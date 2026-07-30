«Пацанята-то куда?»: полиция задержала 69 парней после массовой драки в Челябинске. Больше половины оказались несовершеннолетними

У парней нашли целый арсенал оружия Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Толпа молодых людей устроила разборки в Металлургическом районе Челябинска. Судя по видео, опубликованным в соцсетях, почти все они были одеты в черные футболки. Лица некоторых из них скрывали медицинские маски.

— Днем собрались парни и пацанята, совсем мелкие лет 12, на стрелку. Была драка с холодным оружием. Ну ладно парни там конфликтуют, но пацанята-то куда? — пишут жители ЧМЗ в районном паблике.

Инцидент произошел в среду, 29 июля. В тот день задержали семь человек. Ни оружия, ни палок у них не было.

После этого полиция совместно с Росгвардией провела рейд по району. Задержаны 69 человек, 48 из них оказались несовершеннолетними. Пришлось вызывать родителей в отделение полиции. У парней нашли целый арсенал.

— В ходе личного осмотра выявили небезопасные предметы: сигнальное пиротехническое изделие «Сигнал охотника», складные ножи, красковое страйкбольное устройство, имитирующее гранату, и пневматические пистолеты, не требующие специального разрешения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, с легкими травмами в больницы обратились двое 15-летних подростков. В полиции опровергли информацию, ранее появившуюся в соцсетях о том, что среди пострадавших была 5-летняя девочка, которую якобы залили перцовкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.