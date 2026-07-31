Утром 31 июля в Челябинской области объявили режим беспилотной опасности. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Утром 31 июля в Челябинской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в 8:34.

Южноуральцев просят сохранять спокойствие и жить обычной жизнью. При этом нужно быть бдительными и обращать внимание на подозрительные объекты в небе и вокруг. Возможны перебои в работе связи и мобильного интернета.

Режим беспилотной опасности в Челябинске 31 июля 2026

О том, что на территории Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности, в правительстве региона сообщили 31 июля в 8:34 часов. В это же время в канале MAX РСЧС региона появился пост о введенном с 8:30 режиме.

В ведомствах напомнили, что если Вы находитесь на улице или в автотранспорте во время беспилотной опасности, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Также могут быть перебои с интернетом.

Почему ввели режим беспилотной опасности в Челябинске 31 июля 2026

Режим «беспилотной опасности» вводят заранее, когда беспилотники замечают рядом с регионом или в соседних областях. Это не означает, что прямая угроза уже есть, но сигнал предупреждает жителей о возможной опасности.

Во время действия режима в регионе могут усилить меры безопасности: ограничить работу мобильного интернета для создания помех беспилотникам и временно закрыть аэропорты.

Жителей Челябинской области в такие моменты просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следить за сообщениями официальных источников.

Что следует делать при объявлении режима «Беспилотная опасность»

Если объявлен режим «Беспилотная опасность», жителям рекомендуют сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и быть внимательными к возможным признакам угрозы.

Подозрение могут вызвать низколетящие объекты, необычный гул или жужжание, а также предметы с техническими элементами - проводами, антеннами, лопастями или частями корпуса.

При обнаружении подозрительного объекта в небе или на земле необходимо сообщить об этом по номеру 112. Оператору нужно спокойно назвать свои данные, точное место, описать объект и направление его движения.

Когда отменят режим беспилотной опасности в Челябинске 31 июля 2026

Несколько дней назад, 27 июля, в Челябинской области объявляли ракетную опасность. Тогда режим отменили меньше, чем через час. А вчера, 30 июля, в Челябинской области объявляли беспилотную опасность. Режим отменили через пять часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.