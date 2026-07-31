Металл прочный – условия гибкие

Визит на предприятие «УралПожТехника».

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Развитие локальной производственной кооперации сегодня — одно из необходимых условий успешного развития промышленности нашего региона. Челябинский филиал «Комсомольской правды» регулярно организует встречи руководителей предприятий с целью наладить прямые контакты, обозначить потребности и способствовать развитию долгосрочных партнерских отношений, что взаимовыгодно укрепляет позиции участников встреч в своих отраслях.

В эту работу включилась компания «ПКФ Металлком»(г. Челябинск), Ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами компании «Металлком» Елена Зубачева приняла участие в серии деловых встреч с руководителями ведущих предприятий Миасса — одного из ключевых промышленных центров Южного Урала. В фокусе переговоров находились бесперебойные поставки горячекатаного стального листа, высокотехнологичная услуга резки металла до необходимого размера, что позволяет конечным потребителям оптимизировать производственные циклы, а также особенности взаимодействия миасских машиностроителей с поставщиками материалов.

Надежные поставки для тяжелого машиностроения

На автомобильном заводе «Урал» Елена Зубачева провела переговоры с директором департамента снабжения Анатолием Федосовым. Как отметил представитель АЗ «Урал», предприятие традиционно ориентировано на прямые контракты с производителями металлопроката:

— Мы много лет работаем напрямую с руководством АМЗ. Но реалии рынка таковы, что сегодня завод полностью закрыл окно прямых продаж конечному потребителю. Все заявки теперь должны проходить через официальных представителей. Нам необходимо понять, какие преимущества мы получим, перейдя на работу с трейдером.

Елена Зубачева подчеркнула преимущество компании «Металлком» как логистического узла.

— Как официальный представитель, наша компания ежедневно принимает от 18000 до 25000 тонн металлопроката непосредственно с производственных линий в Аше. Это не просто транзитная база. Мы формируем собственный буферный запас, который позволяет отгружать продукцию клиентам без ожидания завершения производственного цикла на заводе. Если вам нужен металл сегодня — он уедет к вам сегодня.

Ключевым вопросом повестки стала потребность автозавода в сверхтяжелом прокате. Для изготовления штамповой оснастки под лонжероны новых моделей грузовиков предприятию срочно требуются листы толщиной 150–180 мм. Найти такие позиции в свободной продаже у крупных комбинатов практически невозможно из-за их загрузки производством массовых типоразмеров.

— Сроки критичны, простой оборудования недопустим, — подчеркнул директор департамента снабжения. — У других поставщиков этой номенклатуры либо нет физически, либо срок ожидания составляет полтора-два месяца.

Специалист «Металлком» заверила, что вопрос наличия может быть проработан в сжатые сроки.

— На наших площадках в Челябинске и Екатеринбурге сейчас находится около 4000 тонн листового металлопроката. Да, позиция 180 мм штучная, но наши специалисты в сжатые сроки подберут необходимый металлопрокат под конкретные нужды. Мы готовы обеспечить поставку продукции нестандартных размеров и при предварительном согласовании, готовы разместить заказы в производство под определенный требования с поставкой как на наши склады, так и напрямую конечному потребителю, — пояснила Елена Зубачева.

Обсуждая объемы долгосрочного взаимодействия, стороны сошлись во мнении о важности гибкости. При ежемесячных закупках предприятия в объеме двух-трех тысяч тонн решающим фактором становится возможность заказа малых партий.

— Крупные комбинаты вроде «Северстали» или ММК зачастую запрашивают минимальных партий от вагона, иначе цена взлетает кратно. АМЗ готов катать партии от 3 до 5 тонн нужной вам марки стали. Вам больше не нужно складировать излишки и замораживать оборотные средства.

По итогам встречи стороны договорились о внедрении системы ежедневного информирования об остатках на складах «Металлком» и формировании расширенного коммерческого предложения.

Синергия цены и технологичности

Переговоры с генеральным директором ООО АСТ «СЛОН» Александром Призенцовым были посвящены поиску баланса между стоимостью сырья и финансовой устойчивостью производства. Александр признал, что ранее предприятие работало исключительно с гигантами отрасли — «Северсталью» и ТД «ММК», обходя вниманием Ашинский завод из-за недостатка рыночной информации о стабильности его сортамента:

— Политика закупок проста: мы сравниваем базовую цену, физическое наличие на складе и условия оплаты. Иногда экономически выгоднее взять прокат чуть дороже, если поставщик дает глубокую отсрочку платежа или готов привезти машину за сутки. Время простоя дороже разницы в цене тонны.

Елена Зубачева рассказала о модели работы компании «Металлком». Она подчеркнула, что изменение структуры продаж на металлургическом рынке сделало невозможными прямые закупки на АМЗ.

— Заводы оптимизируют свои каналы сбыта. Сегодня поставки продукции АМЗ конечному потребителю идут через металлотрейдеров, — констатировала специалист. — Ваша задача как производственника — выбрать того посредника, чьи склады ближе, чей сервис качественнее и чья финансовая политика лояльнее. Мы работаем как по предоплате, таки рассматриваем возможность отгрузки с отсрочкой платежа на 30-45 дней

Технологический аспект переговоров о сотрудничестве строился вокруг услуги резки металла. АСТ «СЛОН» выпускает узлы для спецтехники, где используется полоса строго заданных размеров. Покупка целого листа ведет к образованию дорогостоящего отхода.

— Мы режем газом и плазмой прямо на своих площадках перед погрузкой, — детализировала Елена Зубачева. — Газовая резка применяется для получения полос стандартных форматов. Она выполняется день в день. Плазменная резка незаменима для деталей сложной конфигурации, требующих высокой точности контура. Срок исполнения такого заказа — два рабочих дня. Вы получаете заготовки, которые можно сразу передавать на сварочный участок.

Александр Призенцов высоко оценил готовность партнера к диалогу. Стороны зафиксировали договоренность о передаче спецификаций для расчета коммерческого предложения.

Также в Миассе представитель компании «Металлком» встретилась с руководителями двух других производителей спецтехники: «УралСпецТранс» и «УралПожТехника». С ними Елена Зубачева также обсудила нюансы поставок металлопроката через официального партнера, гибкие условия оплаты и логистики, а также услуги газовой и плазменной резки металла. Специалист «Металлком» предложила предпринимателям направить в компанию спецификации потребностей для того, чтобы подготовить подробное коммерческое предложение с расчетами по срокам, ценам и вариантам доставки.

Качество для высокоточной электроники

Рабочая встреча с генеральным директором завода «Миассэлектроаппарат» Русланом Валиковым затронула вопросы качества поверхности проката и логистики. Руководитель миасского предприятия подтвердил заинтересованность в расширении пула поставщиков, выразив особый интерес к горячекатаному листу для корпусов электрооборудования. Для нужд электротехнического предприятия критически важен ассортимент рядовых сталей (3пс/сп) и конструкционных легированных марок (10ХСНД, 40Х, Ст20).

— У нас всегда в наличии широкий спектр толщин, — продолжила Елена. — Более того, мы можем сформировать индивидуальный неснижаемый остаток на нашем складе. Металл уже будет находиться в Челябинске, закрепленный именно за вашим предприятием.

Генеральный директор «Миассэлектроаппарата» заострил внимание на требованиях к качеству при использовании лазерной резки. По его словам, для оптики лазера нужна идеальная однородность химического состава и отсутствие внутренних напряжений в листе, а любой дефект поверхности приводит к уходу всей детали в брак.

— Продукция АМЗ проходит строгий выходной контроль. Весь металлопрокат сертифицирован заводом-производителем. По заказу наших клиентов можно изготовить металлопрокат с дополнительными требованиями, такими как, например, проведение УЗК или РТП, заказать индивидуальный раскрой. Хочется отметить, что металл с сертификацией РТП есть в наличии на наших площадках,— ответила Елена Зубачева.

Также обсуждались сезонные особенности работы других предприятий: например, НЛМК и ММК обычно проводят летом ремонты основного оборудования, что создает дефицит на рынке. Елена Зубачева предложила сделать пробную поставку небольшой партии, чтобы ваши технологи сравнили плоскостность листов и качество кромки после реза.

Обсудили и вопрос логистики: компания «Металлком» активно сотрудничает с транспортными компаниями («Деловые линии» ПЭК и прочие), подбирая перевозчика под весогабаритные характеристики груза.

По итогам серии встреч с руководителями миасских предприятий компания « ПКФ Металлком» продемонстрировала себя не просто как поставщик металлопродукции, а как интегратор производственных цепочек, готовый способствовать решению задач в самых разных отраслях промышленности благодаря доступу к уникальному сортаменту Ашинского металлургического завода, развитой складской инфраструктуре и высокому уровню клиентского сервиса. Переговоры перешли в фазу подготовки коммерческих предложений и рамочных договоров поставки.

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