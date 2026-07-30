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Происшествия30 июля 2026 16:10

«Жжение будто иглой укололи»: челябинка почувствовала сильную боль во время прогулки и увидела на себе черно-красного паука

Челябинка оказалась в больнице после укуса похожего на каракурта паука
Алина КУНГУРЦЕВА
После капельниц женщине стало лучше, остается дождаться результатов анализа на яды

После капельниц женщине стало лучше, остается дождаться результатов анализа на яды

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Челябинской области попала в больницу после прогулки по полю. Она подозревает, что ее мог укусить паук смертельно опасного вида «каракурт» рода черных вдов. Все произошло в деревне Костыли.

— Шла с дочкой в поле по проселочной дороге, чувствую сильную боль, жжение в руке, чуть ниже подмышки, будто иглой укололи. Смотрю там сидит черно-красный паук, я смахнула его. Пришли домой, минут через 15 стало плохо, сильная слабость, одышка, сухость во рту, — рассказала пострадавшая.

Женщина посмотрела в Интернете фотографии пауков. Поняв, что это каракурт, рванула в больницу — ехала как в турмане. По словам женщины, сначала врачи не знали, что с ней делать: терапевты отправляли к травматологами и наоборот. Но в итоге госпитализировали, поставили капельницы. Лечащий врач попался очень хороший, отмечает она.

— Мне лучше, врачи ведут обследование, ставят капельницы. На данный момент не известно кто конкретно укусил. Ждем анализы на яды, — рассказала женщина журналисту КП-Челябинск.

Заведующая отделением сообщила ей, что они проконсультировались с главным эпидемиологом: таких пауков в регионе нет, а других кусающих насекомых много. И все бы ничего, но по словам челябинки, вчера в палату привезли еще одна пациентку: у нее онемели шея и рука, укус такой же.

Понять, кто все-таки укусил женщину (а заодно и ее соседку по палате), поможет анализ на яды. Результаты ожидаются в ближайшее время.

«Комсомолка» направила запрос в Министерство здравоохранения Челябинской области.

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