, обвинения друг к другу, – объясняет Олег Стариков.

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