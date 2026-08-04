«Возвращения к свалкам не будет»: как в Челябинской области формируется замкнутый цикл обращения отходов

К 2030 году в России на сортировку для дальнейшей обработки надо будет направлять все коммунальные отходы. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Превратить мусор в годное к полезному использованию вторичное сырье и создать эффективную модель переработки коммунальных и промышленных отходов — один из важнейших пунктов экологической повестки Челябинской области. Ежегодно в регионе формируется почти миллион тонн ТКО, а объем отходов промышленного характера оценивается в 230 млн тонн. О том, как в регионе идет работа по созданию современной системы обращения с отходами, представители органов власти и профильного бизнеса рассказали на конференции на тему «Формирование экономики замкнутого цикла в промышленном регионе».

Твердые коммунальные отходы — ничтожная часть в общем объеме, меньше 1%, но стабильность системы обращения с ними — важнейший социальный фактор. С 2019 года в регионе эта система была радикально перестроена: появились единые регоператоры, обновлены более 30 тысяч контейнерных площадок, были рекультивированы старые свалки в крупных городах, на высшем уровне утверждены целевые показатели по переработке бытового мусора.

Вице-губернатор Александр Козлов, замглавы Минэкологии Юлия Жукова, гендиректор «ENV-Консалтинг» Ирина Демина. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— К 2030 году мы должны достичь обработки 100% всех твердых коммунальных отходов. Захораниваться на полигонах должны не более 50%, а 25% отходов должны поступать во вторичный оборот, — отмечает вице-губернатор Челябинской области Александр Козлов. — Сейчас мы вышли на показатели 60% обработки, отбираем для дальнейшей переработки около 14%, остальные 86% пока захораниваются на полигонах. Полигоны — это не свалки, там укладываются специальные мембраны, слои, не допускающие протечку в почву и подземные воды, технологии исключают возгорания и выходов свалочного газа. И такие полигоны мы будем строить по всей области — возвращения к свалкам не будет.

Сегодня в Челябинской области уже работают предприятия, которые умеют перерабатывать все виды твердых коммунальных отходов: стекла, пластик, картон, пленки, батарейки и др. В июле 2026 в Челябинске открылся первый на Урале завод, который занимается «тетрапаком» — еще недавно эта многослойная упаковка считалась непригодной к переработке. Сегодня завод готов перерабатывать 11 тонн «тетрапака»: из него, например, делают экологичную упаковку для яиц, которая поступает на птицефабрики региона.

За развитием подобных производств и стоит будущее системы обращения с отходами, уверены эксперты. Однако, как отметила генеральный директор компании «ENV-Консалтинг» Ирина Демина, сегодня перед отраслью стоит большая проблема — отсутствие рынков сбыта вторичного сырья, что касается, главным образом, промышленных отходов. Для этого необходима более тонкая настройка государственных регуляторных механизмов. Также, по мнению эксперта, пора менять и саму философию обращения с отходами — экономика замкнутого цикла должна начинаться еще на этапе проектирования продукта, чтобы минимизировать образование остатков, которые не годятся к возвращению в полезный оборот.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.