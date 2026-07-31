Железнодорожники обеспечивают бесперебойную работу транспортной системы, соединяя города и страны

Петропавловское отделение ЮУЖД - одно из ведущих подразделений Российских железных дорог - развивает экономические показатели и социальную сферу. Фото предоставлено Петропавловским отделением ЮУЖД.

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В канун профессионального праздника - Дня железнодорожника — о работе и развитии уникального предприятия, работающего на территории Республики Казахстан — Петропавловского отделения ЮУЖД - филиала ОАО «Российские железные дороги».

Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — одно из ведущих подразделений РЖД. Отделение расположено на востоке Южно-Уральской магистрали и находится на территории Республики Казахстан. Это важный участок железнодорожной магистрали, по которому грузовые и пассажирские поезда следуют из центральной части России в Сибирь и в обратном направлении (важный транзитный коридор Курган — Петропавловск — Омск), зона эксплуатационного обслуживания — около 200 км). О развитии предприятия, некоторых итогах работы - в нашем материале.

РАБОТА ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

В 2026 году Петропавловское отделение ЮУЖД продолжает активную работу в рамках модернизации инфраструктуры. Это касается обновления железнодорожного пути: так, в этом году планируется выполнить капитальный ремонт железнодорожного пути в объеме более 24,5 километра с заменой 22 комплектов стрелочных переводов. Плюс к этому инвестиционный план предусматривает приобретение транспорта специального назначения: грузоподъемной техники и прочего оборудования (уже приобретены погрузчики, автомобиль «КАМАЗ-Вахта», тракторы, средства малой механизации).

Ежегодно Петропавловскому отделению дороги для поддержания в рабочем состоянии и обновления объектов инфраструктуры выделяются средства, в среднем 1,1-1,3 млрд рублей, из инвестиционной программы ОАО «РЖД». В 2026 году ориентировочно планируется освоить средства в размере 1,1 млрд рублей. По состоянию на середину июня текущего года было освоено 57,7% от годового плана.

Петропавловское отделение ЮУЖД - одно из ведущих подразделений Российских железных дорог. Фото предоставлено Петропавловским отделением ЮУЖД.

Так, к примеру, уже произведен капитальный ремонт пути с использованием новых материалов (КРН) -19,6 км (100% от годового плана).

Все ремонтные объемы выполнены в режиме длительных закрытий перегонов. Такая технология позволила в короткие сроки (менее двух месяцев) выполнить весь объем работ в строгом соответствии с проектной документацией. По результатам оценки состояния пути после проведенного ремонта абсолютно отсутствуют отступления в геометрии состояния рельсовой колеи.

В июле значительный объем работ был посвящен смене стрелочных переводов (6 комплектов), лежащих в главных путях, и ликвидации деревянных участков по станции Петропавловск. Этот этап стал подготовительным к завершающей стадии такого ремонта и модернизации данной инфраструктуры. А последним этапом станет ремонт станционных путей и стрелочных переводов в едином комплексе. В результате к 1 октября за счет инвестиционных средств ОАО «РЖД» еще будет отремонтировано 4,9 км станционных путей и 16 стрелочных переводов. Кроме того, за счет эксплуатационных средств дистанции пути дополнительно к объему ремонта 3,2 км пути и 6 стрелочных переводов будут переведены с деревянного на железобетонное основание.

Конечная же цель — перевод к 2028 году всех железнодорожных путей на железобетонное основание и ликвидация к 2032 году стрелочных переводов с деревянными брусьями.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика — одно из ключевых, приоритетных направлений развития Петропавловского отделения ЮУЖД. Расскажем о некоторых аспектах работы в этой сфере.

В первом полугодии 2026 года были выделены значительные средства на реализацию социальных программ в рамках коллективного договора:

— предоставлены путевки в детские оздоровительные лагеря;

— на развитие и поддержку мероприятий культурно-просветительского характера для работников отделения;

— частично компенсированы затраты работников на занятия спортом в платных секциях и группах (743 абонемента для 315 работников);

— предоставлены путевки в оздоровительный профилакторий неработающим пенсионерам.

В санатории-профилактории «Транссиб» прошли курсы профилактики и оздоровления 317 сотрудников Петропавловского отделения.

За 5 месяцев 2026 года в санаториях ОАО «РЖД-здоровье» побывали 11 сотрудников, трое из которых непосредственно обеспечивают движение поездов, а также 5 членов их семей с компенсацией части стоимости путевок на санаторно-курортное лечение членов семей работников.

В летний период на базе санатория-профилактория «Транссиб» традиционно организован детский оздоровительный лагерь. За этот период будет обеспечен отдых 300 детей сотрудников Петропавловского отделения.

В августе 48 детей сотрудников будут направлены в детский оздоровительный лагерь на черноморском побережье.

ДОБРЫЕ ДЕЛА, ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ

Специалисты Петропавловского отделения ЮУЖД проводят традиционные встречи со школьниками, рассказывая им о работе предприятия и правилах безопасности. Фото предоставлено Петропавловским отделением ЮУЖД.

Специалисты Петропавловского отделения ЮУЖД проводят традиционные встречи со школьниками, рассказывая им о работе предприятия и правилах безопасности. Фото предоставлено Петропавловским отделением ЮУЖД.

— 16 февраля и 30 апреля на Петропавловском отделении прошли регулярные донорские акции, в которых добровольно участвуют работники компании «РЖД».

— Петропавловское отделение активно включилось в проводимые с 6 по 12 апреля на сети железных дорог мероприятия в рамках акции «Неделя здорового образа жизни», которая проводится соответственно плану мероприятий по реализации Концепции здорового образа жизни и активного долголетия в компании «РЖД»).

На отделении дороги традиционно отмечают День Великой Победы. Фото предоставлено Петропавловским отделением ЮУЖД.

— 6 мая на Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги состоялось торжественное возложение венков к монументу Славы железнодорожников, погибших на полях Великой Отечественной войны. У монумента собрались ветераны железнодорожного транспорта, чтобы почтить память всех, кто защищал Родину, кто обеспечивал работу железнодорожного транспорта в тылу, создавал все условия для доставки боеприпасов и продовольствия на фронт.

Этот день стал не просто данью памяти героическому прошлому, а возможностью выразить искреннюю благодарность тем, кто своим трудом, стойкостью и мужеством приближал Победу.

В этот день звучали слова благодарности, воспоминания военных лет, песни Победы и искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Память о подвиге поколения Победы живет в наших сердцах и передается будущим поколениям как пример истинного патриотизма, единства и силы народа.

— С 2023 года в компании «РЖД» отмечается «Единый День машиниста», ставший по-настоящему доброй традицией на железнодорожном транспорте! На Петропавловском отделении в конце марта в клубе локомотивного депо состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому важному событию. Руководством ОАО «РЖД» и отделения дороги были отмечены локомотивные бригады. Лучшим работникам вручены благодарности и другие награды за достижения в профессиональной деятельности. Поздравления, добрые слова звучали в адрес локомотивных бригад и машинистов самоходного подвижного состава.

— Впервые волонтеры Петропавловского отделения минувшей весной провели встречу с учащимися школы № 27, где шла речь о гражданской обороне. Волонтеры РЖД рассказали о необходимости защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Так, к примеру, несколько лет назад Северо-Казахстанская область, в том числе и Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги, попали в зону подтопления. Тогда железнодорожники, включая и корпоративных волонтеров, принимали активное участие в сооружении дамб и помощи тем, кто попал в беду.

Волонтерское движение - один из приоритетов работы отделения дороги. Фото предоставлено Петропавловским отделением ЮУЖД.

Мероприятие прошло в формате лекции и увлекательной игры-викторины.

— Петропавловское отделение Южно- Уральской железной дороги уже не один десяток лет шефствует над Полудинским Центром поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах района Магжана Жумабаева.

В преддверии Международного дня защиты детей коллектив Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги побывал на детском празднике, где концертную программу подготовили сами воспитанники Центра. Детям были переданы подарки, приобретенные на средства сотрудников отделения дороги.

Коллектив отделения дороги шефствуют над Полудинским Центром поддержки детей. Фото предоставлено Петропавловским отделением ЮУЖД.

СПАРТАКИАДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Одна из добрых традиций в коллективе Петропавловского отделения и ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» Петропавловска - проведение Спартакиады среди структурных подразделений предприятия. Так, в 2026 году в первом полугодии уже были проведены спортивные соревнования по шахматам, зимнему рыболовству, волейболу, настольному теннису, бадминтону, бильярду, баскетболу 3х3, футболу 5х5. В состязаниях приняло участие более 200 работников и членов профсоюза Петропавловского отделения ЮУЖД.

Сотрудники отделения успешно участвуют в отраслевых спортивных состязаниях. Фото предоставлено Петропавловским отделением ЮУЖД.

Согласно единому плану проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий Южно-Уральской железной дороги на 2026 год, приуроченных к 90-летию РФСО «Локомотив», команды Петропавловского отделения приняли участие в соревнованиях по хоккею, волейболу среди мужских команд, настольному теннису, бадминтону, футболу, баскетболу 3х3. В футболе команда Петропавловского отделения завоевала золотые медали, в баскетболе 3х3 - серебряные. Нужно отметить, что спортсмены Петропавловского отделения были включены в состав сборных команд Южно-Уральской железной дороги по футболу и баскетболу 3х3 и защищали честь ЮУЖД на соревнованиях на Кубок ОАО «РЖД».

Команда Петропавловского отделения также заняла первое место в турнире по бильярду, который прошел в городе Кокшетау. Соревнования прошли в рамках реализации меморандума о приграничном взаимодействии и сотрудничестве профсоюзных организаций КАЗПРОФЖЕЛ и РОСПРОФЖЕЛ на 2026 год. В турнире приняли участие команды Акмолинского филиала ОО «КАЗПРОФЖЕЛ», Курганского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД, ОО «Линейный профсоюз железнодорожников Петропавловского отделения дороги» и Петропавловского отделения дороги.

Коллектив отделения на зимней рыбалке. Фото предоставлено Петропавловским отделением ЮУЖД.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги, ветераны железнодорожного транспорта! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!

Железнодорожники вносили и вносят огромный вклад в укрепление экономики государства, развитие различных сфер деятельности. Железнодорожный транспорт в нашей стране с обширной территорией играл и продолжает играть ключевую роль в логистической системе, как в историческом контексте, так и в современных условиях, обеспечивая перевозку больших объемов грузов и пассажиров.

На железных дорогах России работают ответственные, талантливые и добросовестные специалисты. Железнодорожники обеспечивают бесперебойную работу всей транспортной системы, перевозя пассажиров и различные грузы, соединяя города и страны.

В этот день хочется выразить огромную признательность ветеранам-железнодорожникам. Тем, кто научил нас трудиться на совесть, не жалея сил и энергии. Искренне, от всего сердца желаю всем, кто трудится сегодня на железнодорожных магистралях, и их семьям крепкого здоровья, успехов в работе, профессиональных достижений и благополучия!

С уважением, начальник Петропавловского отделения ЮУЖД — филиала ОАО «Российские железные дороги» Валерий Попов.

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