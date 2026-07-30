«Жжение будто иглой укололи»: челябинка почувствовала сильную боль во время прогулки и увидела на себе черно-красного паука

После капельниц женщине стало лучше, остается дождаться результатов анализа на яды Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Челябинской области попала в больницу после прогулки по полю. Она подозревает, что ее мог укусить паук смертельно опасного вида «каракурт» рода черных вдов. Все произошло в деревне Костыли.

— Шла с дочкой в поле по проселочной дороге, чувствую сильную боль, жжение в руке, чуть ниже подмышки, будто иглой укололи. Смотрю там сидит черно-красный паук, я смахнула его. Пришли домой, минут через 15 стало плохо, сильная слабость, одышка, сухость во рту, — рассказала пострадавшая.

Женщина посмотрела в Интернете фотографии пауков. Поняв, что это каракурт, рванула в больницу — ехала как в турмане. По словам женщины, сначала врачи не знали, что с ней делать: терапевты отправляли к травматологами и наоборот. Но в итоге госпитализировали, поставили капельницы. Лечащий врач попался очень хороший, отмечает она.

— Мне лучше, врачи ведут обследование, ставят капельницы. На данный момент не известно кто конкретно укусил. Ждем анализы на яды, — рассказала женщина журналисту КП-Челябинск.

Заведующая отделением сообщила ей, что они проконсультировались с главным эпидемиологом: таких пауков в регионе нет, а других кусающих насекомых много. И все бы ничего, но по словам челябинки, вчера в палату привезли еще одна пациентку: у нее онемели шея и рука, укус такой же.

Понять, кто все-таки укусил женщину (а заодно и ее соседку по палате), поможет анализ на яды. Результаты ожидаются в ближайшее время.

«Комсомолка» направила запрос в Министерство здравоохранения Челябинской области.

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