«Сердце сжималось, тяжело было смотреть на ребенка»: парень опоил 6-летнюю девочку и расправился с ней. Почему он 27 лет оставался безнаказанным

Тело девочки полгода пролежало на балконе квартиры, где жили мама и сын. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Безутешные родители день за днем искали пропавшую шестилетнюю дочку. Они до последнего надеялись, что их девочка вернется домой живой. Но через полгода им сообщили страшную новость.

27 лет бессердечный убийца оставался безнаказанным, ведь тогда, в 1998 году, его не смогли найти. Кто помогал 17-летнему парню спрятать тело? И как на него вышел следователь, хотя все вещдоки были уничтожены?

«Чувство долга перед погибшей девочкой»

Об этом непростом уголовном деле рассказал следователь-криминалист следственного комитета Челябинской области Дмитрий Юрлов. Он уже много лет находит преступников, даже в тех случаях, когда надежды уже нет.

Еще в начале службы в СК Дмитрий Юрлов работал с очень опытным судмедэкспертом. Он и рассказал молодому следователю о девочке, которая пропала еще в 1997 году. Эксперт был участником расследования после того, как на чердаке нашли ее тело.

– Он много и часто говорил об этом деле, и оно отложилось в моей памяти. При этом эксперт сожалел, что преступление так и осталось нераскрытым, искренне переживал, что так быть не должно, – вспоминает Дмитрий Юрлов.

Время шло, следователь расследовал уже много уголовных дел, но та история не давала ему покоя. Он постоянно вспоминал о несправедливом случае, когда убийцу найти не смогли. А когда начал работать в отделе криминалистики, нашел материалы того уголовного дела в архиве и начал изучать.

– Хладнокровность убийцы, жестокость преступления и страшные детали происшествия заставили меня испытать одно единственное чувство – чувство долга перед погибшей девочкой и перед законом, – не скрывает следователь.

«При изучении дела сердце сжималось»

Но вот беда – вещественные доказательства были утрачены. Что не удивительно, ведь к тому времени прошло уже больше 20 лет с момента преступления. А это значило, что на помощь экспертизы ДНК или современную проверку отпечатков пальцев можно было не рассчитывать. Но следователь не опускал руки и решил продолжить расследование.

В материалах дела значилось, что шестилетняя девочка пропала в конце 1997 года. А нашли тело спустя почти полгода на чердаке дома неподалеку от места, где она жила с родителями. От описания того, что произошло с ней, по коже бегут огромные мурашки ужаса. Малышку напоили спиртным, а потом ударили головой о стену или пол. Но погибла она из-за широкого шарфа. При этом эксперт отметил, что тело на чердак перенесли недавно, а до этого оно лежало в месте, которое хорошо проветривалось.

– Несмотря на годы службы, при изучении дела сжималось сердце, тяжело было смотреть на имевшуюся в материалах фотографию ребенка в новогоднем костюме снежинки, сделанную незадолго до произошедших событий, – рассказывает следователь.

Отвел взгляд от следователя и во всем признался

Конечно, первым делом появляется мысль, что кто-то из жильцов дома расправился с девочкой. Всех, кто жил в подъезде, проверили еще тогда. Но доказать ничего не получилось. Поэтому уголовное дело было приостановлено почти на 27 лет.

Оперативники помогли следователю установить, кто жил тогда в подъезде. В разговорах с ними и всплыла интересная деталь: весной 1998 года в подъезде появился неприятный запах. И шел он из квартиры на втором этаже…

Не поверите, но ее обыскивали еще тогда. На балконе среди мусора даже нашли личинки насекомых, которые могли образоваться только из-за разложения тела. Удивительно, что тогда вину живущей там семьи доказать не смогли.

В то время в этой квартире жили женщина и ее 17-летний сын. Но они упорно отрицали расправу над девочкой. Но на контакт со следствием неожиданно пошел бывший муж женщины. Он признался, что по их просьбе перенес тело девочки на чердак. Мужчина с поразительной точностью описывал, как прятал тело. Полиграф только подтвердил его слова.

– Проведенное психофизиологическое исследование в отношении женщины и ее сына показало их причастность к убийству ребенка. Совокупность неопровержимых доказательств не оставляла им другого выбора, кроме как, уклонившись от прямого взгляда в глаза следователя, дать признательные показания, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Оказалось, что с девочкой расправился тогда еще 17-летний парень. В 2024 году суд признал его виновным и приговорил к 6,5 годам колонии общего режима. Правда, уже в следующем году он попытался обжаловать приговор, мол он ни в чем не виноват. Но суд оставил все без изменения.

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