«Ричи — буквально большой плюшевый медведь»: как новый пес помог челябинской семье пережить потерю

Фото: Анжелика Мальцева/Pchela.news

Когда двухлетний кане-корсо Ричи появился в семье Мальцевых из Челябинска, он не сразу понял, что наконец-то оказался дома. Пес привык к временным пристанищам: прежний хозяин часто уезжал и оставлял его на передержках. Теперь у Ричи новая жизнь – с заботой, прогулками и людьми, которые называют его «большим плюшевым медведем».

История пса началась с объявления «отдам в хорошие руки». Год назад его забрали Мальцевы. До этого в семье уже много лет жила собака этой же породы, но питомец умер от старости. Особенно тяжело потерю переживала мама Анжелики Ольга. Она решила взять нового кане-корсо, чтобы снова заботиться о ком-то и заполнить пустоту в доме. Но сначала Анжелика была против этой идеи.

– Я понимала, что это живое существо, которому нужна моя ласка и забота, а я этого тогда дать не могла, – пояснила девушка корреспонденту издания Pchela.news.

Когда Ричи впервые приехал в дом, ему было сложно доверять новым людям, а Анжелике принять его. Собака той же породы напоминала ей о прошлом питомце.

– Я не видела в нем его самого, сердце говорило другое, – поделилась Анжелика.

Она признается, что первое время даже не могла спокойно прикоснуться к собаке. Но вскоре поняла, что тяжелее всего после смерти прежнего любимца была не сама потеря, а тишина в квартире.

– И вот, когда появился Ричи, буквально на следующее утро я впервые проснулась с ощущением, что мне действительно хочется выйти в коридор и посмотреть, как там поживает наше новое чудо, – рассказала Анжелика.

Постепенно между ними появилась связь. Через несколько часов после этого девушка уже ловила себя на мысли, что хочет быстрее вернуться домой и увидеть Ричи. Но самому псу тоже понадобилось время. Первые недели он не понимал, что его больше не будут отдавать другим людям.

– Он постоянно лежал в коридоре, ждал, скулил, грустил, отказывался есть. Думал, что мы – очередная передержка. Мне кажется, что только месяца через два, не раньше, он к нам адаптировался и понял, что мы – не временные, а его новая семья, – рассказала Анжелика.

Сейчас Ричи полностью освоился. Он оказался спокойным и очень ласковым псом. В отличие от прежней собаки семьи, которая могла проявлять характер, кане-корсо ни разу не показал агрессии.

– А Ричи – буквально большой плюшевый медведь, абсолютно не проявляет агрессии, безумно ласковый и добрый, – сказала хозяйка.

У собаки остались забавные привычки. Например, когда ему накладывают корм, он может отойти от миски, но мгновенно возвращается, если кто-то проходит рядом. Семья предполагает, что раньше пес мог бояться, что еду заберут. С йоркширским терьером, который уже жил в доме, отношения тоже складывались не сразу. Питомцы выясняли, кто главный, но со временем привыкли друг к другу.

Спустя год после появления Ричи Анжелика советует не бояться брать собак с историей. Главное узнать, через что животное прошло и в каких условиях жило раньше.

– Животные из приютов или с рук ничем не отличаются от тех, кого разводят в элитных питомниках. Они такие же добрые, хотят дарить любовь и быть преданными. И они так ждут, чтобы им в ответ дарили тепло и ласку! Поэтому если вы действительно хотите кого-то взять – берите такую «брошенку», я уверена, вы об этом не пожалеете, – подчеркнула Анжелика.

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