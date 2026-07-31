Железнодорожники обеспечивают бесперебойную работу транспортной системы, соединяя города и страны

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В канун профессионального праздника - Дня железнодорожника — о работе и развитии уникального предприятия, работающего на территории Республики Казахстан — Петропавловского отделения ЮУЖД - филиала ОАО «Российские железные дороги».
Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — одно из ведущих подразделений РЖД. Отделение расположено на востоке Южно-Уральской магистрали и находится на территории Республики Казахстан. Это важный участок железнодорожной магистрали, по которому грузовые и пассажирские поезда следуют из центральной части России в Сибирь и в обратном направлении (важный транзитный коридор Курган — Петропавловск — Омск), зона эксплуатационного обслуживания — около 200 км). О развитии предприятия, некоторых итогах работы - в нашем материале.
РАБОТА ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ
В 2026 году Петропавловское отделение ЮУЖД продолжает активную работу в рамках модернизации инфраструктуры. Это касается обновления железнодорожного пути: так, в этом году планируется выполнить капитальный ремонт железнодорожного пути в объеме более 24,5 километра с заменой 22 комплектов стрелочных переводов. Плюс к этому инвестиционный план предусматривает приобретение транспорта специального назначения: грузоподъемной техники и прочего оборудования (уже приобретены погрузчики, автомобиль «КАМАЗ-Вахта», тракторы, средства малой механизации).
Ежегодно Петропавловскому отделению дороги для поддержания в рабочем состоянии и обновления объектов инфраструктуры выделяются средства, в среднем 1,1-1,3 млрд рублей, из инвестиционной программы ОАО «РЖД». В 2026 году ориентировочно планируется освоить средства в размере 1,1 млрд рублей. По состоянию на середину июня текущего года было освоено 57,7% от годового плана.
Так, к примеру, уже произведен капитальный ремонт пути с использованием новых материалов (КРН) -19,6 км (100% от годового плана).
Все ремонтные объемы выполнены в режиме длительных закрытий перегонов. Такая технология позволила в короткие сроки (менее двух месяцев) выполнить весь объем работ в строгом соответствии с проектной документацией. По результатам оценки состояния пути после проведенного ремонта абсолютно отсутствуют отступления в геометрии состояния рельсовой колеи.
В июле значительный объем работ был посвящен смене стрелочных переводов (6 комплектов), лежащих в главных путях, и ликвидации деревянных участков по станции Петропавловск. Этот этап стал подготовительным к завершающей стадии такого ремонта и модернизации данной инфраструктуры. А последним этапом станет ремонт станционных путей и стрелочных переводов в едином комплексе. В результате к 1 октября за счет инвестиционных средств ОАО «РЖД» еще будет отремонтировано 4,9 км станционных путей и 16 стрелочных переводов. Кроме того, за счет эксплуатационных средств дистанции пути дополнительно к объему ремонта 3,2 км пути и 6 стрелочных переводов будут переведены с деревянного на железобетонное основание.
Конечная же цель — перевод к 2028 году всех железнодорожных путей на железобетонное основание и ликвидация к 2032 году стрелочных переводов с деревянными брусьями.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная политика — одно из ключевых, приоритетных направлений развития Петропавловского отделения ЮУЖД. Расскажем о некоторых аспектах работы в этой сфере.
В первом полугодии 2026 года были выделены значительные средства на реализацию социальных программ в рамках коллективного договора:
— предоставлены путевки в детские оздоровительные лагеря;
— на развитие и поддержку мероприятий культурно-просветительского характера для работников отделения;
— частично компенсированы затраты работников на занятия спортом в платных секциях и группах (743 абонемента для 315 работников);
— предоставлены путевки в оздоровительный профилакторий неработающим пенсионерам.
В санатории-профилактории «Транссиб» прошли курсы профилактики и оздоровления 317 сотрудников Петропавловского отделения.
За 5 месяцев 2026 года в санаториях ОАО «РЖД-здоровье» побывали 11 сотрудников, трое из которых непосредственно обеспечивают движение поездов, а также 5 членов их семей с компенсацией части стоимости путевок на санаторно-курортное лечение членов семей работников.
В летний период на базе санатория-профилактория «Транссиб» традиционно организован детский оздоровительный лагерь. За этот период будет обеспечен отдых 300 детей сотрудников Петропавловского отделения.
В августе 48 детей сотрудников будут направлены в детский оздоровительный лагерь на черноморском побережье.
ДОБРЫЕ ДЕЛА, ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
— 16 февраля и 30 апреля на Петропавловском отделении прошли регулярные донорские акции, в которых добровольно участвуют работники компании «РЖД».
— Петропавловское отделение активно включилось в проводимые с 6 по 12 апреля на сети железных дорог мероприятия в рамках акции «Неделя здорового образа жизни», которая проводится соответственно плану мероприятий по реализации Концепции здорового образа жизни и активного долголетия в компании «РЖД»).
— 6 мая на Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги состоялось торжественное возложение венков к монументу Славы железнодорожников, погибших на полях Великой Отечественной войны. У монумента собрались ветераны железнодорожного транспорта, чтобы почтить память всех, кто защищал Родину, кто обеспечивал работу железнодорожного транспорта в тылу, создавал все условия для доставки боеприпасов и продовольствия на фронт.
Этот день стал не просто данью памяти героическому прошлому, а возможностью выразить искреннюю благодарность тем, кто своим трудом, стойкостью и мужеством приближал Победу.
В этот день звучали слова благодарности, воспоминания военных лет, песни Победы и искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.
Память о подвиге поколения Победы живет в наших сердцах и передается будущим поколениям как пример истинного патриотизма, единства и силы народа.
— С 2023 года в компании «РЖД» отмечается «Единый День машиниста», ставший по-настоящему доброй традицией на железнодорожном транспорте! На Петропавловском отделении в конце марта в клубе локомотивного депо состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому важному событию. Руководством ОАО «РЖД» и отделения дороги были отмечены локомотивные бригады. Лучшим работникам вручены благодарности и другие награды за достижения в профессиональной деятельности. Поздравления, добрые слова звучали в адрес локомотивных бригад и машинистов самоходного подвижного состава.
— Впервые волонтеры Петропавловского отделения минувшей весной провели встречу с учащимися школы № 27, где шла речь о гражданской обороне. Волонтеры РЖД рассказали о необходимости защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Так, к примеру, несколько лет назад Северо-Казахстанская область, в том числе и Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги, попали в зону подтопления. Тогда железнодорожники, включая и корпоративных волонтеров, принимали активное участие в сооружении дамб и помощи тем, кто попал в беду.
Мероприятие прошло в формате лекции и увлекательной игры-викторины.
— Петропавловское отделение Южно- Уральской железной дороги уже не один десяток лет шефствует над Полудинским Центром поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах района Магжана Жумабаева.
В преддверии Международного дня защиты детей коллектив Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги побывал на детском празднике, где концертную программу подготовили сами воспитанники Центра. Детям были переданы подарки, приобретенные на средства сотрудников отделения дороги.
СПАРТАКИАДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Одна из добрых традиций в коллективе Петропавловского отделения и ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» Петропавловска - проведение Спартакиады среди структурных подразделений предприятия. Так, в 2026 году в первом полугодии уже были проведены спортивные соревнования по шахматам, зимнему рыболовству, волейболу, настольному теннису, бадминтону, бильярду, баскетболу 3х3, футболу 5х5. В состязаниях приняло участие более 200 работников и членов профсоюза Петропавловского отделения ЮУЖД.
Согласно единому плану проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий Южно-Уральской железной дороги на 2026 год, приуроченных к 90-летию РФСО «Локомотив», команды Петропавловского отделения приняли участие в соревнованиях по хоккею, волейболу среди мужских команд, настольному теннису, бадминтону, футболу, баскетболу 3х3. В футболе команда Петропавловского отделения завоевала золотые медали, в баскетболе 3х3 - серебряные. Нужно отметить, что спортсмены Петропавловского отделения были включены в состав сборных команд Южно-Уральской железной дороги по футболу и баскетболу 3х3 и защищали честь ЮУЖД на соревнованиях на Кубок ОАО «РЖД».
Команда Петропавловского отделения также заняла первое место в турнире по бильярду, который прошел в городе Кокшетау. Соревнования прошли в рамках реализации меморандума о приграничном взаимодействии и сотрудничестве профсоюзных организаций КАЗПРОФЖЕЛ и РОСПРОФЖЕЛ на 2026 год. В турнире приняли участие команды Акмолинского филиала ОО «КАЗПРОФЖЕЛ», Курганского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД, ОО «Линейный профсоюз железнодорожников Петропавловского отделения дороги» и Петропавловского отделения дороги.
С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые коллеги, ветераны железнодорожного транспорта! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!
Железнодорожники вносили и вносят огромный вклад в укрепление экономики государства, развитие различных сфер деятельности. Железнодорожный транспорт в нашей стране с обширной территорией играл и продолжает играть ключевую роль в логистической системе, как в историческом контексте, так и в современных условиях, обеспечивая перевозку больших объемов грузов и пассажиров.
На железных дорогах России работают ответственные, талантливые и добросовестные специалисты. Железнодорожники обеспечивают бесперебойную работу всей транспортной системы, перевозя пассажиров и различные грузы, соединяя города и страны.
В этот день хочется выразить огромную признательность ветеранам-железнодорожникам. Тем, кто научил нас трудиться на совесть, не жалея сил и энергии. Искренне, от всего сердца желаю всем, кто трудится сегодня на железнодорожных магистралях, и их семьям крепкого здоровья, успехов в работе, профессиональных достижений и благополучия!
С уважением, начальник Петропавловского отделения ЮУЖД — филиала ОАО «Российские железные дороги» Валерий Попов.
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