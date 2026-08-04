Предложи кандидата для цифровой «аллеи звезд»: рассказываем, как попасть в проект «Человек города: 290 лиц Челябинска»

В год 290-летия Челябинска в городе будут чествовать людей, чей ежедневный труд и неравнодушие формируют мегаполис. Настоящий облик столицы Южного Урала — это не только заводы и памятники. Его лицо состоит из врачей, спасающих жизни, учителей, открывающих новые горизонты для детей, волонтеров, дарящих тепло тем, кто в нем нуждается, мастеров, сохраняющих промышленные традиции, и просто соседей, которые делают свои дворы уютнее.
Редакция «Комсомолки» при поддержке администрации Челябинска объявляет о старте масштабного проекта «Человек города: 290 лиц Челябинска». Наша цель — создать самую большую цифровую «аллею звезд» региона. Имена выбранных героев будут навечно вписаны в виртуальную летопись столицы Южного Урала. Кроме того, портреты участников сложатся в грандиозный цифровой коллаж. Он будет транслироваться на видеоэкранах партнера проекта, компании «Амиго-Медиа», а также станет центральным визуальным элементом празднования Дня города в сентябре. Информационную поддержку проекта окажут наши коллеги — сайт «Хорошие новости».
Любой совершеннолетний житель Челябинска, который искренне любит свой город, делает его лучше или прославляет своим талантом. Мы будем искать претендентов среди героев публикаций «КП-Челябинск», направим запросы в профильные министерства и ведомства. Мы внимательно следим за жизнью города, но знаем далеко не всех героев. Чтобы ни одно доброе дело не осталось незамеченным, нам нужна ваша помощь!
Присылайте истории своих земляков на почту tatyana.sterhova@phkp.ru до 20 августа 2026 года. Письмо должно содержать:
1. Имя и фамилию вашего героя.
2. Его профессию или род занятий.
3. Описание достижений (не менее 500 знаков). Почему именно этот человек достоин войти в проект?
4. Район проживания.
5. Портретную фотографию (без посторонних людей), формат JPEG, размер от 1200 × 1800 px.
6. Контактные данные номинанта (телефон и почта) для связи.
Критерии отбора номинантов:
При выдвижении кандидатов просим строго соблюдать следующие условия:
— Кандидат должен быть совершеннолетним и фактическим проживать в Челябинске на момент подачи заявки.
— Участник внес значимый позитивный вклад в развитие или социальную жизнь Челябинска. Важное условие: если ключевое достижение было совершено в прошлые годы, его плоды должны оставаться актуальными и приносить пользу городу сегодня.
— Под вкладом понимается как профессиональная деятельность, так и личная инициатива: создание изобретений, многолетняя общественная работа, волонтерство, благоустройство придомовой территории по собственному желанию, личные достижения в сфере образования, медицины, культуры или спорта.
— Проект фокусируется на рядовых жителях — врачах, педагогах, инженерах, деятелях культуры, предпринимателях, ремесленниках и активных горожанах. В основной состав не войдут первые лица органов власти и руководители муниципальных структур, для которых улучшение городской среды является частью должностных обязанностей. Исключение может быть сделано лишь в том случае, если кандидат выдвинут за выдающиеся личные достижения, выходящие за рамки его формальных служебных полномочий (например, организация уникального благотворительного фонда силами самого чиновника в свободное от работы время).
Давайте вместе расскажем о тех, кто помогает Челябинску процветать!
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