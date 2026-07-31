Фото: кадры из видео МЧС Курганской области

Крупный пожар произошел утром 31 июля на животноводческом комплексе в Кетовском округе Курганской области. Во время возгорания погибли 2,5 тысячи поросят, еще столько же животных сотрудникам МЧС удалось спасти.

Сообщение о пожаре на ферме в деревне Снежной поступило в экстренные службы в 06:28. К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил помещения комплекса.

Как сообщили в МЧС России, внутренняя пластиковая отделка способствовала быстрому распространению густого едкого дыма, который привел к гибели поросят. Еще столько же животных удалось вывести из горящего здания.

Спустя два с половиной часа пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. Еще через 30 минут открытое горение было ликвидировано. Сейчас сотрудники МЧС продолжают заливать водой конструкций здания, чтобы исключить повторное возгорание.

В ликвидации пожара задействовали 33 сотрудника МЧС и девять единиц техники, пишет медиахолдинг «Область 45».

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