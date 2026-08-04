«У меня талант во всех видах спорта»: известная гимнастка сыграла в хоккей и приготовила крапивный салат в Магнитогорске

Фото: скриншот видео «Кто куда»/ ТНТ.

Новый выпуск второго сезона тревел-игры «Кто куда» вышел на федеральном телеканале ТНТ. Съемки программы проходили в Магнитогорске Челябинской области еще в начале июня. В рамках проекта ведущие ездят по разным городам и выполняют задания, получая в награду проживание в отеле — либо в роскошном люксе, либо в скромном номере.

Фото: скриншот видео «Кто куда»/ ТНТ.

Российская гимнастка, двукратная чемпионка мира и телеведущая Анжелика Стубайло отправилась на Южный Урал — в Магнитогорск. Вместе с нападающим хоккейного клуба «Металлург» Андреем Козловым она вышла на ледовую арену и попыталась трижды поразить ворота с центра площадки:

— Сначала Андрей показал мне, как это красиво делает настоящий профи.

Анжелика попала в ворота с первого же удара клюшкой по шайбе.

— У меня талант во всех видах спорта. Первое задание выполнено!

На это ей потребовалось 45 минут. Помимо спортивного испытания, ей также предстояло освоить кулинарный рецепт — в Магнитке она приготовила уральский салат с крапивой:

— В старину крапиву, которую мы привыкли считать сорняком, уважали. В ней железа больше, чем в яблоках, а белка — почти как в бобовых. Уральские бабушки знали, пока крапива молодая — самое время варить из нее постные щи и печь пироги.

Фото: скриншот видео «Кто куда»/ ТНТ.

Шеф, который проводил для ведущей мастер-класс, признался, что крапиву для ресторанных блюд собирают подальше от города:

— В чистейших садах Магнитогорска! Там нарываем ее.

Чтобы крапива не обжигала руки, сначала ее необходимо уложить в емкость и залить кипятком.

— Мне страшно ее трогать, мне кажется, что это психосоматика. Она не обжигает, но мне кажется, что обжигает,— признается ведущая.

Фото: скриншот видео «Кто куда»/ ТНТ.

В это же время ее коллега Лео Канделаки выполнял задания в городе Выкса Нижегородской области. Он отработал смену на металлургическом заводе и создал мозаику из битого стекла. По итогам выпуска Анжелика справилась с заданиями лучше и провела ночь в номере класса люкс, а Лео Канделаки остался в самом скромном номере отеля.

Фото: скриншот видео «Кто куда»/ ТНТ.

Участники шоу не только соревнуются, но и знакомят зрителей с городами, их людьми и атмосферой. Магнитогорск показали с новой стороны — через хоккей, необычную кухню и отдых в термальном комплексе, в который тоже заглянула ведущая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.