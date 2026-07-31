После запросов пенсия может вырасти. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Я же работал! Почему этих лет нет в стаже?» — с таким вопросом в Отделение СФР по Челябинской области часто приходят будущие пенсионеры. Южноуральцы хотят знать, учтены ли их советские годы, не «потерялись» ли периоды работы, хватит ли индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на заслуженный отдых.

Ответа в компьютере нет. Его ищут в пыльных архивных папках, в книгах приказов, в старых ведомостях. За 2025 год специалисты Отделения Соцфонда направили более 160 тысяч таких запросов. За первую половину 2026-го — уже больше 210 тысяч. За каждым обращением — чья-то будущая пенсия, которая может стать больше.

Почему стаж может быть неполным

Единая информационная база пенсионных прав граждан начала формироваться в регионе в 1997 году — именно тогда ввели систему персонифицированного учета. Каждому работающему южноуральцу оформляли СНИЛС — уникальный страховой номер индивидуального лицевого счета. Накопленный советский стаж из трудовых книжек перенесли в электронную базу. Но не все периоды могли быть учтены: где-то сведения могли не попасть в учет, где-то документы были утрачены, а предприятие — ликвидировано.

Как отправить запрос в прошлое: от заявления до восстановления прав

Процесс восстановления стажа — это четкая юридическая процедура. Все начинается с заявления гражданина. Если в выписке из индивидуального лицевого счета не хватает данных о каком-то периоде, специалисты Отделения СФР не выносят окончательного решения, а инициируют дополнительную проверку.

Они направляют официальный запрос в государственный архив или архив той организации, где трудился человек. Именно там, в книгах приказов, хранятся сведения о работе и заработной плате.

В ответ специалисты архива или организации предоставляют Отделению СФР ключевые детали: номер приказа о приеме, дату увольнения, точное наименование должности, при отсутствии (несохранности) приказов предоставляют сведения о заработной плате, что также является подтверждением работы гражданина. Каждый такой документ становится юридическим основанием для учета стажа, начисления пенсионных коэффициентов и, как правило, увеличения размера пенсии.

— Бывает, что человек долгие годы трудился на предприятии, но со временем организация ликвидировалась, документы передали в муниципальный архив, а часть бумаг оказалась утрачена. Без подтверждающих документов эти периоды просто «выпадают» из подсчета. И если не сделать запрос, пенсия окажется на порядок ниже той, что гражданин заработал своим трудом, — говорит управляющий Отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева.

Подтвердить стаж в некоторых случаях могут даже свидетели, если документы утеряны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Например, 61-летняя челябинка Яна Ильина смогла увеличить стаж, а, значит, и пенсию.

— Я вышла на пенсию в 2020 году, но меня не покидало сомнение: все ли учтено? В мае я обратилась в Отделение СФР по Челябинской области за консультацией. Специалист проверил документы и спросил: «Не было ли у вас периодов работы, которые не попали в трудовую книжку?» Я вспомнила: в 1983 году, учась в техникуме, я проходила практику на Курском трикотажном комбинате. Мы работали по-настоящему, получали зарплату, но запись в трудовую книжку не внесли. Специалист Соцфонда направил запрос в архив. Пришел ответ: факт работы подтвержден! Четыре месяца практики включили в стаж. Пенсию пересчитали, сделали доплату. Я не думала, что студенческая практика повлияет на пенсию спустя столько лет.

Цифры говорят сами за себя

Ежегодно специалисты Отделения СФР по Челябинской области направляют в архивы различных уровней более сотни тысяч официальных запросов. В большинстве случаев ответы приходят положительные. Благодаря этой работе пенсия нередко увеличивается.

— Каждая найденная справка — это не просто документ, а подтверждение честно отработанных лет. Мы знаем, как это важно для наших пенсионеров, и стараемся помочь каждому, — отметила управляющий Отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева.

Документы утеряны — как быть?

Случается, что трудовая книжка и архивные документы утрачены безвозвратно. Но даже в такой ситуации не стоит отчаиваться: закон предусматривает возможность подтвердить стаж с помощью свидетельских показаний — но с определенными условиями.

Если документы предприятия утрачены из-за пожара, наводнения или другой чрезвычайной ситуации, на помощь приходят свидетели. Для подтверждения обычного стажа (не льготного) за периоды до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица достаточно показаний двух коллег, работавших вместе с заявителем.

Проверьте стаж заранее

Специалисты Отделения СФР советуют не откладывать проверку стажа на предпенсионный возраст. Уже сейчас можно заказать выписку из лицевого счета через портал «Госуслуги» и просто сверить все периоды с трудовой книжкой. Если обнаружится, что какой-то год не учтен, лучше не ждать — обратиться в клиентскую службу фонда.

Тысячи запросов, которые специалисты направляют в архивы каждый год, — это вовсе не бумажная волокита. За каждым из них стоит возможность для ветеранов труда, педагогов, врачей, рабочих получить пенсию, которую они действительно заслужили.

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