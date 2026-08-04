Предложи кандидата для цифровой «аллеи звезд»: рассказываем, как попасть в проект «Человек города: 290 лиц Челябинска»

Фото: Любовь Ланчева, Валерий Звонарев

В год 290-летия Челябинска в городе будут чествовать людей, чей ежедневный труд и неравнодушие формируют мегаполис. Настоящий облик столицы Южного Урала — это не только заводы и памятники. Его лицо состоит из врачей, спасающих жизни, учителей, открывающих новые горизонты для детей, волонтеров, дарящих тепло тем, кто в нем нуждается, мастеров, сохраняющих промышленные традиции, и просто соседей, которые делают свои дворы уютнее.

Редакция «Комсомолки» при поддержке администрации Челябинска объявляет о старте масштабного проекта «Человек города: 290 лиц Челябинска». Наша цель — создать самую большую цифровую «аллею звезд» региона. Имена выбранных героев будут навечно вписаны в виртуальную летопись столицы Южного Урала. Кроме того, портреты участников сложатся в грандиозный цифровой коллаж. Он будет транслироваться на видеоэкранах партнера проекта, компании «Амиго-Медиа», а также станет центральным визуальным элементом празднования Дня города в сентябре. Информационную поддержку проекта окажут наши коллеги — сайт «Хорошие новости».

Кто может стать героем проекта?

Любой совершеннолетний житель Челябинска, который искренне любит свой город, делает его лучше или прославляет своим талантом. Мы будем искать претендентов среди героев публикаций «КП-Челябинск», направим запросы в профильные министерства и ведомства. Мы внимательно следим за жизнью города, но знаем далеко не всех героев. Чтобы ни одно доброе дело не осталось незамеченным, нам нужна ваша помощь!

Как предложить кандидата?

Присылайте истории своих земляков на почту tatyana.sterhova@phkp.ru до 20 августа 2026 года. Письмо должно содержать:

1. Имя и фамилию вашего героя.

2. Его профессию или род занятий.

3. Описание достижений (не менее 500 знаков). Почему именно этот человек достоин войти в проект?

4. Район проживания.

5. Портретную фотографию (без посторонних людей), формат JPEG, размер от 1200 × 1800 px.

6. Контактные данные номинанта (телефон и почта) для связи.

Критерии отбора номинантов:

При выдвижении кандидатов просим строго соблюдать следующие условия:

— Кандидат должен быть совершеннолетним и фактическим проживать в Челябинске на момент подачи заявки.

— Участник внес значимый позитивный вклад в развитие или социальную жизнь Челябинска. Важное условие: если ключевое достижение было совершено в прошлые годы, его плоды должны оставаться актуальными и приносить пользу городу сегодня.

— Под вкладом понимается как профессиональная деятельность, так и личная инициатива: создание изобретений, многолетняя общественная работа, волонтерство, благоустройство придомовой территории по собственному желанию, личные достижения в сфере образования, медицины, культуры или спорта.

— Проект фокусируется на рядовых жителях — врачах, педагогах, инженерах, деятелях культуры, предпринимателях, ремесленниках и активных горожанах. В основной состав не войдут первые лица органов власти и руководители муниципальных структур, для которых улучшение городской среды является частью должностных обязанностей. Исключение может быть сделано лишь в том случае, если кандидат выдвинут за выдающиеся личные достижения, выходящие за рамки его формальных служебных полномочий (например, организация уникального благотворительного фонда силами самого чиновника в свободное от работы время).

Давайте вместе расскажем о тех, кто помогает Челябинску процветать!

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