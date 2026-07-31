Пытался украсть 11,7 тысячи бриллиантов на 72 млн: временный руководитель алмазного завода-банкрота Никиты Михалкова пойдет под суд за мошенничество

Мамонтова задержали в его особняке. Фото: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Временный руководитель алмазного завода-банкрота Никиты Михалкова «ЧелПром-Даймонд» в погоне за легким заработком попытался украсть 11,7 тысяч бриллиантов из Госфонда России. Но хитрая затея с подделкой документов не увенчалась успехом – теперь 62-летнего Валерия Мамонтова ждет суд.

Конкурсный управляющий несколько лет трудился над схемой по «заработку». С декабря 2023 по август 2024 он подделал документы – мол, провели инвентаризацию, на заводе есть 11 703 бриллианта стоимостью более 72,3 млн рублей. Эти документы он внес в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. А в ноябре 2025 года подал иск в арбитражный суд.

По плану Валерия Мамонтова эти фальсифицированные данные потом помогли бы ему доказать в суде, что бриллианты на балансе предприятия числились. А это значит, что Госфонд России обязан их выдать.

Но афера не удалась. Ведь ее раскрыли и пресекли сотрудники УФСБ Челябинской области. Вместе со следователями СК Челябинской области они проводили задержания и обыски в Москве и области.

– Ранее изъятые камни в количестве более 11 тысяч штук из-за отсутствия доказательств их легального происхождения обращены в собственность государства и переданы в Госфонд России, – рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело уже передали в Центральный суд Челябинска. Валерия Мамонтова будут судить сразу по двум статьям уголовного кодекса «Фальсификация доказательств» и «Покушение на мошенничество».

Компания по производству ювелирных изделий и драгоценных камней «ЧелПром-Даймонд» была основана в Кусе Челябинской области в 2001 году. Завод работал сначала на внутренний рынок, а потом перешел и на экспорт.

На всю страну о компании заговорили весной 2012 года. Тогда 10% акций алмазного завода приобрел известный режиссер Никита Михалков, еще 20% – его зять Альберт Баков. У бывшего гендиректора осталось только 50%.

А еще через два года «ЧелПром-Даймонд» признали банкротом.

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